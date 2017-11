FT buitenland: Mirallas krijgt ervaren rot als coach - opnieuw Real-ster in nauwe schoentjes Redactie

16u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Everton rondt komst van Sam Allardyce af

Premier League-club Everton heeft met Sam Allardyce een nieuwe hoofdcoach. De Toffees ontsloegen op 23 oktober de Nederlander Ronald Koeman. Sindsdien leidt assistent David Unsworth op interimbasis het eerste elftal. Hij zal later op de avond ook nog aan het roer staan voor de competitiewedstrijd tegen West Ham.

De 63-jarige Allardyce, 'Big Sam' bijgenaamd, heeft al een lange carrière als coach in de Premier League achter de kiezen. Allardyce coachte in de hoogste Engelse voetbalklasse achtereenvolgens Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016) en Crystal Palace (2016-2017).

Het pronkstuk van zijn carrière moest een periode als bondscoach van Engeland worden. Allardyce werd in juli 2016 aangesteld als bondscoach van de Three Lions, maar moest eind september - na nauwelijks 1 wedstrijd - alweer zijn biezen pakken na een schandaal. Allardyce had zich laten vangen in een undercoveroperatie van The Daily Telegraph en de journalisten uitgelegd hoe de regels van de FA omzeild konden worden voor het aantrekken van spelers via het door de FA verboden 'derde partij eigenaarschap'.

Vorig seizoen verzekerde 'Big Sam' met Crystal Palace het behoud in de Premier League, waarop hij zelf besloot dit seizoen niet verder te gaan bij de Londense club.

Everton, met Rode Duivel Kevin Mirallas in de gelederen, kent een moeilijk seizoen in Engeland. De Toffees staan op een zeer teleurstellende zeventiende plek, één plaats en twee punten boven de degradatiestreep. In de Europa League is de club uit Liverpool met één punt uit vijf wedstrijden ook al uitgeschakeld.

Modric beschuldigd van belastingfraude

Spaanse aanklagers hebben opnieuw een in het land actieve voetballer beschuldigd van belastingfraude. Het gaat om Luka Modric, middenvelder van Real Madrid. De Kroaat zou in 2013 en 2014 een kleine 900.000 euro te weinig hebben afgedragen van zijn imagerechten.

Modric en zijn zaakwaarnemer ontkennen de beschuldigingen. Eerder ondergingen zijn ploeggenoten Cristiano Ronaldo en Marcelo hetzelfde lot, net als voormalig Real-trainer José Mourinho. Ook werd er jarenlang onderzoek gedaan naar belastingontduiking van Lionel Messi, de ster van Barcelona, en zijn oud-ploeggenoot Neymar. In veel gevallen betaalden de betrokkenen het verschuldigde bedrag.

Lewandowski haalt uit naar oud-trainer Ancelotti

Robert Lewandowski van Bayern München heeft nog even stevig uitgehaald naar de -enige tijd geleden- ontslagen trainer Carlo Ancelotti. "De reden dat veel van onze spelers last hebben van spierblessures is dat hij geen goede trainingsmethode had", zegt de Poolse aanvaller over de Italiaanse coach in Bild.

Onder Ancelotti werd er niet hard genoeg getraind, is de redenering van Lewandowski. "Sinds de komst van Jupp Heynckes is er een tandje bijgezet en dat was hoogst noodzakelijk. De spelers waren die intensieve trainingen echter niet meer gewend, vandaar dat het veel blessures tot gevolg had.''

Santi Cazorla moet comeback uitstellen door nieuwe operatie

De lijdensweg van Arsenal-middenvelder Santi Cazorla blijft maar duren. De Spanjaard is al out met een achillespeesblessure sinds oktober 2016 en moet zijn terugkeer nu opnieuw uitstellen door een nieuwe operatie. De negende al. Dat maakte Cazorla zelf bekend op Twitter.

"Vanwege een ongemak in de pees heb ik opnieuw een operatie moeten ondergaan", legde de middenvelder uit. "Ik zal mijn comeback opnieuw moeten uitstellen, maar ik verlies de moed niet. Ik behoud mijn enthousiasme en motivatie om terug te keren in de grootste passie die ik heb, het voetbal."

De ellende begon voor Cazorla op 19 oktober van vorig jaar tijdens de groepswedstrijd in de Champions League tegen Ludogorets (6-0). De Spaanse middenvelder onderging sindsdien liefst acht operaties, maar het probleem blijft onopgelost. Arsenal-coach Arsène Wenger omschreef de blessure eerder als "de ergste die hij ooit had gezien".

De bijna 33-jarige Cazorla staat sinds de zomer van 2012 onder contract in Londen. Hij was vaak een spelbepalende figuur voor de Gunners en scoorde 29 keer in 180 officiële optredens.

Son Heung-Min beste Aziatische voetballer

De Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-Min is in de Thaise hoofdstad Bangkok door de overkoepelende Aziatische Voetbalbond (AFC) verkozen tot International Player of the Year, de prijs voor de beste speler die buiten Azië aan de slag is. De Syriër Omar Kharbin werd gelauwerd als AFC Player of the Year, voor spelers die enkel actief zijn in Azië.

De 25-jarige Son is actief bij Tottenham in de Premier League. De Zuid-Koreaan kende tot dusver een sterk 2017 en scoorde als ploegmakker van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé twintig keer in 47 officiële optredens. Met Zuid-Korea plaatste Son zich voor het WK van komende zomer in Rusland.

De 23-jarige Kharbin, eveneens een aanvaller, staat in Saoudi-Arabië onder contract bij recordkampioen Al-Hilal, dat ooit getraind werd door landgenoten Eric Gerets en Georges Leekens. De Syriër scoorde in 2017 23 goals in 32 matchen voor de Arabiërs. Met Syrië slaagde Kharbin er op het nippertje niet in zich te plaatsen voor de Wereldbeker. In de Aziatische play-offs moest de selectie van het door oorlog geteisterde land de duimen leggen tegen Australië.

Pardew moet West Bromwich opnieuw op de rails krijgen

Alan Pardew gaat een klein jaar na zijn ontslag bij Crystal Palace opnieuw in de Premier League aan de slag. De 56-jarige Engelsman is gepresenteerd als hoofdcoach van West Bromwich Albion. Pardew moet ervoor zorgen dat de club niet degradeert.

Het bestuur van West Bromwich Albion ontsloeg ruim een week geleden Tony Pulis wegens teleurstellende resultaten. Interim-trainer Gary Megson zat afgelopen weekeinde tegen Tottenham Hospur (1-1) en dinsdag tegen Newcastle United (2-2) op de bank.

Pardew ondertekent een contract tot medio 2020 bij West Bromwich . Hij wordt alweer de zesde hoofdtrainer van de club sinds 2011. Pardew was naast Crystal Palace eerder werkzaam bij onder meer Southampton en Newcastle United.

West Bromwich staat op de zeventiende plek in de Premier League.

Eén jaar na drama eren fans Chapecoense slachtoffers vliegtuigcrash

Honderden supporters van Chapecoense hebben dinsdag in Colombia een ceremonie bijgewoond, één jaar na het vliegtuigongeluk waarbij een groot deel van de selectie van het Braziliaanse team om het leven kwam.

Het toestel dat de Braziliaanse ploeg op 28 november 2016 naar Medellin zou brengen om er tegen het Colombiaanse Atletico Nacional te spelen voor de Copa Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse Europa League), stortte neer in Colombia. Daarbij lieten 71 van de 77 inzittenden het leven, bij wie negentien voetballers en de coach.



Tijdens het eerbetoon van dinsdag strooiden twee legerhelikopters duizenden rozenblaadjes uit over het centrale plein van de Colombiaanse gemeente La Union, zo berichtte de krant El Colombiano. La Union ligt vlakbij de heuvel, die nu Cerro Chapecoense genoemd wordt, waar het vliegtuig neerstortte.

De aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van Atletico National, zagen hoe een gedenkplaat werd onthuld. Daarop staan de namen van de slachtoffers en de overlevenden. "De tragedie vernietigde deze droom en als teken van solidariteit en broederschap vroeg Atletico Nacional [de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie] Conmebol om de beker te geven aan 'Chape', de eeuwige kampioen", zo staat te lezen op de plaat.

Voetballers en inwoners van La Union schreven berichten gericht aan de familieleden van de slachtoffers. Die berichten werden in een tijdcapsule gestoken, die naar het Braziliaanse Chapeco wordt gestuurd. Daar zal de capsule geopend worden bij de veertigste verjaardag van het ongeluk.

