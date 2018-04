FT buitenland: Mertens wint in extremis na misser vanop stip - Boyata op zucht van titel - Tunesië moet het zonder Msakni doen op WK Voetbalredactie

08 april 2018

12u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Napoli wint in extremis van Chievo

Napoli heeft op de 31e speeldag van de Italiaanse Serie A Chievo geklopt met 2-1. De twee Napolitaanse goals vielen pas in de absolute slotfase.

Napoli kreeg vroeg in de tweede helft de kans om op voorsprong te komen, maar Dries Mertens miste de strafschop. Toen Stepinski (73.) nadien Chievo op 0-1 zette, leek de misser van de Rode Duivel de thuisploeg duur te komen staan. Via twee late treffers, van Milik (89.) en Diawara (90.+3), haalde Napoli alsnog de volle buit. Mertens verliet vijf minuten in de toegevoegde tijd het veld, aan de overzijde speelde Samuel Bastien de hele partij.

In de stand staat Napoli op de tweede plaats met 77 punten, achter leider Juventus (81 punten).

Boyata met Celtic na nieuwe zege op zucht van titel

Celtic won op de 33ste speeldag van de Schotse Premiership met 1-2 op het veld van Hamilton Academical. McGregor (3.) en Griffiths (75.) troffen raak voor het team uit Glasgow, Bingham (18.) prikte tussendoor tegen voor de thuisploeg. Bij Celtic speelde Dedryck Boyata de hele partij, zijn teammaat Charly Musonda jr. viel vier minuten voor tijd in.

In de stand staat Celtic aan de leiding met 75 punten, dertien meer dan eerste achtervolger Rangers. Met nog vijf competitiewedstrijden voor de boeg en vijftien punten te verdienen kan een nieuwe Schotse titel Celtic haast niet meer ontsnappen.

Witsel pakt met Tianjin volle buit

Tianjin Quanjian heeft op de vijfde speeldag van de Chinese Super League de drie punten gepakt op bezoek bij Guizhou Zhicheng. De wedstrijd eindigde op 0-1.

Wang Jie (27.) scoorde iets voor het halfuur de enige treffer. Axel Witsel speelde in het winnende kamp de hele partij. Tianjin Quanjian knoopt dus weer aan met de zege na drie nederlagen op rij. Witsel en co staan in de stand op de tiende plaats met zes punten.

Tunesië zonder geblesseerde Msakni in Rusland

Tunesië zal het komende zomer op het WK in Rusland zonder aanvaller Youssef Msakni moeten stellen. De 27-jarige international heeft gisteren een blessure aan zijn rechterkruisbanden opgelopen en raakt daardoor niet tijdig fit voor het WK, maakte zijn Qatarese club Al-Duhail vandaag bekend. De spits staat naar verluidt zo'n half jaar aan de kant.

Msakni was in de kwalificaties voor het WK nog goed voor drie doelpunten voor de Adelaars van Carthago, op het WK in groep G tegenstanders van de Rode Duivels. Engeland en Panama zijn de twee andere landen in de groep.

De blessure van de aanvaller biedt misschien perspectieven voor Hamdi Harbaoui. De spits van Zulte Waregem werd vorige maand niet geselecteerd voor de oefenstage van de Tunesiërs.