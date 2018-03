FT buitenland: Mpoku stapt het af op trainingskamp Congo - "Messi niet tegen Spanje" - Wijzigingen in reglement EL & CL De voetbalredactie

27 maart 2018

11u25 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Messi speelt niet tegen Spanje"

Argentinië kan vanavond (21u30) niet rekenen op Lionel Messi in de vriendschappelijke interland tegen Spanje. De superster van FC Barcelona is niet fit voor het duel in het stadion van Atlético Madrid, zo melden bronnen binnen de Argentijnse nationale ploeg.

Messi was er vrijdag wegens hamstring- en liesproblemen ook al niet bij in de oefeninterland tegen Italië (2-0 zege). Zondag trainde hij opnieuw en maandag kondigde bondscoach Jorge Sampaoli aan dat Messi tegen Spanje zou kunnen aantreden. Na de training gisteren zou de pijn echter teruggekeerd zijn.

Twaalf in plaats van zeven bankzitters in finale CL en EL

De UEFA heeft vandaag nog enkele bijkomende veranderingen aangekondigd voor de Champions en Europa League vanaf volgend seizoen. Zo zullen in de finale van de Champions en Europa League twaalf in plaats van zeven vervangers op de bank mogen plaatsnemen. Dit geldt ook voor de UEFA Super Cup. "Deze nieuwe regel bevordert de keuzemogelijkheden van de coaches in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", aldus de UEFA. Verder zal er ook een vierde wissel mogelijk zijn bij verlengingen in de KO-fase, dit na positief verlopen tests op onder meer het WK voor clubs. Op het komende WK in Rusland wordt deze regel eveneens toegepast.

Ook versoepelt de UEFA de regels voor het aantreden van wintertransfers in de Champions en Europa League. Vanaf volgend seizoen mag een club zonder beperkingen drie nieuwe spelers registreren na de groepsfase, zelfs al speelden ze voor de winterstop al voor een ander team in dezelfde Europese competitie. Dat was tot nu toe slechts mogelijk voor één speler.

Jarige Neuer loopt voor het eerst sinds blessure op veld

Manuel Neuer heeft op zijn 32e verjaardag voor het eerst het trainingsveld betreden sinds hij in de herfst van 2017 een barst opliep in zijn linkervoet. De doelman en aanvoerder van Bayern München en het Duitse elftal liep enkele rondjes gedurende twee keer tien minuten. "Dit is een belangrijke stap richting de langverwachte comeback", zo meldt Bayern.

Neuer, die in september voor de derde keer een middelvoetbreuk opliep, hoopt dit seizoen nog zijn rentree te vieren bij Bayern en aan te treden op het WK in Rusland, dat op 14 juni begint. Vorige week kondigde de doelman nog aan dat hij niks wil overhaasten. "We moeten bijzonder voorzichtig zijn. Het is echt belangrijk dat er niets meer gebeurt met mijn voet. Anders hebben we het misschien over mijn carrière", zo klonk het toen. Bondscoach Joachim Löw liet alvast optekenen dat hij op het WK op Neuer rekent.

De Duitse nummer één plaatste ook een filmpje op Facebook. Daarin steekt hij zijn duim omhoog. "Fantastisch! Voor het eerst naar buiten", zo schreef hij.

Mpoku verlaat trainingskamp Congo

Vier spelers van de Democratische Republiek Congo zijn het afgestapt op het trainingskamp van hun nationale ploeg, uit protest tegen de gebrekkige organisatie. Eén van hen is Standard-middenvelder Paul-José Mpoku, samen met Arthur Masuaku (West Ham United), Jordan Ikoko (Guingamp) en Gael Kakuta (Amiens) trok hij gisteren de deur van het trainingskamp achter zich dicht. "Ze kloegen over de steeds terugkerende logistieke problemen en zijn gefrustreerd", luidde het volgens een zegsman van de Congolese voetbalbond.

Het nationale team van Congo bevindt zich op dit moment in Dar-es-Salaam, waar het vandaag een oefeninterland tegen Tanzania afwerkt.

IJslandse leiders boycotten WK

Ook IJsland neemt vanwege de affaire-Skripal maatregelen tegen Rusland. IJslandse leiders boycotten komende zomer het WK in Rusland, waarvoor het nationale elftal zich voor het eerst heeft weten te plaatsen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van IJsland liet weten dat tijdelijk geen bilateraal overleg met de Russen zal plaatsvinden op hoog niveau. "Als gevolg daarvan zullen IJslandse leiders deze zomer niet aanwezig zijn bij het WK van de FIFA in Rusland", aldus het departement. IJsland, dat ruim 300.000 inwoners heeft, vindt dat de Russische reactie op de vergiftiging van de voormalige dubbelspion en zijn dochter te wensen overlaat. "Rusland moest met een geloofwaardige verklaring komen over hoe een zenuwgas dat oorspronkelijk is geproduceerd in Sovjet-laboratoria, kon worden gebruikt bij een aanval op burgers in het Verenigd Koninkrijk."