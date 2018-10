FT buitenland: Mirallas en Fiorentina delen punten met Torino - Invaller Januzaj niet voorbij Atlético - Noodlijdend Monaco redt puntje tegen Dijon Redactie

27 oktober 2018

23u35

Bron: afp en Belga 0

Mirallas en Fiorentina delen punten met Torino, invaller Januzaj niet voorbij Atlético

Fiorentina is op de 10de speeldag van de Franse Ligue 1 op bezoek bij Torino niet verder geraakt dan een gelijkspel (1-1). In Spanje won Atlético Madrid op de 10de speeldag van Real Sociedad.

Marco Benassi opende al in de 2e minuut de score voor Fiorentina. De Florentijnse doelman Alban Lafont redde in de 13e minuut ongewild een punt voor de tegenstander. In het klassement staat subtopper Fiorentina op de 5e plek met 15 punten. Torino is 9e en heeft 14 punten. Kevin Mirallas speelde de wedstrijd uit voor Fiorentina.

In Spanje mocht Adnan Januzaj op bezoek bij Atlético Madrid in de 81e minuut invallen voor Luca Sangalli. Op dat moment was het kalf echter al verdronken voor Real Sociedad. De Madrilenen stonden immers al 2-0 voor na doelpunten van Diego Godin (45.) en Filipe Luis (60.).

Atlético (leider met 19 punten) wipt zo in de stand tijdelijk over Barcelona (18 punten), dat zondag Real Madrid (8e met 14 punten) ontvangt voor de Clasico, naar de top.

Van den Buijs en Heracles laten punten liggen bij Zwolle

PEC Zwolle en Heracles Almelo hebben vanavond op de 10de speeldag van de Nederlandse Eredivisie 1-1 gelijkgespeeld. Hervé Matthys ging met Excelsior met 4-1 de boot in bij De Graafschap. Matthys en de zijnen kwamen in de 66ste minuut met een man minder te staan na een rode kaart voor Jurgen Mattheij.

Het was Mike van Duinen die met zijn gelijkmaker in de 73ste minuut het openingsdoelpunt van Adrian Dalmau (17.) van de tafel veegde. Dario Van den Buijs maakte de 90 minuten vol bij Heracles. In de stand blijft Heracles (20 punten) op de vierde plek. Zwolle is 10de en heeft 11 punten.

Hervé Matthys beleefde met Excelsior geen al te beste avond op bezoek bij De Graafschap. Zijn ploeg ging met 4-1 de boot in na doelpunten Daryl van van Mieghem (25.), Furdjel Narsingh (50.), Youssef El Jebli (55.) en Fabian Serrarens (70.). De goal van Elias Mar Omarsson (38.) was niet meer dan een eerredder. Matthys speelde de wedstrijd uit voor Excelsior.

De Graafschap trekt zichzelf uit de degradatiezone en is 15de met 10 punten. Excelsior (9de) staat met 12 punten in de middenmoot van het klassement.

Noodlijdend Monaco redt puntje tegen Dijon

Youri Tielemans en zijn club AS Monaco hebben op de 11e speeldag van de Franse eerste klasse 2-2 gelijkgespeeld tegen Dijon. De club uit het prinsdom geraakt maar niet uit de negatieve spiraal waar het sinds het begin van dit seizoen in terecht is gekomen.

Het begon nochtans goed voor AS Monaco, dat in de 29e minuut op voorsprong kwam te staan na een volley van Benjamin Henrichs. De tegenprik kwam er echter al na 4 minuten via Dijon-verdediger Mickael Alphonse. Een flitsende aanval van de bezoekers met Mehdi Abeid (57.) als eindpunt duwde de Monegasken nog dieper in de put. Youri Tielemans, in de basis bij Monaco, mocht in de 72e minuut gaan rusten. Zijn vervanger Adama Traore schotelde Kamil Glik in de 78e minuut de gelijkmaker voor, waarop Monaco toch nog een puntje wist te redden. Nacer Chadli kwam tijdens het duel niet van de bank.

Monaco kon dit seizoen enkel op de openingsspeeldag winnen (1-3 van Nantes). De club uit het Prinsdom bengelt met 6 punten, tegen alle verwachtingen in, helemaal onderaan het klassement. Ook met de aanstelling van Thierry Henry als hoofdcoach boekt de club geen successen.

Anthony Limbombe ging met Nantes met 1-2 winnen op het veld van Amiens. Het waren Boschilia (15.) en Sala (71.) die de uitploeg de zege schonken. De aansluitingstreffer van Mathieu Bodmer (81.) bracht geen heil meer voor Amiens. Nantes ontsnapt zo uit rode zone en is plots 12e met 12 punten. Het duwt tegenstander Amiens (18e met 10 punten) in de degradatiezone van het klassement.

Matz Sels slikte met Straatsburg op bezoek bij Guingamp een vroeg doelpunt van Nicolas Benezet (6.). Zijn ploegmaat Kenny Lala miste in de 77e minuut nog een penalty. Een laat doelpunt van Lucien Zohi (88.) redde nog een puntje voor Straatsbrug, dat in de stand 7e is met 16 punten.

Lyon en Denayer winnen moeilijk van 10 Angers-spelers

Olympique Lyon heeft op de 11de speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-2 gewonnen op het veld van Angers. Jason Denayer en zijn team slaagden er ondanks de rode kaart van Ismael Traore niet in overtuigend te winnen.

Lyon kwam in de 34ste minuut met een man meer te staan toen Ismael Traore rood pakte voor een doodschop op Moussa Dembele. Les Gones wisten daar echter pas in de 63ste minuut van te profiteren. Het was Houssem Aouar die de voorzet van Memphis Depay tegen de netten kopte. De tijdens de rust ingevallen Depay pakte in de 87ste minuut ook zelf nog een doelpuntje mee. De aansluitingstreffer van Cristian Lopez (88.) kwam te laat voor Angers.

Jason Denayer speelde de wedstrijd uit voor Lyon. In de stand wipt Olympique Lyonnais (20 punten) over Montpellier (19 punten), dat vanavond naar Toulouse moet, en Marseille (19 punten), dat morgen leider PSG (30 punten) ontvangt voor de Clasico.

Odoi verzuipt met 10 tegen Bournemouth, Depoitre en Mbenza zonder punten huiswaarts

Fulham ontving op de 10e speeldag van de Engelse Premier League middenmoter Bournemouth. Na een tweede gele kaart voor Kevin McDonald moesten Denis Odoi en de zijnen met z’n tienen verder, wat resulteerde in een 0-3 nederlaag voor The Cottagers. Ook voor Laurent Depoitre en Isaac Mbenza werd het een vruchtenloze namiddag. Zij gingen met 3-0 de boot in op bezoek bij Watford.

Denis Odoi en zijn defensie kregen er nog voor de rode kaart van McDonald al twee om de oren. Callum Wilson (penalty) en David Brooks deden respectievelijk in de 14e en 72e minuut de netten trillen voor Bournemouth. Een gefrustreerde McDonald werd een minuut na de 0-2 van het veld gestuurd, waarop Wilson in de 85e minuut de ruimte vond om zijn tweede van de dag te maken.

Huddersfield-Belgen Laurent Depoitre en Isaac Mbenza kregen op bezoek bij Watford nog voor de rust twee goals om de oren. Roberto Pereyra (10.) en Gerard Deulofeu (19.) waren de doelpuntenmakers van dienst, Christian Kabasele juichte mee vanop de bank. Die laatste mocht overigens in de 85e minuut nog opdraven voor Craig Cathcart. Isaac Succes (80.) had op dat moment de zege al veiliggesteld voor Watford.

Leander Dendoncker kwam tot slot niet in actie bij Wolverhampton, dat in Brighton met het kleinste verschil verloor na een doelpunt Glenn Murray (48.). In de stand staan Fulham (18e met 5 punten) en Huddersfield (laatste met 3 punten) in de rode zone . Watford (7e) is met 19 punten stevig in de middenmoot verankerd. Wolverhampton is 10e met 15 punten. Liverpool (26 punten), dat met 4-1 won van Cardiff, neemt tijdelijk de leiding vanover Manchester City (23 punten), dat maandag naar Tottenham (5e met 21 punten) moet.

Coach Rudi Garcia blijft Marseille tot 2021 trouw

Rudi Garcia heeft zijn contract als trainer van Olympique Marseille verlengd tot 2021. Dat heeft de club uit de Franse Ligue 1 laten weten.

De 54-jarige Fransman staat sinds oktober 2016 aan het hoofd van l’OM. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg naar de finale van de Europa League, waarin Atlético Madrid met 3-0 te sterk was.

Marseille staat na tien speeldagen op de vierde plaats in de Ligue 1. Morgen ontvangen Les Phocéens op speeldag 11 leider Paris Saint-Germain, dat nog geen punt liet liggen.

Sven-Göran Eriksson gaat Filipijnse nationale ploeg coachen

De Zweed Sven-Göran Eriksson is de nieuwe bondscoach van de Filipijnen. Dat heeft de manager van de Filipijnse nationale ploeg bekendgemaakt. "Eén van de meest legendarische coaches ooit, Sven-Göran Eriksson, wordt bondscoach van de ‘Azkals’ voor de Suzuki Cup en de Azië Cup", verklaarde manager Dan Palami in een video op Twitter, zonder details vrij te geven over het contract. De voorganger van de 70-jarige Eriksson, de Engelsman Terry Butcher, vertrok in augustus. Hij gaf er al na twee maanden, zonder interland, de brui aan.

Eriksson, van 2001 tot 2006 Engels bondscoach, had eerder de nationale ploegen van Mexico en Ivoorkust onder zijn hoede. Sinds 2013 is hij aan de slag in China, hij coachte er Guangzhou R&F, Shanghai SPIG en Shenzhen FC.