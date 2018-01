FT buitenland: Mirallas: "Ik voel me thuis" - Marcelo: "Dit is het ergste wat ik ooit bij Real heb meegemaakt" De voetbalredactie

Kevin Mirallas is opnieuw "thuis" bij Olympiakos

Kevin Mirallas (30) is opnieuw een speler van Olympiakos, dat de Rode Duivel tot het einde van het seizoen huurt van Everton. "Ik ben weer thuis", zo verklaart de vleugelaanvaller op de website van de Griekse topclub.

"Ik ben bijzonder blij. Dit is een fantastisch moment voor mij", vertelt Mirallas. "Ik wil iedereen bedanken voor hun hulp bij mijn terugkeer: de voorzitter en mijn makelaar François Modesto, die bergen werk hebben verzet om me hier te krijgen. Ik verwacht dat we nu verder zeges boeken en trofeeën pakken! Ik kijk er echt naar uit om opnieuw in het Karaiskakisstadion te spelen, voor al onze supporters."

Mirallas kende tussen 2010 en 2012 twee erg sterke seizoenen in Griekenland. Hij pakte er twee keer de landstitel en één keer de beker, kroonde zich tot topschutter en werd verkozen tot voetballer van het jaar. Met 34 goals in 71 wedstrijden verdiende Mirallas zijn transfer naar Everton. De Luikenaar was de voorbije 5,5 seizoenen goed voor 186 officiële duels voor de Toffees, maar dit seizoen bleef zijn inbreng beperkt tot dertien optredens, waarvan de laatste dateert van eind november. Met het oog op het WK volgende zomer in Rusland wilde Mirallas meer speelgelegenheid.

Olympiakos staat momenteel eerste in de Griekse Super League met één punt voorsprong op AEK Athene en PAOK Saloniki. Met Silvio Proto, Bjorn Engels, Vadis Odjidja-Ofoe en Guillaume Gillet heeft Olympiakos nog vier Belgen in de rangen.

Marcelo: "Het ergste wat ik hier ooit meemaakte"

Real Madrid raakt steeds verder achterop bij FC Barcelona in de strijd om de Spaanse titel en dat verleidde linksback Marcelo tot een opvallende ontboezeming. "We zijn teleurgesteld en boos en hebben het gevoel alsof we zinken", zei de Braziliaan na het gelijkspel op het veld van Celta de Vigo. "Dit is één van de ergste situaties die ik hier ooit heb meegemaakt."

Marcelo, die al elf jaar voor Real Madrid speelt, fungeerde tegen Celta bij afwezigheid van de geblesseerde Sergio Ramos als aanvoerder. Real moest in Vigo in de slotfase de gelijkmaker incasseren (2-2) en staat nu liefst zestien punten in het krijt bij koploper FC Barcelona. "We werken hard om uit deze situatie te komen", aldus Marcelo. "Maar hoe meer wedstrijden we verliezen of gelijkspelen, hoe hoger de druk wordt. We zijn deze situatie niet gewend. We kunnen nu niets anders doen dan ons hoofd omhoog houden, vechten en zorgen dat we weer gaan winnen."

