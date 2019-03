FT buitenland. Mijlpaal voor Ochoa in shirt van Mexico - Rentree in mineur: Messi moet geblesseerd afhaken bij Argentinië De voetbalredactie

23 maart 2019

10u47

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Ochoa viert 100ste interland

Mijlpaal voor Guillermo Ochoa. De Mexicaan vierde gisteren zijn 100ste cap voor zijn land. In stijl overigens: Mexico klopte Chili in een oefeninterland met 3-1. Nicolás Castillo (ex-Club Brugge) redde twintig minuten voor affluiten de eer voor de Chilenen. “Het is een eer om mijn land te vertegenwoordigen. Een droom die uitkomt. Bedankt voor jullie liefde en steun de afgelopen jaren”, liet de Standard-doelman via Instagram optekenen.

Argentinië zonder geblesseerde Messi tegen Marokko

Lionel Messi moet met een liesblessure forfait geven voor de interland van Argentinië van dinsdag in Tanger tegen Marokko, zo maakte de Argentijnse Voetbalfederatie (AFA) vandaag bekend. De rentree van Messi bij La Albiceleste is dus vooral kort geweest. Gisteren speelde hij de hele wedstrijd mee tegen Venezuela, maar in zijn eerste interland sinds het WK in Rusland maakte hij niet meteen een grootse indruk. Een experimenteel Argentinië verloor in Madrid met 1-3 van Venezuela. Tegen Marokko zal ook Gonzalo Martinez er niet bij zijn. De middenvelder is out met een dijbeenblessure.

Ondanks de knappe overwinning tegen de Argentijnen denkt de Venezolaanse bondscoach Rafael Dudamel aan opstappen bij de nationale ploeg. “We hebben immers een onaangename ervaring achter de rug”, vertelde Dudamel na de wedstrijd. Voor de interland was er immers een meeting geregeld met Antonio Ecarri, de door de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido aangestelde ambassadeur voor Spanje. Guaido is al enkele maanden in een politieke machtstrijd verwikkeld met president Nicolas Maduro, die logischerwijs zijn eigen ambassadeur heeft. Wat als een beleefdheidsbezoek werd aangekondigd, draaide echter uit op een media-event. “Ze willen er hun politiek voordeel uit halen door alles te publiceren op sociale media. Dat is onethisch en onrespectvol. Ik kan niet gewoon staan toekijken terwijl mijn spelers op die manier behandeld worden”, besloot de bondscoach.