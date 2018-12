FT buitenland. Montreal houdt ervaren Fransman Sagna langer aan boord Redactie

26 december 2018

08u22

Belga

De Fransman Bacary Sagna heeft zijn contract bij Montreal Impact met een jaar verlengd. Dat heeft de club uit de Major League Soccer (MLS) laten weten. De 35-jarige verdediger voetbalde sinds afgelopen augustus voor het Canadese ex-team van Laurent Ciman. Sagna kwam toen transfervrij over van de Italiaanse degradant Benevento en tekende een overeenkomst tot het einde van het kalenderjaar, met een optie op nog een extra seizoen. In de MLS maakte hij in negen wedstrijden een doelpunt.

Sagna, een rechtsback, verdedigde gedurende zijn carrière de kleuren van achtereenvolgens Auxerre (2004-2007), Arsenal (2007-2014), Manchester City (2014-2017) en Benevento (2018). Tussen juli 2017 en januari 2018 was Sagna een half jaar clubloos. De 65-voudig Frans international was met Frankrijk aanwezig op de WK's van 2010 en 2014. In 2016 werd hij met Les Bleus in eigen land vice-Europees kampioen.