FT buitenland: "Mignolet is niet gelukkig. Maar hoe kan dat dan ook?"

FT buitenland:

03 maart 2018

10u41 0

Klopp: "Simon is niet gelukkig. Maar hoe kan dat dan?"

Liverpool-trainer Jürgen Klopp geeft toe dat Simon Mignolet niet gelukkig is met zijn status als invallersdoelman, maar hij looft onze landgenoot ook omwille van zijn professionalisme. “Intern zit het goed, maar Simon is niet gelukkig. Maar hoe kan dat dan ook? In elk geval heeft hij de situatie aanvaard en hij is een fantastisch persoon. Hij traint heel hard. Mijn keepers pushen mekaar tot het uiterste. Simon was lang mijn nummer één, nu valt hij naast de ploeg maar dat verandert zijn ingesteldheid op training niet. Dat is goed.”

De Duitser acht de kans dan ook groot dat Mignolet deze zomer de deur op Anfield na vijf jaar achter zich dicht trekt. “Voor je 40 kan je als keeper onmogelijk gelukkig zijn met een plaats op de bank. Mijn drie doelmannen willen allemaal spelen, maar er kan er maar eentje onder de lat staan. Je kan de doelman niet wisselen net zoals je dat doet met veldspelers. Dat is iets wat ze weten van hun vijf of van hun zes jaar. Het is niet makkelijk, maar er zijn veel grotere problemen in de wereld.”

PSG snoert Leterme de mond

Yves Leterme zou gisteren op een congres in Luik spreken over de miljoenentransfers van Neymar en Mbappé, maar daar heeft Paris Saint-Germain een stokje voor gestoken. De oud-premier, tegenwoordig aan de slag als financiële waakhond van de Europese voetbalbond, zou een en ander komen toelichten over het onderzoek naar en de boekhoudkundige ingrepen bij die transacties. Toen PSG dat nieuws vernam, stuurde de club een aangetekende brief naar de UEFA. Die oefende vervolgens druk uit op Leterme, waardoor die niet anders kon dan afzeggen.

In de lente moet het rapport van Leterme klaar zijn en zal de UEFA een eventuele straf bepalen.