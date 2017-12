FT buitenland: Meunier na CL-loting: "Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme?" - Neymar met spoed terug naar Brazilië Redactie

Thomas Meunier vraagt "een beetje optimisme" na loting

De loting van de achtste finales in de Champions League heeft met Real Madrid-PSG een absolute kraker opgeleverd. Volgens PSG-rechtervleugelverdediger Thomas Meunier moeten de Parijzenaars niet bang zijn van de tweevoudige titelhouder. "Is een beetje optimisme mogelijk, verdomme?", reageerde de Rode Duivel op Twitter op de negatieve reacties na de loting.

"We zitten niet in de 128e finale van de Franse beker. We zullen hierlangs moeten als we helemaal tot het einde willen gaan", aldus Meunier, die de clash met Real in een eerdere tweet omschreef als een "voortijdige finale". PSG gaat op 14 februari op bezoek bij de Koninklijke. In de terugmatch op 6 maart hebben Meunier en co. het thuisvoordeel. Vorig seizoen strandde PSG in de achtste finales tegen Barcelona, dat een 4-0 achterstand goedmaakte in een onwaarschijnlijke terugmatch (6-1).

Meunier kwam dit seizoen in actie in acht competitiewedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. In de Champions League speelde de Rode Duivel nog geen minuut.

Neymar met spoed terug naar Brazilië

Neymar is met spoed naar zijn vaderland Brazilië gereisd om "persoonlijke redenen". Dat heeft de Braziliaanse firma die de PSG-ster bijstaat in zijn carrièreplanning bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

NN Consultoria kon niet verduidelijken of de Braziliaanse international al in Brazilië is aangekomen en wat de precieze reden is voor zijn spoedreis. De Franse radiozender RMC Sport meldde eerder dat Neymar zaterdagavond op het vliegtuig naar Brazilië was gestapt nadat de duurste voetballer aller tijden "slecht nieuws over zijn familie" had ontvangen. Paris Saint-Germain zou hem drie dagen verlof gegeven hebben.

Zaterdag trad Neymar wegens een schorsing niet aan met PSG, dat met 3-1 won van Lille. Woensdag is de aanvaller er mogelijk niet bij tegen Straatsburg, een duel in de Franse Ligabeker.

Mexicaanse Tigres kroont zich tot kampioen Apertura

Tigres UANL heeft zich voor de derde opeenvolgende keer tot kampioen gekroond in de Apertura, het Openingstoernooi van de Mexicaanse competitie. Gisteren won het de terugmatch van de finale met 1-2 van Monterrey, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd.

Voor het team van de Franse aanvaller André-Pierre Gignac is het de zesde kampioenstitel. Het telt zo twee titels meer dan de grote rivaal Monterrey.

Na de 1-1 van donderdag kwam Tigres al na twee minuten op achterstand door een treffer van Dorlan Pabon. Eduardo Vargas (31.) en Francisco Meza (35.) keerden het tij. Voor Monterrey miste Aviles Hurtado nog een strafschop in de 83ste minuut.

De Mexicaanse competitie is sinds 1996 in twee delen gesplitst: de Apertura en de Clausura (Sluiting). De twee competitiehelften leveren een kampioen op.

