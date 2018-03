FT buitenland: Messi ontbreekt bij Barça door geboorte van zoontje Ciro - Mijlpaal voor Lewandowski bij Bayern Voetbalredactie

10 maart 2018

19u55

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Lewandowski vestigt mijlpaal bij Bayern

Robert Lewandowski is vandaag de buitenlandse topschutter aller tijden van Bayern München geworden, na drie goals tegen Hamburg. De Poolse spits gaat de Braziliaan Giovanni Elber voorbij. In alle competities samen zit Lewandowski nu aan 142 doelpunten voor Bayern. Elber maakte tussen 1997 en 2003 139 doelpunten. Lewandowski rondde vandaag ook de kaap van 100 goals voor Bayern in de Bundesliga. Niemand sloopte die grens zo snel als de Pool, die maar 120 wedstrijden nodig had. Gerd Müller had er destijds 136 wedstrijden voor nodig. Met zijn passage bij Dortmund erbij zit Lewandowski nu aan 174 doelpunten in de Bundesliga. De beste buitenlander is nog altijd de Peruviaan Claudio Pizarro met 192 stuks.

Wolfsburg de boot in bij Hoffenheim, Origi vroeg naar de kant

Wolfsburg heeft in de Bundesliga met 3-0 verloren bij Hoffenheim. Divock Origi kon niet overtuigen en moest al na 42 minuten naar de kant. Schulz had eerder de score al geopend voor Hoffenheim. Na 54 minuten mocht Dimata invallen bij Wolfsburg, maar ook hij kon het tij niet keren. Integendeel. Gnabry en Guilavogui maakten er 3-0 van. Wolfsburg blijft vijftiende, met evenveel punten als nummer zestien Mainz. Die nummer zestien speelt barrageduels om het behoud.

Bayern München versloeg het zieltogende Hamburg SV met zware 6-0-cijfers. De koploper uit de Duitse competitie stond na negentien minuten al met 3-0 voor in de Allianz Arena en deed het vervolgens rustiger aan. Mede dankzij een treffer van Arjen Robben werd het nog 6-0 voor Bayern, dat nu twintig punten meer heeft dan nummer twee Schalke 04.

Rode Duivels onderuit in China

Axel Witsel en Yannick Carrasco hebben beiden een nederlaag geleden op de tweede speeldag van de Chinese Super League. Witsel verloor met zijn Tianjin Quanjian met 2-1 van Beijing Renhe, Carrasco met zijn nieuwe ploeg Dalian Yifang met 2-0 van Guangzhou R&F.

Witsel en co konden hun succes van op de eerste speeldag niet herhalen. Het ging met 2-1 onderuit in Peking. Carrasco was titularis en kon de schade beperkter houden dan vorige week, toen er met 8-0 verloren werd, maar ging met 2-0 wel opnieuw in de boot. Hij speelde net als Witsel de hele wedstrijd. Tianjin Quanjian is voorlopig vijfde met drie op zes, Yifang is puntenloos laatste met een doelpuntensaldo van nul tegen tien.

Geen Messi in Malaga

Barcelona moet het vanavond op bezoek bij Málaga doen zonder Lionel Messi. De Argentijn heeft zich vanwege 'persoonlijke redenen' afgemeld voor de partij in Andalusië. Gisteravond zat Messi nog gewoon in de wedstrijdselectie, maar vanochtend heeft de club laten weten dat er een last-minute wijziging is: Messi ontbreekt vanwege privé-omstandigheden. Spaanse media melden dat zijn vrouw Antonella Roccuzzo bevallen is van hun derde kindje, een zoontje genaamd Ciro. Messi en Antonella hadden al twee zoontjes: Thiago en Mateo.

De Colombiaanse verdediger Yerry Mina wordt aan de kern toegevoegd. Barcelona voert na 27 speeldagen de Primera Division aan met 69 punten. Atlético Madrid, de eerste achtervolger van Thomas Vermaelen en co, volgt met 61 punten. Real Madrid (54 punten) staat derde.

Lukaku: op naar nummer 100

Zijn 'century' is bijna een feit. Op Old Trafford, in de topper tegen Liverpool, kan Romelu Lukaku op zijn 24ste de kaap van 100 Premier League-goals ronden. Daarmee zou hij toetreden tot een select clubje van 27 spelers. Een monsterkiller zoals leeftijdsgenoot Kane of Agüero is hij (nog?) niet, maar met een gemiddelde van een kleine 20 goals per seizoen draait hij wel op het tempo van Rooney - een doelpunt om de twee wedstrijden. Alleen zal hij zijn aantal tegen de top zes nog fors moeten opkrikken om ooit in het rijtje topspitsen aller tijden te worden gezet. De beste Belgische schutter in de Premier League is Lukaku al een tijdje. De voorbije jaren heeft hij het gat op Christian Benteke en Eden Hazard (beiden 68 goals) geleidelijk aan uitgediept. (KTH)

Seedorf nog steeds op zoek naar zege

De Nederlander Clarence Seedorf heeft als nieuwe trainer van RC Deportivo nog altijd niet gewonnen. De oud-international ging met zijn kwakkelende ploeg op bezoek bij subtopper FC Girona met 2-0 onderuit.

Seedorf haalde tot dusver in zes competitieduels slechts twee punten. Deportivo staat op de negentiende plek, op twee punten van de veilige zeventiende plaats, die nu in handen is van Levante.

Voetbalwedstrijd van 24 uur in 'the city that never sleeps'

Tegenover het Rockefeller Center in Manhattan is een voetbalwedstrijd begonnen die 24 uur duurt. Het duel wordt georganiseerd door de voetbalclub New York City FC onder het motto: 'This city never sleeps.'

Twee teams van vijf spelers, die om het half uur wisselen, komen twee keer twaalf uur in actie. De ploegen staan onder leiding van New York-coach en voormalig Frans international Patrick Vieira en de Spaanse aanvaller David Villa, actief voor NYCFC.

In totaal doen er vijfhonderd voetballers mee aan de wedstrijd die zaterdagmiddag afloopt. "De stad die nooit slaapt verdient voetbal dat nooit slaapt", lieten de organisatoren weten.