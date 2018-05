FT buitenland: Mourinho verliest trouwe assistent - AS Roma zeker van CL na verlies Inter - PAOK pakt revanche op AEK Athene De voetbalredactie

12 mei 2018

23u36 7 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

AS Roma zeker van Champions League na nederlaag van Inter

AS Roma heeft zich zonder te spelen verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Champions League 2018-2019. Intern ging vanavond op de 37ste speeldag van de Serie A met 1-2 onderuit tegen Sassuolo. Daardoor kan Inter de ploeg van Radja Nainggolan niet meer bijbenen. AS Roma bezet de derde plek met 73 punten. Daarna volgen stadsgenoot Lazio (71) en Inter (69). Met nog een wedstrijd te gaan, kunnen de 'nerazzurri' AS Roma niet meer inhalen. Lazio Rome kan zich zondag bij winst op het veld van Crotone als vierde en laatste club plaatsen voor de Champions League. Enkel de top vier van de Serie A krijgt een ticket voor het kampioenenbal. De vijfde moet vrede nemen met de groepsfase van de Europa League.

Tielemans en Monaco springen over Lyon naar tweede plaats

AS Monaco heeft avond op de 37ste en voorlaatste speeldag in de Franse Ligue 1 een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de tweede plaats. Terwijl Olympique Lyon met 3-2 onderuit ging bij staartploeg Straatsburg, kropen de Monegasken tegen Saint-Étienne door het kleinste gaatje. Fabinho (90') bezorgde Monaco in de blessuretijd drie vitale punten.

Fabinho zet de levensbelangrijke penalty om voor Monaco! ✅



1️⃣-0️⃣ #ASMASSE pic.twitter.com/FsiwM6Y0pv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Youri Tielemans speelde 80 minuten mee bij de thuisploeg. AS Monaco profiteert zo optimaal van het verlies van Lyon. De Prinsenclub neemt opnieuw de tweede plaats (en het rechtstreekse ticket voor de groepsfase van de Champions League) in. Met 77 punten tellen Tielemans en co. er twee meer dan Lyon en drie meer dan Marseille, dat vrijdag al punten liet liggen. Op de slotspeeldag trekt Monaco naar Troyes. Lyon en Marseille spelen thuis, respectievelijk tegen Nice en Amiens.

WAUW! 😮 Strasbourg vermijdt de degradatie dankzij deze prachtige vrije trap van Dimitri Lienard! 🚀 #RSCAOL pic.twitter.com/UKxx70Y4GM Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Da Costa met de ultieme gelijkmaker en de fans van Strasbourg gaan helemaal uit hun dak! 😮



2️⃣-2️⃣ #RSCAOL pic.twitter.com/BVIrU5pbxE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

PSG is al een tijdje zeker van de titel en lijkt helemaal geen zin meer te hebben in de competitie. De Parijzenaars, met Thomas Meunier de hele partij op het veld, verloren voor eigen publiek met 0-2 van Rennes, dat zo goed als zeker is van de vijfde plaats en de voorrondes van de Europa League.

Nice had nochtans gehoopt dat PSG zijn werk zou doen. De Zuid-Fransen volgen immers op 3 punten van Rennes. Dankzij de 4-1 overwinning tegen het Caen van Stef Peeters, die de eerste helft betwistte, groeit die kloof niet. Maar met een verplaatsing naar Lyon op de slotspeeldag wordt het voor Nice aartsmoeilijk om nog vijfde te worden. Rennes heeft bovendien genoeg aan een punt tegen het bezoekende Montpellier.

FC Utrecht en Vitesse naar finale play-offs om Europees voetbal

FC Utrecht en Vitesse hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Beide clubs maken onderling in barrages, die op 15 en 19 mei afgewerkt worden, uit wie volgend seizoen in de tweede voorronde van de Europa League mag aantreden. Het Utrecht van Cyriel Dessers, die op de bank startte, boekte voor eigen publiek een 2-1 zege tegen Heerenveen. Dat was net voldoende, omdat de uitwedstrijd in Friesland met 4-3 verloren ging. In de terugwedstrijd mocht Dessers het slotkwartier volmaken. Vitesse versloeg opnieuw ADO Den Haag (2-1), nadat de Arnhemmers de heenwedstrijd ook al met 2-5 hadden gewonnen.

PAOK neemt met bekerwinst revanche op AEK Athene

PAOK Saloniki heeft in Athene voor de tweede opeenvolgende keer de beker van Griekenland gewonnen. In de hooggespannen finale in het Atheense Olympiastadion versloeg PAOK landskampioen AEK Athene met 2-0.

De Griekse bekerfinale tussen bekerhouder PAOK en kersvers kampioen AEK Athene kondigde zich aan als een enorme risicowedstrijd. In hun onderlinge duel in maart betrad PAOK-voorzitter Ivan Savvidis het veld immers met een wapen in de buidel. Door de daaropvolgende commotie en rellen werd de Griekse competitie zelfs voor twee weken stilgelegd. De Griekse-Russische voorzitter kreeg een schorsing van drie jaar. AEK werd kampioen, maar runner-up PAOK legde zich daar niet zomaar bij neer. Twee speeldagen voor het competitieslot opende de club uit Thessaloniki de aanval voor de groene tafel. De Griekse voetbalbond bevestigde uiteindelijk de titel van Athene.

Onder het alziend oog van UEFA- en FIFA-controleurs had de Griekse voetbalbond tijdens de bekerfinale heel wat te bewijzen. Daarom werden 5.000 veiligheidsagenten naar het Olympiastadion gestuurd. Tussen beide supportersclans werd voldoende ruimte gelaten, zodat ze elkaar niet konden opjutten. Elke club kreeg 17.196 tickets ter beschikking, terwijl de totale capaciteit van het Olympisch Stadion 69.618 bedraagt. Voor het eerst sinds 1975 werd een buitenlandse ref opgetrommeld om een officieel Grieks duel te fluiten.

Genoeg veiligheidsmaatregelen dus in het stadion, maar dit keer speelden de incidenten zich voor de match af in de omgeving ervan. Zo gooiden AEK-hooligans een molotovcocktail naar PAOK-supporters. Volgens lokale media werden twee onder hen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook zou een PAOK-supporter neergestoken zijn met een mes.

De bekerfinale zelf verliep zonder incidenten. In de eerste helft liet Prijovic een strafschop liggen. Na de pauze brak Vieirinha (65') dan wel de ban voor PAOK. De Spaanse scheidsrechter David Borbalan stuurde Mauricio (PAOK) na een zware tackle met rood van het veld. In het tumult dat daarop ontstond, kreeg ook Vranjes (AEK) zijn tweede gele kaart. Pelkas (90') stelde de zesde bekerwinst uit de PAOK-clubgeschiedenis helemaal veilig. Net als vorig jaar moet AEK de beker aan PAOK laten. De club uit de hoofdstad verzamelde in het verleden al vijftien bekers.

Mourinho's trouwe assistent Rui Faria verlaat Man United

De wegen van José Mourinho en zijn trouwe assistent Rui Faria scheiden op het einde van het seizoen. Manchester United kondigde aan dat Rui Faria de club verlaat. "De intelligente student is een voetbalexpert geworden. Hij is klaar voor een succesvolle carrière als hoofdcoach", reageerde Mourinho, die Rui Faria 17 jaar lang als assistent had.

"Na wat nadenken heb ik de moeilijke knoop doorgehakt. De tijd is rijp om een stap voorwaarts te zetten. Ik voel al een tijdje dat ik wat meer quality time met mijn familie wil doorbrengen voor ik aan een nieuwe uitdaging in mijn leven begin", verklaarde de 42-jarige Portugees zijn vertrek. "Mijn grootste dank gaat uit naar José Mourinho voor het geloof dat hij in me had. Ik koester 17 jaar vol onvergetelijke ervaringen."

"Op 17 jaar tijd is het jongetje een echte man geworden. De intelligente student is een voetbalexpert geworden. Hij is klaar voor een succesvolle carrière als hoofdcoach", zinspeelde ook Mourinho op een promotie tot T1. Eerder al zei de 'Special One' dat Rui Faria "goed zou passen" bij de Gunners.

Gala op zucht van 21ste landstitel

Galatasaray heeft op de 33ste en voorlaatste speeldag in de Turkse Super Lig een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen Yeni Malatyaspor. De ploeg van Jason Denayer loopt zo opnieuw drie punten uit op eerste achtervolger Basaksehir. Gala heeft op de slotspeeldag genoeg aan een punt om helemaal zeker te zijn van de 21e landstitel. Younes Belhanda (1') en Bafetimbi Gomis (12'), beiden op aangeven van Garry Rodrigues, zetten de thuisploeg al heel vroeg op rozen. Nadien werd er niet meer gescoord. Denayer speelde de hele wedstrijd centraal in de verdediging. Galatasaray voert met nog een wedstrijd te gaan de stand aan met 72 punten. Daarna volgen Basaksehir (69 ptn) en Fenerbahçe (66 ptn), dat maandag nog zijn wedstrijd van de voorlaatste speeldag afwerkt. Tenzij Gala volgende week op het veld van Goztepe verliest, is de 21ste landstitel een feit.

Borussia Dortmund neemt afscheid van coach Peter Stöger

De Oostenrijker Peter Stöger zat vanmiddag op de slotspeeldag van de Bundesliga voor de laatste keer op de bank bij Borussia Dortmund. "Dit was mijn laatste wedstrijd voor Borussia", zei de hoofdtrainer op de persconferentie na het met 3-1 verloren duel in en tegen Hoffenheim.

"Het was al een tijdje gezamenlijk beslist dat ik er na het seizoen mee zou ophouden. Deze club heeft een nieuwe impuls en dus een nieuwe coach nodig", zei de 52-jarige trainer, die in december 2017 het roer overnam van Peter Bosz. Onder zijn leiding eindigde Borussia Dortmund als vierde in de Bundesliga en mag het weer aan de Champions League deelnemen.

Stöger, die eerder ontslagen werd bij Keulen, beschikte maar over een contract tot het einde van dit seizoen. Zijn aankondiging komt dus niet als een verrassing. Volgens Duitse media wil Borussia Dortmund graag verder met de Zwitser Lucien Favre, die nu nog trainer van OGC Nice is.

Nog vandaag namen de Borussen afscheid van clubicoon Roman Weidenfeller, die op 37-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen definitief aan de haak hangt. De Duitse doelman kwam in 2002 over van Kaiserslautern en bleef Borussia Dortmund zestien jaar trouw. Stöger gunde Weidenfeller een gepast afscheid. In de absolute slotseconden mocht de vijfvoudige Duitse international nog even invallen. Zo kon hij vanop het grasveld in Hoffenheim afscheid nemen van het voetbal en de fans.

Orel Mangala en Stuttgart brengen Bayern op titelfeest in verlegenheid

Bayern München heeft op de slotspeeldag van de Bundesliga zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Tegen het Stuttgart van Orel Mangala ging 'der Rekordmeister' in de afscheidsmatch van coach Jupp Heynckes met 1-4 pijnlijk onderuit. Nog op de slotspeeldag verzekerden Hoffenheim en Dortmund zich van de groepsfase van de Champions League, Bayer Leverkusen grijpt net naast een ticket voor het kampioenenbal.

Een 1-4 thuisnederlaag kan de pret niet bederven, bij @FCBayern vloeien er voor de 27ste keer vele liters bier! 🏆 pic.twitter.com/2TrmapGSyH Play Sports(@ playsports) link

Bayern München was al enkele weken zeker van de 28e landstitel in Duitsland, maar had 12 mei wel met rood aangestipt op de agenda. 'Der Rekordmeister' wilde voor eigen publiek het seizoen in schoonheid afsluiten en Jupp Heynckes gepast uitzwaaien. Bayern ontfermde zich over het leer en kreeg ook de meeste kansen en hoekschoppen, maar verzaakte in de afwerking. Stuttgart, met Orel Mangala op het middenveld, was dan weer dodelijk efficiënt. Tolisso (42.) wiste de openingstreffer van Ginczek (5.) nog uit, maar verder verscheen de thuisploeg niet meer op het scorebord. Donis (42.), Akolo (52.) en opnieuw Ginczek (55.) smeerden Bayern zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan. Lang bleef de landskampioen niet bij de pakken zitten. Nederlaag of niet, er wachtte de troepen van Heynckes een groot titelfeest.

De strijd om de oppergaai was allang beslecht, maar de Champions League-tickets moesten wel nog verdeeld worden. Schalke 04 was al zeker van de tweede plaats, Hoffenheim en Dortmund vochten onderling voor plek drie. Bayer Leverkusen kon ook nog vierde worden, maar dan moest Hoffenheim voor eigen publiek punten laten liggen. Dat gebeurde niet, Borussia ging zonder de geblesseerde Michy Batshuayi met 3-1 onderuit. Leverkusen won met 3-2 van Hannover, maar moet vrede nemen met de vijfde plaats (en de groepsfase van de Europa League). De club van oude bekende Leon Bailey verzamelde net als Hoffenheim en Dortmund 55 punten, maar heeft een minder goed doelsaldo.

RB Leipzig ten slotte ging met 2-6 winnen op bezoek bij Hertha Berlijn en hield zo de zesde plaats vast. Die positie geeft voorlopig recht op de voorrondes van de Europa League. Als Bayern München volgende week ook de finale van de DFB-Pokal wint tegen Frankfurt, mag Leipzig naar de groepsfase van de Europa League. Mangala en Stuttgart werken dan als zevende in de eindstand Europa League-voorrondes af.

Axel Witsel en Tianjin Quanjian geven zege uit handen

Tianjin Quanjian, de ploeg van Axel Witsel, is er op de tiende speeldag in de Chinese Super League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Shandong Luneng, de tweede in de stand. Het werd 1-1. Tianjin slikte in de slotminuten de gelijkmaker.

Witsel en co. klommen halverwege de tweede helft nog op voorsprong via de Braziliaan Alexandre Pato en leken zo op weg naar hun vierde competitiezege. Diep in de blessuretijd kreeg Tianjin Quanjian evenwel het deksel op de neus. De Italiaanse spits Graziano Pelle maakte er alsnog 1-1 van. Rode Duivel Witsel maakte de match vol.

Tianjin Quanjian kent een moeilijk seizoensbegin. Na 10 speeldagen bezet de ploeg van coach Paulo Sousa (ex-trainer van o.a. Swansea, Leicester en Fiorentina) de elfde plaats met 12 punten. Dinsdag speelt Tianjin de terugwedstrijd van de achtste finales van de Aziatische Champions League. De heenmatch tegen Guangzhou Evergrande eindigde voor eigen publiek zoals ze begon (0-0).

Yannick Carrasco zakt morgen met Dalian Yifang af naar Jiangsu Suning. Vorige week boekte Dalian Yifang, mede dankzij een penaltytreffer van Carrasco, zijn eerste overwinning van het seizoen.

Neymar ontzenuwt geruchten

De Braziliaanse voetbalvedette Neymar lijkt zijn carrière toch te vervolgen bij Paris Saint-Germain. De veelbesproken aanvaller paaide de fans door op Twitter een foto van zichzelf in het shirt van de Parijse topclub te plaatsen.

"Ik ben er trots op het nieuwe shirt te dragen en jullie vreugde te blijven geven", luidde de tekst bij de afbeelding. De 26-jarige aanvaller ondergraaft hiermee de hardnekkige geruchten over een nakend vertrek bij de Franse kampioen. Vooral Spaanse media denken al geruime tijd zeker te weten dat Neymar deze zomer overstapt naar Real Madrid. PSG kocht de Braziliaan vorig jaar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona.

De duurste voetballer ter wereld liep eind februari een breukje in zijn voet op en moest in eigen land een operatie ondergaan. Neymar keerde onlangs terug in Parijs voor het laatste deel van zijn revalidatietraject. Hij hoopt op tijd volledig fit te zijn voor het WK voetbal, dat over ruim een maand begint in Rusland. Hij mag sinds vandaag alvast weer met de bal trainen.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh Neymar Jr(@ neymarjr) link

Ruzie bij eerste WK-tegenstander Rode Duivels

Het kan de Rode Duivels maar helpen: bij de Panamese voetbalbond zitten ze tegenwoordig met de handen in het haar. Onze eerste WK-tegenstander worstelt met een conflict over portretrechten. In een gezamenlijk statement hebben de Panamese internationals gisteren hun ongenoegen uitgedrukt over het gebruik van hun beeltenissen in een reclamecampagne voor laptops. Volgens de spelers gebeurde dat zonder voorafgaandelijke toestemming of vergoeding.

Een onoverkomelijk probleem, zo blijkt. "Er is van ons geprofiteerd", aldus de spelersraad. "Als er geen excuses of tegemoetkomingen volgen, sluiten we niet uit dat de bond drieëntwintig andere spelers mag zoeken voor het WK." Een dreigement dat kan tellen, maar bij de Panamese voetbalbond FEPAFUT maken ze zich sterk dat ze het conflict opgelost krijgen voor de afreis naar Rusland. Op 18 juni spelen de boze Panamezen in Sochi hun eerste poulewedstrijd tegen ons land. (MGA)

DC United bevestigt interesse in Rooney (32)

Coach Ben Olsen van de DC United uit de Amerikaanse stad Washington heeft bevestigd dat de club grote belangstelling heeft voor de Engelse voetballer Wayne Rooney. "Maar er is nog geen akkoord over een transfer", meldde hij op de Amerikaanse website TMZ.

De 32-jarige Rooney, nu nog in dienst van Everton, zou onderhandelen over een contract bij DC United in de Major League Soccer tot en met 2020. Coach Sam Allardyce van Everton bevestigde tegenover de BBC dat er wordt onderhandeld, maar wist verder geen inhoudelijke details. De manager liet alleen doorschemeren dat hij zijn beroemde spits niet zal tegenhouden. "Als hij zelf graag wil vertrekken, kan ik daarmee leven."

Rooney, voormalig aanvoerder van Engeland, keerde in de zomer van 2017 terug bij Everton, de club waar hij in al van 2002 tot en met 2004 speelde. Hij tekende in Liverpool een contract voor twee seizoenen. Van 2004 tot 2017 speelde de aanvaller dertien seizoenen voor Manchester United.