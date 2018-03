FT buitenland: Messi traint weer gedeeltelijk mee bij Barcelona - Kenny Saief maakt indruk bij Team USA Redactie

29 maart 2018

09u05 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Messi traint weer gedeeltelijk mee bij Barcelona

Lionel Messi heeft vandaag gedeeltelijk meegetraind bij FC Barcelona, nadat hij enkele dagen aan de kant stond met een spierblessure. Dat maakte zijn club FC Barcelona bekend.

Messi sukkelde met een hamstringblessure en kwam daardoor niet in actie voor Argentinië tijdens de interlandbreak. De sterspeler moest toekijken hoe de regerende vicewereldkampioen met 2-0 won van Italië om vervolgens zwaar met 6-1 onderuit te gaan tegen Spanje.

Momenteel is het nog niet geweten of Messi dit weekend in actie kan komen in de Primera Division. Leider Barça speelt daarin zaterdag de topper van de dertigste speeldag tegen FC Sevilla.

⚽ Training for the available players from the first team on the Tito Vilanova pitch. The rest of the internationals have returned, Messi is working with the group and Aleñá of @FCBarcelonaB also joined in. 🔵🔴 #ForçaBarça

Gewapende PAOK-voorzitter krijgt drie jaar stadionverbod

Ivan Savvidis, de voorzitter van de Griekse eersteklasser PAOK Saloniki die op 11 maart gewapend met een pistool het veld betrad tijdens de thuismatch van zijn team tegen AEK Athene, heeft een stadionverbod van drie jaar gekregen, zo maakte de Griekse Super League donderdag bekend.

De Grieks-Russische zakenman liep toen na een afgekeurd doelpunt in de slotminuut het veld op en droeg daarbij een holster met pistool. De spelers van AEK weigerden vervolgens de wedstrijd uit te spelen. Na het incident besliste de viceminister voor Sport Yiorgos Vassiliadis om het kampioenschap op te schorten, pas komend weekend wordt er voor het eerst terug gevoetbald op de Griekse velden.

Naast de schorsing krijgt de PAOK-voorzitter een boete van 100.000 euro en verliest de club drie punten, waardoor ze naar de derde plaats in de stand zakt. Voor de club is er een boete van 63.000 euro voorzien. Beide partijen kunnen wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Kenny Saif maakt indruk in interland met Verenigde Staten

Na enkele bemoedigende prestaties met Anderlecht heeft Kenny Saief zijn stijgende vormpeil bevestigd op internationaal niveau. In de interland met de Verenigde Staten toonde de 24-jarige flankspeler zijn klasse met enkele technische hoogstandjes.

Brilliant skill by Kenny Saief! Splits through 2 #Paraguay defenders, then pulls a roulette move to beat 2 more defenders. #USMNT #USAvPAR 🔥🔥

Great skill again by Kenny Saief. Quick stepovers in the corner and draws the foul on Junior Alonso, who was booked. #Tekkers #USMNT #USAvPAR 👌

In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay voelde Saief zich duidelijk in zijn sas. Hij deed enkele Paraguayanen sterretjes zien met een perfect getimede Zidanebeweging en enkele overstapjes.

Iets wat Hein Vanhaezebroeck, trainer van Anderlecht, in aanloop naar de Play-offs graag zal zien. De trainer heeft duidelijk een boontje voor de Amerikaan. Hij haalde hem bij zijn overgang naar Anderlecht weg bij zijn ex-club AA Gent.

"Afellay moet weg bij Stoke"

Coach Paul Lambert van degradatiekandidaat Stoke City heeft in de beslissende fase van de competitie middenvelder Ibrahim Afellay niet meer nodig. Volgens de Engelse krant The Telegraph heeft de 31-jarige oud-international van Oranje te horen gekregen dat hij niet meer welkom is bij de club. Tot het einde van het seizoen mag de vroegere speler van onder meer PSV en Barcelona niet meer meetrainen. Hij krijgt zijn salaris, naar verluidt ruim 30.000 euro per week, wel gewoon doorbetaald, aldus het dagblad.

Lambert zou ontevreden zijn met de houding en de inzet van Afellay, die over een contract tot medio 2019 beschikt. De verwachting is dat hij komende zomer transfervrij vertrekt bij Stoke. Afellay kwam medio 2015 transfervrij over van Barcelona.

Lambert kwam vorige week ook al in aanvaring met Erik Pieters. De Nederlandse verdediger kreeg een boete van ruim 75.000 euro wegens een avondje stappen tegen de teamafspraken in. Pieters behoort wel weer tot de selectie voor de uitwedstrijd zondag tegen Arsenal.

Barcelona even zonder Digne

De Franse international Lucas Digne heeft in de oefeninterland tegen Colombia een spierblessure in de linkerdij opgelopen. Hij zal een drietal weken buiten strijd zijn, zo laat zijn club FC Barcelona weten. Digne kwetste zich vorige vrijdag in de met 2-3 verloren vriendschappelijke partij tegen de Colombianen. Hij ontbrak daardoor dinsdag in de oefenmatch van Les Bleus tegen WK-organisator Rusland (1-3 winst).

De 24-jarige Digne is een linksvoetige verdediger, net als teamgenoot/concurrent Thomas Vermaelen. Hij ruilde in de zomer van 2016 PSG, dat hem een seizoen aan AS Roma had uitgeleend, voor Barcelona. Dit seizoen mocht Digne, voornamelijk als invaller, al achttien keer opdraven bij Barça.