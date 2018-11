FT buitenland. Mourinho kan weer op een fitte Fellaini rekenen: “Lukaku is klaar, maar met een klein risico” - Dortmund neemt Paco Alcacer definitief over De voetbalredactie

23 november 2018

15u40 0

Dortmund neemt Paco Alcacer definitief over van Barcelona

Borussia Dortmund, de leider in de Bundesliga, heeft de huurovereenkomst van Paco Alcacer omgezet in een definitieve transfer. De 25-jarige Spaanse aanvaller keert volgende zomer dus niet terug naar FC Barcelona. Hij ondertekende vandaag bij de ploeg van Axel Witsel een overeenkomst tot 2023.

Alcacer is geen vaste waarde in het elftal van Dortmund maar in acht wedstrijden deed hij toch al negen keer de netten trillen. Elke 44 minuten is de Spanjaard goed voor een doelpunt in het geel-zwarte shirt. Hij scoorde onder meer de beslissende 3-2 in de competitiekraker tegen Bayern München net voor de interlandbreak. In de Champions Leaguematch half september tegen Club Brugge (0-1 winst) ontbrak Alcacer door een spierblessure.

“We hebben Barcelona vandaag laten weten dat we de optie om hem te kopen zullen lichten”, verduidelijkte Dortmunds sportief directeur Michael Zorc. “Hij is een echte doelpuntenmaker met veel voetballende kwaliteiten die voor ons al belangrijke matchen heeft gewonnen.” Dortmund zou voor Alcacer zo’n 23 miljoen euro op tafel leggen. De Spanjaard telt vijftien caps achter zijn naam en scoorde daarin negen keer. Hij zat niet in de selectie voor het WK.

Manchester City moet Benjamin Mendy drie maanden missen

Manchester City kan de komende “tien tot twaalf weken” geen beroep doen op zijn linkerflankverdediger Benjamin Mendy, zo bevestigde City-coach Pep Guardiola vandaag, op de traditionele persconferentie een dag voor de competitiewedstrijd op bezoek bij West Ham United.

De 24-jarige Franse international ging bijna tien dagen geleden onder het mes in Barcelona bij de Spaans arts Ramon Cugat. De verdediger sukkelde met een blessure aan de meniscus van de linkerknie en moest daarmee afhaken bij de Franse nationale elf.

Ook Bernardo Silva is er tegen West Ham niet bij. De Portugese middenvelder kampt met een lichte kwetsuur, maar haalt de wedstrijd van zaterdag niet. Kevin De Bruyne is al langer out met een blessure aan de ligamenten van de linkerknie.

Meunier wil ongeslagen blijven met PSG: “Er is niets dat ons tegenhoudt”

Na dertien wedstrijden in de Ligue 1 heeft Paris Saint-Germain nog geen enkele steek laten vallen. Thomas Meunier denkt dat hij die onoverwinnelijke lijn met zijn ploegmakkers over het hele seizoen kan doortrekken. “Er is niets dat ons tegenhoudt”, vertelde de rechtsachter aan BeIN Sports. “Ik denk dat het mogelijk is om geen enkele keer te verliezen in een seizoen. Wat is het record dat we uiteindelijk moeten breken? Ongeslagen blijven, meer dan 100 punten pakken, of de beste schutter, de beste passeur, de beste speler of de beste jongere hebben? Paris Saint-Germain heeft de wapens om dat allemaal te combineren, maar op één voorwaarde. Dat we geconcentreerd blijven en dat tot op het einde van het seizoen.”

[🎙️INTERVIEW] Thomas Meunier évoque l'invincibilité du PSG en Ligue 1 Conforama :

🗨️ "C'est tout à fait possible de ne pas perdre !"



🎞️ Une interview à retrouver ce week-end sur beIN SPORTS ! pic.twitter.com/J5iggRndSU beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

Mourinho kan weer op zijn Belgen rekenen: “Lukaku is klaar, maar met een klein risico”

Er is veel te doen geweest om hun blessures tijdens de interlandperiode, maar Marouane Fellaini en Romelu Lukaku zitten in de kern voor Manchester United-Crystal Palace. Fellaini, die gisteren 31 werd, had in de interlands kunnen spelen, maar na overleg met United riep bondscoach Martínez hem toch niet op. De middenvelder kon extra rust en bijkomende behandeling van een slepende blessure gebruiken. Een beslissing met oog op de langere termijn. “België liet hem bij ons, ondanks het feit dat hij 90 minuten had gespeeld tegen Manchester City”, zei Mourinho. “Hij had die tijd nodig om terug op te bouwen na die slepende blessure. Maar hij is weer fit nu.” Fellaini had voor City vier weken aan de kant gestaan met pijn in de lies en de achillespees.

Ook Romelu Lukaku keerde woensdag terug naar Manchester. De spits rondde zijn revalidatie bij Move to Cure in Antwerpen succesvol af. Hij mag weer aan voetballen denken. Sowieso was spelen voor de Duivels een te groot risico geweest. De hamstring is nog kwetsbaar. Mourinho: “Rom is klaar, maar wel met een klein risico.” Starten doet hij niet. (KTH)

PSG zonder Neymar en Mbappé tegen Toulouse

Neymar en Kylian Mbappé moeten forfait geven voor de competitiematch van PSG zaterdag tegen Toulouse. De twee vedetten raakten deze week geblesseerd tijdens wedstrijden met hun land. PSG-coach Thomas Tuchel hoopt de aanvallers te recupereren voor de Champions League-partij van woensdag tegen Liverpool. “Voor morgen nemen we geen risico”, zei Tuchel vandaag. “Ze zullen niet spelen zaterdag. Maar we laten de mogelijkheid open dat ze woensdag aantreden tegen Liverpool. Ik geloof dat het kan.”

Neymar viel in een oefeninterland tegen Kameroen al na acht minuten uit met een verrekking in de rechteradductoren. Mbappé blesseerde zich tegen Uruguay aan de rechterschouder. Hij moest na 36 minuten worden gewisseld met een kneuzing. PSG is autoritair leider in de Ligue 1 met 39 op 39, maar in de Champions League moeten de Parijzenaars vol aan de bak om te overwinteren. Na een 5 op 12 volstaat woensdag voor eigen publiek alleen winst tegen Liverpool, dat net als Napoli 6 punten heeft. Rode Ster Belgrado heeft er 4.

Coach van Thorgan Hazard blijft tot 2020

Dieter Hecking (54) blijft tot 2020 coach van Thorgan Hazard bij Borussia Mönchengladbach. Naast Hecking verlengden ook assistenten Dirk Bremser en Frank Geideck hun contracten bij de club tot 2020. Mönchengladbach doet het dit seizoen onder de sportieve leiding van Hecking uitstekend in de Bundesliga. Na elf speeldagen staat het op de tweede plaats met vier punten achterstand op leider Dortmund. Sportief directeur Max Eberl bejubelt de contractverlenging van zijn succescoach. “Dieter Hecking heeft een groot aandeel in deze positieve sportieve ontwikkeling. We zijn blij dat we met hem en zijn assistenten verder kunnen gaan.”

Hecking is sinds 2016 trainer van Gladbach en coachte in het verleden onder andere FC Nürnberg en VfL Wolfsburg. Zijn vorige contract zou op het einde van dit seizoen aflopen. De Duitse trainer reageert tevreden. “Ik voel me ongelofelijk goed hier. De kalme manier waarop we mijn contractverlenging konden onderhandelen, bewijst het onderlinge vertrouwen tussen mij en de club”, aldus Hecking.

Mangala keert volgend seizoen terug naar de Bundesliga

De jonge Belgische voetballer Orel Mangala, ex-Anderlecht, speelt volgend seizoen opnieuw in de Duitse hoogste Bundesliga bij VfB Stuttgart. Dat bevestigde technisch directeur Michael Reschke van Stuttgart aan Duitse media. Momenteel speelt Mangala op uitleenbasis bij Hamburger SV in de Duitse tweede divisie.

De 20-jarige Mangala, die bij voorkeur als defensieve middenvelder speelt, kreeg zijn jeugdopleiding bij de Belgische recordkampioen RSC Anderlecht, waar VfB Stuttgart hem in 2017 definitief wegplukte. De Duitse ploeg betaalde een transfersom van om en bij de 2 miljoen euro, een hoog bedrag voor een speler uit een beloftenploeg.

Dit seizoen speelt de jonge voetbalbelg op uitleenbasis voor Hamburger SV, dat vorig seizoen uit de bundesliga degradeerde. In de Duitse tweede klasse is Mangala een vaste waarde in het elftal van Hamburg, waar hij overtuigt met sterke prestaties. ‘Traditionsverein’ Hamburg staat na 13 speeldagen aan de leiding in de tweede Bundesliga. De Duitse tweedeklasser kon echter geen aankoopoptie op de uitleenbeurt van Mangala bedingen.

Sportief directeur Michael Reschke van VfB Stuttgart bevestigt de terugkeer van Mangala volgend seizoen bij ‘Die Schwaben’ in een interview aan de Hamburger Morgenpost. “Momenteel is de deur voor een transfer dicht. Van een definitieve overgang is momenteel geen sprake”, klinkt het.

Ook bij de Belgische beloftenploeg van Johan Walem is Mangala een sleutelspeler. Vorige week kwam de jonge middenvelder nog in actie met de jonge Duivels in het 3-3 gelijkspel tegen Roemenië.

Xavi (38) stopt na dit seizoen en wil coach worden

Voor Xavi Hernandez (38) nadert het einde van zijn spelerscarrière. De voormalige draaischijf van FC Barcelona bevestigde aan de Spaanse radiozender Cadena Ser dat hij na het huidige seizoen bij zijn Qatarese club Al Sadd stopt. Daarna wil hij coach worden.

“Dit is mijn laatste jaar. In januari zal ik 39 zijn en dat is een goed moment om afscheid te nemen”, vertelde Xavi, die in 2015 naar Doha verhuisde. Daarvoor was hij anderhalf decennium een vaste waarde bij Barcelona.

Xavi had in mei voor twee jaar bijgetekend bij Al Sadd maar die termijn zal hij dus niet uitdoen. De Spanjaard wil zich omvormen tot coach. “Het idee is hier in Qatar te beginnen en ervaring op te doen, mezelf te testen. Het is een nieuw hoofdstuk en ik begin vanaf nul.”

Op een dag hoopt Xavi op de bank van Barça te zitten, maar dat is nu nog een verre droom. “Ik denk daar nog niet aan. Barcelona trainen is een onwaarschijnlijke uitdaging. Je moet er klaar voor zijn en ik voel dat ik dat nog niet ben”, besluit hij.

N’Golo Kanté verlengt tot 2023 bij Chelsea

De Franse international N’Golo Kanté (27) heeft vandaag een nieuw contract ondertekend bij Chelsea. Hij ligt nu vast tot 2023.

Kanté speelt sinds de zomer van 2016 voor Chelsea, dat hem voor zo’n 36 miljoen euro weghaalde bij toenmalig kampioen Leicester City. In zijn eerste seizoen bij de ‘Blues’ pakte de controlerende middenvelder ook met de Londenaars de titel in de Premier League. Zijn sterke prestaties leverden hem de prijs van Speler van het Jaar op in Engeland.

Op het WK in Rusland was de ploegmaat van Eden Hazard basisspeler bij Frankrijk, waarmee hij wereldkampioen werd. “Ik ben blij dat ik mijn contract bij Chelsea kan verlengen”, zegt Kanté. “Het zijn twee mooie jaren geweest en ik hoop dat er nog meer volgen. Sinds mijn komst (naar Chelsea) ben ik een completere speler geworden, heb ik mezelf uitgedaagd en prijzen gewonnen die ik niet voor mogelijk achtte. Ik hou van de stad, de club en ben blij langer te kunnen blijven.”

We have some great news…



✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Witsel en Lukebakio bij beste nieuwkomers

Axel Witsel (Dortmund) en Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) behoren volgens het Duitse voetbalblad ‘Kicker’ tot de beste nieuwkomers in de Bundesliga dit seizoen. Lukebakio wordt geprezen om zijn ‘glänzenden Schusstechnik’, zijn geweldige traptechniek. Witsel is dan weer uitgegroeid tot de onbetwiste draaischijf van de Borussen. (KDZ/VDVJ)

Stadion Boca Juniors bomvol voor training

De aanhangers van Boca Juniors zijn massaal naar de training gekomen om hun helden nog eens extra op scherp te zetten voor de return in de finale om de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. De tribunes van het befaamde stadion in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires puilden uit met 50.000 fans. De Argentijnse club werd zelfs gedwongen om de poorten van La Bombonera te sluiten omdat de toeloop te groot was. Duizenden fans bleven teleurgesteld buiten staan. “Het spijt ons”, schreef Boca Juniors op Twitter. “We zijn met miljoenen, helaas kan niet iedereen naar binnen.” Twee weken geleden eindigde het eerste duel op 2-2. Zaterdag is er de terugwedstrijd in het Estadio Monumental van River Plate. In beide duels zijn fans van de bezoekende club niet welkom in het stadion. Het is voor het eerst dat de twee grootmachten uit Buenos Aires elkaar treffen in de finale van het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs.