FT buitenland. "Nainggolan fit voor competitiestart" - Ciman excuseert zich voor gemiste penalty in halve finale Amerikaanse beker De voetbalredactie

09 augustus 2018

09u25

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Nainggolan fit voor competitiestart"

Ook de laatste oefenpartij tegen Atlético Madrid haalt hij niet. Radja Nainggolan (30) miste de hele voorbereiding bij Inter Milaan door een spierblessure - hij speelde amper honderd minuten -, maar er lijkt bijna een einde te komen aan zijn lijdensweg. Volgens Italiaanse media geraakt Nainggolan immers fit voor de competitieopener tegen Sassuolo op 19 augustus. (PJC)

Excuses van Ciman

Laurent Ciman heeft zich op Instagram geëxcuseerd bij de fans van zijn team, Los Angeles FC, voor het missen van een strafschop in de halve finale van de US Open Cup, de Amerikaanse bekercompetitie. Na 120 minuten spelen stond de stand in de halve finale tussen Houston Dynamo en Los Angeles FC 3-3. Er moesten strafschoppen genomen worden en daarin was Houston net iets beter dan LA FC (4-3). Voor de bezoekers was Ciman één van de twee spelers die zijn elfmeter misten.

De Rode Duivel bood na afloop op sociale media zijn excuses aan. "Vandaag was een heel moeilijk moment voor mij", aldus Ciman. "Ik wil me excuseren bij mijn ploegmakkers en supporters. Wel enkel aan de echte supporters, niet degenen die je uitschelden in de moeilijkste momenten. Ik kom sterker terug uit zo'n momenten."

Tonight is a very difficult time for me, I want to apologize to my teammates, supporters, real supporters not those who insult you in the most difficult times. what does not kill you, make you stronger !!! 🖤💛 @lafc @lafc3252 @lafc_lady_ultras @lafccenter @lafccuervos Een foto die is geplaatst door null (@laurentciman23) op 09 aug 2018 om 06:30 CEST