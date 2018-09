FT buitenland: Nainggolan laat met Inter alweer punten liggen - Belgische jeugdinternational maakt winnende treffer in Bundesliga-duel Redactie

15 september 2018

Inter en Radja Nainggolan onderuit op eigen veld

Inter Milaan heeft in de Italiaanse Serie A met 0-1 verloren van Parma. Radja Nainggolan speelde de hele wedstrijd, maar kon die niet in de juiste richting doen kantelen.

Nainggolan schoot verschillende keren op doel, maar zonder daarbij echt in de buurt van een doelpunt te komen. De enige die er wel in slaagde om de bal tegen de netten te krijgen, was Federico Dimarco (79.), aan de overkant. Hij werkte een afstandsschot vanop wel 25 meter knap in doel. Inter kon nog maar één keer winnen in vier wedstrijden, en moet zich tevreden stellen met een povere vier op twaalf.

WAUW | Inter-huurling Federico Dimarco knalt Parma op geweldige wijze op voorsprong in Giuseppe Meazza! 🚀😳#InterParma 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/cadIwnI58B Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Lukebakio bezorgt Düsseldorf de zege tegen Hoffenheim

Fortuna Düsseldorf heeft voor het eerst dit seizoen kunnen winnen in de Bundesliga. De promovendus haalde het op eigen veld met 2-1 tegen Hoffenheim en het was de Belgische belofteninternational Dodi Lukebakio die de winnende treffer tegen het net jaste. Lukebakio, ingevallen in minuut 67, zette in minuut 88 een strafschop om. Benito Raman bleef op de bank bij de thuisploeg.

Lasogga held van HSV met hattrick in acht minuten

Dankzij een hattrick van Pierre-Michel Lasogga won HSV vanmiddag met 3-2 van Heidenheim. De club die vorig seizoen voor het eerst in de historie degradeerde, klom door de derde zege op rij naar de vierde plaats in de Tweede Bundesliga.

Lasogga kwam na rust tussen de lijnen, maar de aanvallende wissels van HSV-trainer Christian Titz pakten niet meteen goed uit. Patrick Schmidt zorgde na ruim een uur voor de 0-1. Maar met drie goals tussen de 74ste en 83ste minuut werd Lasogga de grote man in het Volksparkstadion, waar Robert Glatzel vlak voor tijd nog iets terugdeed.