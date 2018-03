FT buitenland: Nainggolan aan het kanon - Barça stap dichter bij landstitel na 25ste competitiegoal Messi - Hattrick Acheampong nekt Quanjian van Witsel De voetbalredactie

18 maart 2018

18u20 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Nainggolan schiet raak tegen staartploeg, Castagne en Atalanta walsen over Hellas Verona

Op de 29e speeldag in de Italiaanse Serie A mocht Timothy Castagne zondag met zijn ploeg Atalanta vieren op het veld van staartploeg Hellas Verona. Met een 0-5 overwinning hees Atalanta zich naar de zevende plaats in het klassement. Radja Nainggolan en AS Roma hadden geen kind aan de achttiende in de stand, Crotone. Na een 0-2 zege en een goal van de Rode Duivel staat AS Roma steviger derde.

De Sloveen Josip Ilicic eiste een hoofdrol op bij Atalanta Bergamo in de partij tegen Verona: hij scoorde een zuivere hattrick. De wedstrijd bleek een middagwandeling voor de bezoekers. Ex-Genkenaar Timothy Castagne speelde de hele wedstrijd.

Op het veld van Crotone moest AS Roma de volle buit pakken om de derde plaats te consolideren, waar Inter op aast. Stephan El Shaarawy maakte de openingstreffer en in de 75e minuut verschalkte Radja Nainggolan doelman Alex Cordaz met een laag afstandsschot in de linkerbenedenhoek. Het is pas de derde treffer van de Rode Duivel dit seizoen. De Romeinen hebben hun kampioenambities trouwens al lang opgeborgen: met nog acht speeldagen te gaan staan ze op zestien punten van leider Juventus.

In de Franse Ligue 1 liet Yassine El Ghanassy met FC Nantes op de 30e speeldag punten liggen tegen rode lantaarn FC Metz. Het werd 1-1. El Ghanassy werd in de 72e minuut gewisseld. Nantes staat in de stand op de zesde plaats.

Messi ook tegen Bilbao aan het kanon

FC Barcelona is weer een stap dichter bij een nieuwe landstitel. De ploeg van Ernesto Valverde is bovendien nog altijd ongeslagen na 29 wedstrijden. Barcelona kende vanmiddag weinig moeite met Athletic Bilbao, de nummer dertien uit La Liga. In Camp Nou werd het 2-0.

Het wedstrijdbegin was weinig verrassend: Barça combineerde vlot en zocht een gaatje in de Baskische muur. Na negen minuten was het al zover: de Bilbao-verdediging werd makkelijk uitgespeeld en Paco Alcácer opende de score op aangeven van Jordi Alba. Na een hele rist doelpogingen van de Catalanen verdubbelde Lionel Messi himself de score. Alweer de 25ste competitietreffer voor de Argentijnse superster. Barcelona voetbalde op een wolk en kreeg kans na kans. Bilbao slaagde er na de rust pas in om voor de eerste keer te dreigen. Ondertussen had Barcelona de spaarmodus ingeschakeld. Andres Iniesta viel in de 64ste minuut in voor Ousmane Dembélé en kreeg de aanvoerdersband van Messi.

Barça speelde de wedstrijd op Camp Nou rustig uit en zijn nog steeds ongeslagen in La Liga. De Catalanen kunnen daarmee de derde ongeslagen kampioen van Spanje worden.

Yaya Touré (34) na drie jaar terug bij nationale ploeg Ivoorkust

Yaya Touré (34) keert na zo'n drie jaar afwezigheid terug bij de nationale ploeg van Ivoorkust. De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar (2011, 2012, 2013 en 2014) had in 2016 besloten zich niet langer verkiesbaar te stellen. Touré, die bij zijn club Manchester City dit seizoen slechts sporadisch speeltijd krijgt, kwam daar onlangs op terug.

Hij liet eind vorig jaar via zijn zaakwaarnemer al weten open te staan voor een terugkeer in het Ivoriaanse elftal. De nieuwe bondscoach Ibrahim Kamara, opvolger van de vertrokken Marc Wilmots, riep Touré op voor de komende oefeninterlands tegen Togo en Moldavië. Beide wedstrijden worden in de Franse stad Beauvais gespeeld. Verdediger Wilfried Kanon van ADO Den Haag zit ook bij de selectie.

Touré deed met Ivoorkust mee aan de WK's van 2006, 2010 en 2014. De sterke middenvelder van Manchester City leidde zijn land in 2015 als aanvoerder naar de Afrikaanse titel. Hij wees vorig jaar een rentree in de nationale ploeg nog af toen Wilmots bij hem aanklopte. De Belgische trainer slaagde er niet in Ivoorkust naar het WK in Rusland te leiden.

Anderlecht-flop Stanciu hoofdrolspeler in derby

Hoe vergaat het Nicolae Stanciu in Tsjechië? Prima, zo blijkt uit zijn eerste vijf matchen. Gisteren was de Roemeen van Sparta Praag in de beladen derby tegen Slavia goed voor twee goals én een assist. De onemanshow kende echter geen vrolijk einde. Sparta Praag gaf een 3-0-bonus nog uit handen - de 3-3 viel in minuut 95. Maar Stanciu heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot sleutelpion. De Anderlecht-flop tekende tot dusver voor drie goals en twee assists.

Jürgen Klopp: "Salah goed op weg om Messi te evenaren"

De Egyptenaar Mohamed Salah was gisteren tegen Watford (5-0) nog maar eens de grote uitblinker bij Liverpool met vier goals. Volgens zijn coach Jürgen Klopp is de trefzekere aanvaller "goed op weg" om de gelijke van viervoudig Gouden Bal-winnaar Lionel Messi te worden. "Ik geloof dat 'Mo' op weg is om de beste speler ter wereld te worden", oordeelde Klopp. "Niemand wil vergeleken worden met Lionel Messi, ook Salah niet. Als je talent hebt, moet je dat voortdurend tonen", vertelde de Duitser.

Tegen Watford, de elfde in het klassement, wist de 25-jarige Egyptenaar vier keer de weg naar doel te vinden. Met 27 treffers nestelt hij zich op kop van de topschutterstand in de Premier League. Het totaalplaatje oogt zowaar nog indrukwekkender: 36 doelpunten in alle competities, en dat in zijn eerste seizoen bij Liverpool. "Het waren moeilijke omstandigheden: het veld lag erg glad en iedereen heeft geleden, maar Mo niet. Zijn prestatie was echt buitengewoon", klonk het lovend.

Invaller Thomas Meunier pakt met PSG volle buit in Nice

Paris Saint-Germain heeft op de dertigste speeldag in de Franse Ligue 1 de drie punten veroverd op het veld van Nice. De partij in de Allianz Riviera eindigde op 1-2.

Saint-Maximin (17.) zette Nice op 1-0, maar PSG sloeg snel terug. Di Maria (21.) tekende een handvol minuten later voor de gelijkmaker. De match leek op 1-1 te eindigen, tot het team uit Parijs in het slot andermaal toesloeg. Dani Alves (82.) zette de 1-2 op het scorebord. Thomas Meunier viel bij PSG veertien minuten voor tijd in.

In de stand blijft PSG (83 punten) erg ruim aan kop, voor Monaco (66) en Marseille (59). Nice volgt als achtste met 42 punten.

Witsel verliest met Quanjian derby tegen Teda na hattrick van Acheampong (ex-Anderlecht)

Tianjin Quanjian is vandaag op de derde speeldag van de Chinese Super League in extremis de boot ingegaan tegen Tianjin Teda. Het team van Axel Witsel verloor de derby met 3-2. Frank Acheampong, in het verleden actief bij Anderlecht, was de grote held bij de thuisploeg met drie doelpunten.

Acheampong (16.) opende op het kwartier de score voor de thuisploeg, maar Quanjian stelde kort na de pauze gelijk via Pato (54.) Modeste (78.) leek de bezoekers de volle buit te bezorgen, al dacht Acheampong daar anders over. De Ghanees tekende in minuut 84 voor de gelijkmaker, en bezorgde zes minuten nadien Teda de drie punten. Witsel speelde bij Quanjian de hele partij.

Quanjian staat op de elfde plaats met drie punten. Shanghai SIPG en Shandong Luneng voeren de stand met een voorlopig foutloos parcours van drie zeges in evenveel wedstrijden aan.

Mauro Icardi dirigeert Inter naar monsterzege tegen Dennis Praet en Sampdoria

Dennis Praet is vandaag met Sampdoria Genua op de 29e speeldag in de Serie A voor eigen publiek zwaar onderuitgegaan tegen Inter Milaan, waar Mauro Icardi uitblonk. Het werd 0-5.

Ivan Perisic (ex-Club Brugge) opende na 26 minuten de score voor de bezoekers met een rake kopbal. Kort daarna dikte aanvoerder Mauro Icardi met een penalty (30.) en een knap hakje (32.) de voorsprong van Inter verder aan. Net voor de pauze maakte de Argentijnse topspits met een trap van dichtbij zijn hattrick compleet.

Na de pauze ging Icardi verder op zijn elan. Met een prachtige overhoekse volley scoorde hij in de 51e minuut zijn vierde van de middag. Een kwartier later mocht hij gaan rusten van coach Spalletti. Dennis Praet speelde de volledige wedstrijd bij de thuisploeg.

In het klassement blijft Sampdoria door de nederlaag hangen op de zevende plaats. Inter wipt over Lazio en wordt vierde.

Ivan Perisic opent de score met het hoofd!

Supporters van Keulen en Leverkusen gaan massaal op de vuist

De politie in Duitsland heeft gisterenavdon de handen vol gehad aan een massale vechtpartij tussen honderden supporters van Bundesligaclubs Bayer Leverkusen en Keulen. Een troepenmacht van tweehonderd agenten was nodig om de hooligans uit elkaar te drijven. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, want volgens de politie zijn veel vechtersbazen ervandoor gegaan zonder zich te laten behandelen.

Keulen en Leverkusen spelen vandaag tegen elkaar, maar de aanhang zocht elkaar al de avond voor de wedstrijd op. Het begon met baldadigheid van de fans van Leverkusen, die bij de laatste training van hun team zoveel vuurwerk afstaken, dat het verkeer op de snelweg last van de dikke rook had. Uren later doken honderden fans uit Keulen op in Leverkusen en begonnen de fans op elkaar in te slaan met stokken en uit de grond gerukte verkeersborden.

De politie hield zo'n tachtig ordeverstoorders uit Keulen aan en honderd fans van Leverkusen. Keulen staat met 17 punten uit 26 duels achttiende en laatste in de Duitse hoogste klasse. Leverkusen is vijfde met 44 punten en heeft uitzicht op Champions Leaguevoetbal.