FT buitenland. Meunier neemt afscheid van grootvader: “Voor altijd in mijn hart” - Oranje treft Engeland in halve finale Nations League - VAR maakt vanaf achtste finales intrede in de Champions League

03 december 2018

Oranje loot Engeland voor halve finale Nations League

Portugal - Zwitserland en Nederland - Engeland zijn de affiches in de Final Four van de UEFA Nations League, die in juni plaatsvindt in Portugal. Dat is het resultaat van de loting van vandaag in de Ierse hoofdstad Dublin.

De winnaars van de vier groepen in de A-divisie van de Nations League mogen deelnemen aan de Final Four van de nieuwe landencompetitie. Nederland hield wereldkampioen Frankrijk en Duitsland achter zich. Zwitserland eindigde voor België en IJsland. Europees kampioen Portugal toonde zich sterker dan Italië en Polen. Engeland tot slot haalde het voor Spanje en vicewereldkampioen Kroatië.

Portugal treft op 5 juni 2019 Zwitserland in het Estádio do Dragão van Porto, een dag later staat Nederland - Engeland op het programma in het Estádio D. Afonso Henriques in Guimaraes. De finale en de wedstrijd om de derde plaats gaan door op 9 juni. De Rode Duivels wisten zich niet te plaatsen voor de Final Four na de 5-2 nederlaag van vorige maand in Zwitserland.

Meunier neemt afscheid van zijn overleden grootvader

Thomas Meunier moest de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool aan zich voorbij laten gaan en de Rode Duivel ontbrak gisteren met Paris Saint-Germain ook tegen Bordeaux “om persoonlijke redenen”. Zijn grootvader overleed namelijk op 82-jarige leeftijd. Nu nam de rechtsachter afscheid op Twitter. “Zo is het leven... Bedankt voor alles Papy. Voor altijd in mijn hart”, schreef Meunier bij een foto van zijn grootvader.

Sierra Leone wordt gediskwalificeerd voor Africa Cup 2019

De Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) heeft Sierra Leone gediskwalificeerd in de kwalificaties om deelname aan de Africa Cup 2019. Daardoor zijn Ghana en Kenia zeker van hun stek in de eindronde. De uitslagen van de door Sierra Leone gespeelde wedstrijden worden geannuleerd, aldus de CAF. In groep F zijn Kenia en Ghana daardoor zeker van kwalificatie.

De CAF vermeldt geen reden voor de diskwalificatie. De voetbalbond van Sierra Leone (SLFA) is sinds begin oktober geschorst door de Wereldvoetbalbond (FIFA), dit wegens inmenging van de overheid. Tijdens de schorsing mogen noch de nationale ploeg noch de clubs van het Afrikaanse land deelnemen aan internationale competities.

De FIFA kon niet lachen met de invloed van de Sierra Leoonse overheid op de plaatselijke voetbalbond. In september werden bondsvoorzitster Isha Johansen en secretaris-generaal Chris Kamara door de autoriteiten ontslagen. De voorbije twee jaar was de federatie in het vizier van de overheid vanwege vermoedens van onder meer corruptie en matchfixing. Het is momenteel nog niet duidelijk waar de komende Africa Cup zal plaatsvinden, nadat Kameroen vrijdag de organisatie werd ontnomen.

VAR maakt vanaf achtste finales zijn intrede in de Champions League

De videoscheidsrechter (VAR) wordt nog dit seizoen ingevoerd in de Champions League, meer bepaald vanaf de achtste finales. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vandaag beslist, na de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité in de Ierse hoofdstad Dublin. Ook in de finale van de Europa League (29 mei in Bakoe), tijdens de Final Four van de Nations League (in juni in Portugal) en op het EK U21 (in juni in Italië en San Marino) zal de scheidsrechter een beroep kunnen doen op de videoref.

Normaal gezien zou de videoarbitrage pas vanaf volgend seizoen zijn intrede doen op het kampioenenbal, maar de UEFA heeft nu toch beslist daar al eerder mee van start te gaan “na succesvolle testen en het trainen van refs in de voorbije maanden”. “We zijn klaar om de VAR vroeger dan voorzien te gebruiken”, verklaart UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “We zijn ervan overtuigd dat dit goed zal zijn voor onze competities, het is een waardevol hulpmiddel voor de refs en zal zorgen voor minder foute beslissingen.”

Engeland organiseert EK voetbal voor vrouwen in 2021

Engeland is in 2021 het gastland voor het EK vrouwenvoetbal. Dat jaar zal het EK voor beloften doorgaan in Hongarije en Slovenië. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vandaag bekendgemaakt. De twee toernooien werden vandaag toegekend op de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité van de UEFA in de Ierse hoofdstad Dublin. Het voorbije EK voor vrouwen vond vorig jaar plaats in Nederland. Engeland was in 2005 al eens gastland voor het toernooi. Het komende EK U21 gaat volgende zomer door in Italië en San Marino.

Diego Costa zakt niet af naar Jan Breydel

Club Brugge hoeft Diego Costa niet te vrezen wanneer Atlético Madrid volgende week dinsdag op bezoek komt op de laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League. De 30-jarige spits gaat deze week in zijn geboorteland Brazilië onder het mes. De Spaanse international heeft al enkele weken last aan de linkervoet. Hij zal enkele weken buiten strijd zijn.

Costa werd twaalf jaar geleden al eens geopereerd aan een middenvoetsbeentje in zijn linkervoet. Na een trap op zijn voet ondervindt hij opnieuw hinder. In overleg met de medische staf werd besloten over te gaan tot een nieuwe operatie.

Club Brugge staat met 5 punten op de derde plaats in Champions League-groep A en is al zeker van overwintering in de Europa League. Atlético (12 ptn) staat op kop in de poule, voor Borussia Dortmund (10 ptn). AS Monaco is laatste met 1 punt.

Southampton neemt afscheid van Mark Hughes

Zaterdag gaf Southampton nog een 2-0-voorsprong weg tegen Manchester United, na onder meer een doelpunt van Romelu Lukaku. Vandaag neemt de club afscheid van trainer Mark Hughes. In 14 competitiewedstrijden wist de coach met zijn troepen slechts negen punten te sprokkelen. Even veel als het Burnley van Steven Defour. Southampton laat zo enkel Fulham achter zich, dat met acht punten laatste staat. Daarom besloot het bestuur van de club te reageren en dat doet het nu door afscheid te nemen van Mark Hughes. Ook assistenten Mark Bowen en Eddie Niedzwiecki verlaten de club. “We willen Mark en zijn staff bedanken voor al hun inspanningen tijdens hun periode op St Mary’s. De zoektocht naar een nieuwe manager is ondertussen al aan de gang”, klinkt het in een statement.

Assistent Kelvin Davis zal tijdelijk overnemen voor de wedstrijd tegen Tottenham van woensdag. Hughes werd in maart aangesteld bij Southampton, nadat hij in januari was ontslagen bij Stoke City. De Welshman slaagde erin The Saints te behoeden voor degradatie, wat in de zomer beloond werd met een nieuw contract. Eerder was Hughes bondscoach van Wales en coachte hij Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers en Stoke.

Stade Rennes zet coach Lamouchi op de keien

Stade Rennes heeft coach Sabri Lamouchi vandaag ontslagen, daags na de zware 1-4-thuisnederlaag tegen Straatsburg. Julien Stéphan, trainer van de reserven, neemt ad interim over. Dat meldt de Ligue 1-club op Twitter.

Lamouchi was sinds november 2017 aan de slag bij Rennes. De voormalige Franse international loodste het team vorig seizoen naar een knappe vijfde plaats in de Ligue 1, maar dit seizoen loopt het minder goed. Rennes staat na vijftien speeldagen met zeventien punten op de veertiende plaats in de Ligue 1. In de Europa League kan de ploeg wel nog doorstoten naar de zestiende finales, maar dan is een zege nodig op de slotspeeldag, thuis tegen Astana. In groep K is het team derde met 6 punten, achter Dynamo Kiev (11 ptn) en Astana (8 ptn).

Van 2012 tot 2014 stond de voormalige middenvelder van Monaco, Parma, Inter Milaan en Marseille aan het roer van de Ivoriaanse nationale ploeg.

Staalharde omhaal in Spaanse tweede klasse

Beter kan je de bal haast niet raken. Eugeni Valderrama pakte gisterenavond in de Spaanse tweede klasse uit met een staalharde omhaal. Iets voor het halfuur nam de 24-jarige Spaanse middenvelder van Albacete het leer heerlijk uit de lucht om zo doelman Lizoain het nakijken te geven. Valderrama zette zo Albacete in de Spaanse tweede klasse op weg naar de 2-1-zege tegen Alcorcon. Een belangrijke overwinning overigens voor Albacete, want het nadert zo tot op drie punten van leider Alcorcon.

