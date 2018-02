FT buitenland: Meunier: "We winnen van Real" - geen CL-videoref volgend seizoen - keert Buffon terug naar de selectie van de 'Squadra Azzurra'? De voetbalredactie

Buitenlands Voetbal

Celtic-aanvoerder Scott Brown stopt als Schots international

Middenvelder Scott Brown (32) houdt het voor bekeken bij de Schotse nationale ploeg. Dat heeft hij bekendgemaakt op de website van Celtic, de club waar hij aanvoerder is.

De voorbije vijf jaar was Brown tevens de kapitein bij Schotland, hij verzamelde 55 caps voor zijn land. In augustus stopte hij als international, twee maanden later kwam hij op die beslissing terug.

"Ik heb bondscoach Alex McLeish gezegd dat ik in deze fase van mijn carrière niet het beste van mezelf kan geven voor zowel mijn club als mijn land, ook gezien het feit dat het voetbal steeds meer van je vraagt", verklaart Brown, die zich nu alleen op Celtic wil concentreren.

Schotland wist zich niet te plaatsen voor het komende WK in Rusland.

SCOTLAND | Scott Brown has this morning announced his retirement from international football. Scott won 55 caps for Scotland, scoring four goals and captaining his country on numerous occasions.



Thanks for the memories, Scott. pic.twitter.com/der2XuuPLW Scottish FA(@ ScottishFA) link

Italiaanse interim-bondscoach Di Biagio wil Buffon oproepen voor oefeninterlands

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio is van plan veteraan Gianluigi Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. Dat heeft Di Biaggio verklaard op een persconferentie.

De 40-jarige doelman kondigde zijn afscheid van de Italiaanse nationale ploeg aan na het mislopen van de kwalificatie voor het WK in Rusland, al liet hij nadien in verschillende interviews uitschijnen dat hij nog kan terugkomen op die beslissing. Italië werd begin november in de barrages door Zweden uit het WK gehouden. Daardoor is Italië er volgende zomer voor het eerst in zestig jaar niet bij op de Wereldbeker.

"Ik heb met Buffon gesproken en heb hem nog twee à drie wedstrijden voorgesteld. Zo'n speler zou zijn carrière als international niet mogen beëindigen met een match zoals die tegen Zweden", zei Di Biagio op een persconferentie.

Italië neemt het op 23 maart vriendschappelijk op tegen Argentinië in Manchester. Vier dagen later volgt op Wembley een oefeninterland tegen Engeland. Begin juni oefenen de Italianen nog tegen Frankrijk en Nederland.

Meunier: "We winnen van Real Madrid"

Thomas Meunier heeft het volste vertrouwen in de return van de achtste finales van de Champions League. Paris Saint-Germain moet in eigen huis een 1-3-achterstand zien goed te maken, niet evident als de tegenstander Real Madrid heet. “Iedereen binnen de club is ervan overtuigd dat het duel in ons voordeel gaat uitdraaien”, blikt onze landgenoot bij Le10sport vooruit naar 6 maart. “Natuurlijk mogen we niet vergeten dat Real drie van de laatste vier Champions Leaguetrofeeën in zijn kast heeft staan. Toch ben ik er zeker van dat we gaan winnen. Of dat voldoende is voor de kwalificatie, zal dan moeten blijken.”

UEFA-voorzitter Ceferin: "Volgend seizoen geen videoref in Champions League"

Er zal volgend seizoen niet gebruik gemaakt worden van de videoref in de Champions League. Dat heeft Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese Voetbalbond (UEFA), maandag verklaard op het UEFA-congres in het Slowaakse Bratislava.

"Niemand weet al exact hoe dit werkt. Ik zie hier en daar veel verwarring", zei Ceferin, die er wel vanuit gaat dat de videoref present zal zijn op het komende WK in Rusland. "Ik ben er helemaal niet tegen gekant, maar we moeten beter uitleggen wanneer we het gebruiken. Het kan een goed project zijn, nuttig voor het voetbal. Maar we moeten ons niet haasten om zulke beslissingen te nemen."

Komende zomer wordt er op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van een Video Assistent Referee (VAR). De International Football Association Board (IFAB) analyseerde het gebruik van de videoref in competities in meer dan twintig landen, waaronder België. Zaterdag zet de IFAB in Zürich normaal gezien het licht op groen voor het WK.

Winnaar van EK 2020 krijgt recordbedrag

Het prijzengeld voor het EK 2020 bedraagt 371 miljoen euro, een record. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt op zijn congres in het Slowaakse Bratislava. De Europese kampioen mag rekenen op een recordbedrag van 34 miljoen euro. Op het EK 2016 in Frankrijk mochten de landen nog 301 miljoen euro onder elkaar verdelen. Op het EK 2020, dat in twaalf landen wordt gespeeld, krijgt elk van de 24 deelnemende teams een startpremie van 9,25 miljoen euro, dat is 1,25 miljoen meer in vergelijking met 2016.

Verder maakte de UEFA bekend dat het in het boekjaar 2016-2017 6,7 miljoen euro verlies heeft geleden. De Europese voetbalbond beschikt wel nog over 626 miljoen euro aan reserves. De inkomsten stegen met zes procent tot 2,38 miljard euro. In 2018-2019 zullen die dankzij de invoering van de Nations League en het nieuwe format van de Champions League naar verwachting toenemen tot 3,9 miljard euro, kondigde penningmeester David Gill aan.

De UEFA had op het congres in Bratislava geen oren naar het verzoek van Jersey om lid te worden. Het grootste van de Kanaaleilanden voor de Franse kust van Normandië hoopte het 56ste lid van de Europese voetbalbond te worden.

Niet Torres, wél Gaitán met Carrasco op weg naar China

Naast Yannick Carrasco is nu ook Nicolás Gaitán op weg naar de Chinese promovendus Dalian Yifang. Die club zou een bedrag van 18 miljoen euro neertellen voor de 30-jarige Argentijn, die er een contract voor drie seizoenen voorgeschoteld krijgt. Dat betekent dus dat Fernando Torres allicht niet naar China verkast, aangezien Chinese clubs slechts drie buitenlanders in hun kern mogen hebben. Eerder tekende de Portugees José Fonte bij Dalian Yifang.

Neymar post foto van geblesseerde enkel

Neymar heeft vandaag op Instagram een foto gepost van zijn geblesseerde enkel. De Braziliaanse vedette van PSG viel gisteravond in de slotfase van het duel tegen Marseille uit en werd op een draagberrie afgevoerd. "8u10, gedaan voor vandaag", zet Neymar als commentaar bij de foto van zijn stevig ingepakte enkel. Nader onderzoek moet uitwijzen hoelang de aanvaller buiten strijd is.

Guardiola baalt om blessure Fernandinho

Fernandinho mist de komende wedstrijden van Manchester City. De Braziliaanse middenvelder viel gisteren geblesseerd uit in de finale van de League Cup tegen Arsenal, die City met 3-0 won. Coach Pep Guardiola noemt de blessure van Fernandinho een zware tegenslag voor zijn ploeg. De 32-jarige Braziliaan is dit seizoen één van de dragende krachten van City en speelde tot dusver alle wedstrijden in de Premier League. "Het is een groot verlies en ik moet op zoek naar een oplossing voor zijn positie. Hij mist de eerstkomende wedstrijden, maar de ernst van de blessure moet nog worden vastgesteld'', aldus de Spaanse coach.