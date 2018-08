FT buitenland. Meunier geniet (nog steeds) van vrouw en vakantie op Ibiza - Zlatan amuseert zich met makelaar Redactie

06 augustus 2018

22u30 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Meunier geniet nog steeds op Ibiza

Terwijl de spelers die vanwege het WK later bij hun club terug mochten keren, zich één voor één op het trainingsveld laten zien, lijkt Thomas Meunier nog niet bezig met een nieuw seizoen. De Belgische back van Paris Saint-Germain geniet nog volop van zijn vrouw en Ibiza.

Amore miooooooo ❤ #TÔTOUTARD Een foto die is geplaatst door null (@thomas12meunier) op 06 aug 2018 om 13:59 CEST

Zlatan dolt met Raiola

Zlatan Ibrahimovic heeft nog een keertje van zich doen spreken met een foto die hij via zijn sociale media de wereld instuurde. Op het beeld is te zien hoe de flamboyante Zweed neerligt, terwijl Mino Raiola (zijn Nederlandse zaakwaarnemer) bovenop zijn rug staat. "Wanneer je agent probeert om de laatste cent uit jou te persen", klonk het gekscherend.

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

Valon Behrami kondigt 'gedwongen' einde interlandcarrière aan

De Zwitserse middenvelder Valon Behrami heeft vandaag aangekondigd te stoppen als international. De 33-jarige Behrami, die 83 caps achter zijn naam heeft staan, was vorige maand met Zwiterland nog aanwezig op de Wereldbeker in Rusland. Hij kondigt zijn afscheid aan het internationaal voetbal aan, na een telefoontje van bondscoach Petkovic waarin die hem duidelijk maakte niet meer op hem te zullen rekenen.

De speler van Udinese, die basisspeler was onder Petkovic, gaf zijn versie van de feiten op de Zwiterse tv-zender RSI. "Ik kreeg eerder op de dag een telefoontje van Petkovic", opende Behrami. "Ik dacht dat het om een beleefheidstelefoontje ging. Maar neen, hij zei me dat ik niet meer zou spelen voor de nationale ploeg van Zwitserland. De voorbije jaren heb ik steeds meer verantwoordelijkheid genomen in het team, en dan krijg je dit. Ik ben ervan overtuigd dat die een politieke beslissing is."

RSI meent te weten dat Petkovic na het WK ook afscheid zal nemen van andere dertigers binnen de selectie, zoals Stephan Lichtsteiner, Johan Djourou en Gelson Fernandes. De Zwitserse voetbalbond wilde voorlopig niet reageren.

Zwitserland haalde op het WK in Rusland de achtste finales, waarin Zweden met 1-0 te sterk bleek.

Nigeriaanse legende Amunike nieuwe bondscoach van Tanzania

De voormalige Nigeriaanse aanvaller Emmanuel Amunike is de nieuwe bondscoach van Tanzania. Dat maakte de plaatselijke federatie vandaag bekend. Amunike tekende een contract van twee seizoenen bij het nationale team van sterspeler Mbwana Ally Samatta (Racing Genk).

De 47-jarige Amunike kwam als speler 27 keer uit voor de Super Eagles. Hij won met Nigeria olympisch goud op de Spelen in Atlanta in 1996 en was ook aanwezig op de Wereldbeker van 1994, waarin de achtste finales werden bereikt. In clubverband speelde Amunike onder meer voor Sporting Lissabon (1994-1996), FC Barcelona (1996-200) en Albacete (2000-2002).

Als bondscoach van Tanzania volgt Amunike de Tanzaniaan Salum Mayanga op, die zijn contract begin dit jaar zag aflopen. Sindsdien bleef hij op interimbasis in dienst in afwachting van een opvolger. Amunike moet Tanzania naar de Africa Cup van 2019 in Kameroen leiden. Hij zal tegelijkertijd ook de U20 en U17 van het land leiden.

Ajax zonder Dolberg naar Luik

Kasper Dolberg moet ook het eerste duel van Ajax met Standard in de derde voorronde van de Champions League overslaan. De Deense spits heeft nog altijd last van een buikblessure. Dolberg ontbrak daardoor ook al tijdens de twee gewonnen wedstrijden tegen Sturm Graz in de tweede voorronde (2-0 en 3-1).

Trainer Erik ten Hag neemt 22 spelers mee naar Luik, onder wie de talenten Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Kaj Sierhuis. Daley Blind zit ook bij de groep. De verdediger, die deze zomer van Manchester United weer terugkeerde naar Ajax, heeft geen blessure overgehouden aan zijn botsing met doelman Kostas Lamprou tijdens de verloren oefenwedstrijd vorige week tegen VfL Wolfsburg. Blind greep weliswaar even naar zijn heup en werd ook direct gewisseld, maar dat was volgens afspraak.

Ajax treft Standard morgenavond op Sclessin. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van het tweeluik gaat naar de play-offs, waarin een ticket voor de groepsfase van de Champions League valt te verdienen