FT Buitenland: Mourinho vreest vertrek Fellaini - Bale hervat training bij Real

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Fellaini weg bij United?

Jose Mourinho vreest dat hij Marouane Fellaini aan het eind van het seizoen kwijt zal spelen. De Rode Duivel (30) is einde contract en legde in september een eerste contractvoorstel naast zich neer. Hij bekijkt zijn opties. Hij kan voor het laatst in zijn carrière een grote slag slaan: een nieuwe langdurige overeenkomst bij United of een vrije transfer elders. Onder andere Besiktas is geïnteresseerd.



Mourinho: “Of ik een vertrek vrees? Ja. Ik kan je niet meer vertellen. Het is een discussie tussen speler en bestuur. Ik word daarin niet betrokken. Ik respecteer de speler: hij heeft het recht om over zijn eigen toekomst te beslissen. En ik respecteer het bestuur, omdat zij die beslissingen nemen en gesprekken voeren. Ik kan enkel afwachten en hopen dat ze een overeenkomst vinden.” Mourinho dringt er al een tijdje op aan om Fellaini’s contract open te breken. Hij ziet hem als een sleutelspeler. (KTH)

Gareth Bale (Real Madrid) hervat groepstraining

Gareth Bale lijkt na heel wat blessureleed stilaan klaar voor een comeback. De Welshe sterspeler hervatte vandaag de groepstraining bij Real Madrid. Coach Zinédine Zidane houdt nog in het midden of Bale na twee maanden afwezigheid weer klaar is voor het echte werk. "Het belangrijkste is dat Gareth er opnieuw bij is", vertelde Zidane tijdens een persbabbel. "Ik weet niet wanneer hij opnieuw zal spelen. Vandaag heeft hij meegetraind. Hij voelt zich goed, heeft geen pijn. We zullen zien wanneer hij kan terugkeren."

Bale speelde geen wedstrijd meer sinds de Champions Leaguepartij tegen Borussia Dortmund op 26 september. Blessures aan de linkerkuit en -dij hielden de linkspoot sindsdien aan de kant.

In de Spaanse media wordt Bale regelmatig bekritiseerd om zijn blessuregevoeligheid, maar Zidane nam het op voor zijn speler. "We weten wat hij ons kan bijbrengen. Hij is stevig, sterk, technisch heel goed en hij werkt hard. Elke wedstrijd die hij voor de club heeft gespeeld, heeft hij goede dingen getoond. Het is waar dat er veel over zijn blessures wordt gesproken, maar hij is belangrijk voor ons. Hij weet dat, ik weet dat, iedereen weet dat."

Of Bale morgennamiddag kan meespelen in de competitiematch tegen Malaga, wilde Zidane niet zeggen. Evenmin schepte Zizou duidelijkheid over de fitheid van aanvoerder Sergio Ramos, die vorig weekend tegen Atletico (0-0) zijn neus brak en de training hernam met een beschermend masker.

Real volgt in La Liga na twaalf speeldagen al op tien punten van leider Barcelona en kan zich dus geen puntenverlies meer veroorloven in de jacht op een nieuwe titel.

