FT buitenland: Morten Olsen stopt als trainer

08 februari 2018

Morten Olsen stopt als trainer

Morten Olsen zal in de toekomst niet meer actief zijn als trainer. Dat heeft de 68-jarige Deen, die al jaren in België woont, vandaag aan de Duitse krant Bild gezegd. Olsen voetbalde in ons land voor Cercle Brugge, RWDM en Anderlecht.

"Ik ben 68 jaar en zal nooit meer trainer zijn", verklaarde Olsen. "Na meer dan veertig jaar in de voetbalwereld is het tijd voor andere dingen. Het is gedaan met het trainersleven. Ik heb vele jaren 24 uur per dag en zeven dagen per week voor deze job geleefd, maar dat is voorbij. Ik ben nu op pensioen."

Olsen maakte als verdediger grote sier bij Cercle Brugge (1972-1976), RWDM (1976-1980) en Anderlecht (1980-1986). Tijdens zijn trainersloopbaan was hij van 2000 tot 2015 bondscoach van Denemarken. Voordien stond hij aan het hoofd van onder meer Keulen en Ajax.