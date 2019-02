FT buitenland. Musonda viert morgen rentree bij Vitesse - Sarri maakt zich (nog steeds) geen zorgen - Daar is Kompany weer Redactie

19 februari 2019

Benfica gaat verder met interimcoach Bruno Lage

Benfica Lissabon heeft vandaag het contract van interimcoach Bruno Lage opengebroken tot medio 2023. De 42-jarige Portugees nam begin januari het roer over van de ontslagen Rui Vitoria en liet sindsdien knappe resultaten optekenen.

Lage coachte tot 3 januari het B-elftal van Benfica, dat in de Portugese tweede klasse uitkomt. Bij het ontslag van Rui Vitoria kwam de club bij hem uit en dat beklaagden de Arenden zich niet. Benfica won sinds zijn aantreden twee maal van stadsrivaal Sporting (in de competitie 2-4 en in de beker 2-1).

Anderhalve week geleden liet Benfica onder zijn leiding geen spaander heel van Nacional (10-0). De club uit Lissabon nam diezelfde dag, door de puntendeling van Porto bij Moreirense (1-1), ook de koppositie over in de Primeira Liga. Ook in de Europa League gaat het goed voor de roodhemden. In de heenwedstrijd van de zestiende finales won het team van reservedoelman Mile Svilar met 1-2 bij Galatasaray.

Benfica maakte geen details omtrent het nieuwe contract van Lage bekend, maar sportkrant A Bola zou wel inzage hebben gehad. Zij melden dat - naast een substantiële loonsverhoging - een vertrekclausule van meer dan tien miljoen euro in de overeenkomst werd opgenomen.

Charly Musonda viert morgen rentree

Charly Musonda viert morgen zijn terugkeer op het trainingsveld bij de Nederlandse eersteklasser Vitesse. De huurling van Chelsea liep begin september vorig jaar een knieblessure op tijdens een oefenduel met Antwerp en keerde vervolgens terug naar Londen om daar te revalideren. Vitesse meldde vandaag zijn terugkeer op Twitter.

Musonda kwam dit seizoen nog niet in actie voor de club uit Arnhem. Het 22-jarige toptalent speelde zijn laatste officiële duel op 8 april 2018, in dienst van Celtic Glasgow dat hem in de terugronde van vorig seizoen huurde van Chelsea. Eerder werd Musonda ook al eens voor een kalenderjaar verhuurd aan Real Betis (jan.-dec. 2016).

Spaanse bond wil in de toekomst een Supercup met vier teams organiseren

De Spaanse Supercup, traditioneel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, zal in de toekomst zeer waarschijnlijk georganiseerd worden in een eindronde met vier ploegen. Dat verkondigde de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales.

“Ik zal op de volgende Algemene Vergadering van de federatie een model voorleggen, waarin de Supercup met vier teams betwist wordt”, legde Rubiales uit. “Behalve de landskampioen en de bekerwinnaar komen dan ook de vice-kampioen en de verliezend bekerfinalist erbij.”

Rubiales, die vorig jaar Angel Maria Villar na dertig jaar voorzitterschap afloste, wil het belang van de Supercup vergroten. “De Supercup wordt in Spanje traditioneel gedomineerd door FC Barcelona en Real Madrid”, vervolgde Rubiales. “Door vier teams toe te laten komen ook andere ploegen in beeld, die waarschijnlijk geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe inkomstenbron.”

In het project van Rubiales begint het toernooi met halve finales tussen enerzijds de kampioen en verliezend bekerfinalist en anderzijds de bekerwinnaar en vice-kampioen. “Vervolgens volgt een finale”, aldus de voorzitter. “Het hele toernooi zal gespreid worden over vier of vijf dagen en ik hoop het te organiseren in april, in plaats van in de zomer. Indien een club zich kwalificeert in beide trofeeën, zal een team worden toegevoegd die een belangrijke plaats had in de geschiedenis van de Copa del Rey.”

Het voordeel van de verschuiving van augustus naar april is de minder drukke kalender op dat tijdstip van het jaar. Traditioneel werd de Supercup in Spanje beslecht in een heen- en terugwedstrijd tussen kampioen en bekerwinnaar. Van die formule werd dit jaar al afgeweken door de winnaar in één duel, gespeeld in het Marokkaanse Tanger, te bepalen. Barcelona haalde het in Noord-Afrika met 2-1 van Sevilla. Rubiales kon nog bevestigen dat ook de Supercup van 2019 ook zeker in het buitenland zal plaatsvinden.

Geen zorgen bij Sarri over positie bij Chelsea

Coach Maurizio Sarri maakt zich geen zorgen over zijn positie bij Chelsea na de nederlaag tegen Manchester United voor eigen publiek in de vijfde ronde van de FA Cup (0-2). De fans van de bekerhouder lieten tijdens het duel duidelijk hun onvrede blijken over de tegenvallende resultaten van het team onder zijn leiding en riepen om zijn ontslag.

“Ik maak mij zorgen over de resultaten, maar niet over de fans. Natuurlijk begrijp ik de fans, want het resultaat was niet goed. Maar ik zou mij pas echt heel erg zorgen maken als ik in de tweede divisie in Italië was. Maar niet nu”, aldus de Italiaanse trainer, die zeven maanden geleden werd aangesteld.

Volgens de coach ligt de oplossing bij de spelers, die meer agressie en toewijding op het veld moeten laten zien. “Het is allemaal heel simpel. Als we er dan in slagen drie of vier wedstrijden op rij te winnen, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.”

Daar is Kompany weer

Na zes weken blessureleed heeft Vincent Kompany (32) de trainingen hervat. Zondag trainde hij een eerste keer, gisteren een tweede. Kompany liep begin januari in de topper tegen Liverpool een lichte spierblessure op, maar herstelde trager dan verwacht. Het duurt bij hem allemaal wat langer. Of hij in aanmerking komt voor de Champions Leaguematch tegen Schalke 04 wordt vandaag beslist, maar met amper twee trainingen in de benen is de kans klein. Zondag, voor de League Cupfinale tegen Chelsea, wordt hij wel in de kern verwacht. (KTH)

Buitenlands Voetbal Zonder Robben op Anfield, en dat is misschien maar goed ook

Hij won landstitels met PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München maar de Champions League, die won Arjen Robben slechts één keer: in 2013, met zijn Duitse club. Op z’n 35ste wou de Nederlander na tien jaar in het Beierse shirt graag afscheid nemen van München met een tweede Europese trofee. Vraag is of dat hem zal lukken, want voor de trip naar Liverpool moest Robben passen. Hij sukkelt met een dijbeenblessure. Het is al van 27 november geleden dat hij nog eens officiële minuten maakte.

Robben hoopte na de winterstop zijn comeback te kunnen maken, maar telkens hij weer bij het team aansloot, moest hij opnieuw afhaken. In een recent interview met Kicker sloot de ex-international niet uit dat hij het deze zomer definitief voor bekeken houdt. Voor Bayern is het misschien geen slechte zaak dat het vanavond zonder Robben aantreedt op Anfield. Hij werd er drie keer uitgeschakeld in de Champions League: met Chelsea in 2005 en 2007 en met Real Madrid in 2009. Een geluksbrenger lijkt hij dus niet. Naast Robben mist Bayern straks ook Jérôme Boateng (maag-darminfectie). (VH)

Buitenlands Voetbal Naar 12 criteria voor bestraffing handspel?

De wereldvoetbalbond FIFA wil de criteria verfijnen om handspel in voetbal te bestraffen. De International Football Association Board (IFAB), die verantwoordelijk is voor de regels van het voetbalspel, werkt volgens het Duitse blad ‘Bild’ aan de nieuwe bepalingen. Zo zouden scheidsrechters voortaan liefst twaalf criteria in acht moeten nemen. In de huidige regels gelden drie criteria: gaat de hand naar de bal, hoe groot is de afstand tussen hand en bal en in welke positie - onnatuurlijk of niet - bevindt zich de hand? ‘Bild’ meent te weten dat in de toekomst de maatstaven voor verdedigers en aanvallers zouden kunnen verschillen. In elk geval zou een doelpunt van een aanvaller die de bal onvrijwillig met de hand heeft geraakt niet langer gelden. Op 2 maart vergadert de IFAB over het thema. Bij groen licht zouden de nieuwe criteria ingaan vanaf volgend seizoen. (BF)

“Manchester City heeft grote prijs nodig”

Manchester City moet de Champions League winnen om zich echt te kunnen scharen in het rijtje van beste voetbalclubs van Europa. Dat zegt speler Ilkay Gündogan op de website van de Europese voetbalbond UEFA. “Als je bij de internationale elite wilt horen, heb je deze prijs nodig. Als dat gebeurt, zal de club een nieuw tijdperk binnentreden en komt de club op gelijke hoogte met Real, Barcelona, Bayern of Juventus, clubs die nu nog een trapje hoger staan”, aldus de middenvelder. “Misschien niet vanwege de manier waarop ze voetballen, maar wel als club.”

In de laatste vijf seizoenen in de Champions League werd City drie keer uitgeschakeld in de achtste finales. In 2016 haalde de club de halve finales, waarin Real Madrid toen te sterk was. Vorig jaar verloor de ploeg in de kwartfinales van Liverpool.

De Engelse landskampioen neemt het morgen in de achtste finales op tegen het Duitse Schalke 04.