FT buitenland. Mbappé moet drie wedstrijden brommen - Voormalig Gent-doelman op vrije voeten "na agressief gedrag in trein" Redactie

24 september 2018

16u18

Bron: ANP, Belga 0

Kylian Mbappé moet 3 wedstrijden brommen

Paris Saint-Germain zal drie wedstrijden in de Ligue 1 niet kunnen rekenen op Kylian Mbappé. De 19-jarige aanvaller moet dan een schorsing uitzitten na zijn uitsluiting in de partij tegen Nîmes, op 1 september. De Franse voetbalbond (FFF) bevestigde in beroep de sanctie.

Mbappé werd tegen Nîmes uitgesloten toen hij tegenstander Téji Savanier, die hem onderuit schoffelde, op een duw trakteerde. Ook Savanier, die eveneens rood kreeg, zag zijn schorsing van vijf duels (waarvan een voorwaardelijk) bevestigd worden. Mbappé ontbrak al tegen Saint-Etienne en Rennes, en moet ook de match tegen Reims van de zevende speeldag missen. Op de achtste speeldag, als PSG naar Nice trekt, is de aalvlugge spits opnieuw inzetbaar.

PSG heeft zijn start in de Ligue 1 allerminst gemist. Na zes speeldagen staan Thomas Meunier en co nog met het maximum der punten aan kop.

France Football reikt dit jaar eerste Gouden Bal voor vrouwen uit

De Ballon d'Or, 's werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs, krijgt dit jaar voor het eerst een vrouwelijke winnaar. France Football, dat sinds 1956 instaat voor de organisatie, zal op 3 december naast een man ook een vrouw onderscheiden met de trofee.

Volgens Pascal Ferre, hoofdredacteur van France Football, heeft het vrouwenvoetbal de laatste jaren enorm aan belang gewonnen en gaat het om een logische stap. "Het vrouwenvoetbal is een discipline die enorm groeit en hetzelfde respect verdient als de mannen. Meer dan 760 miljoen tv-kijkers volgden het laatste WK in 2015 en dat gebeurt niet zomaar."

Op 8 oktober zal France Football een shortlist met vijftien genomineerden bekendmaken. Op hetzelfde moment worden ook de namen van de dertig kanshebbers bij de mannen vrijgegeven. De speelsters worden geselecteerd door France Football en een internationaal panel van journalisten gespecialiseerd in vrouwenvoetbal zal beslissen over de winnares.

"Het wordt een andere jury als deze die bij de mannen stemt", verduidelijkt Ferre. "Alleen experten mogen stemmen. Ik vertrouw erop dat we een jury van zo'n veertig journalisten zullen hebben, allemaal uit landen waar het vrouwenvoetbal aan een opmars bezig is."

In België wordt sinds 2016 een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Tessa Wullaert won de eerste editie, vorig jaar ging de trofee naar Janice Cayman.

France Football plant overigens ook de oprichting van een nieuwe award voor de beste jonge speler, de Kopa Trofee, genoemd naar de Fransman Raymond Kopa. De voormalige middenvelder van Real Madrid won de Ballon d'Or in 1958 en overleed vorig jaar op zijn 85e. Alleen de 33 nog levende ex-laureaten van de Gouden Bal (onder wie Messi, Ronaldo, Platini en Zidane) zullen mogen kiezen uit een shortlist van tien U21-spelers.

Thibaut Courtois maakt kans op nieuwe trofee

Vandaag worden in Londen The Best FIFA Football Awards uitgereikt. Thibaut Courtois, die afgelopen zomer het WK in Rusland verliet met de titel van beste doelman, is een van de drie kanshebbers om de prijs van keeper van het jaar in de wacht te slepen.

Courtois, die deze zomer Chelsea verliet voor Real Madrid, heeft als concurrenten de Franse wereldkampioen Hugo Lloris (Tottenham) en de Deen Kasper Schmeichel (Leicester). De 26-jarige Limburger hield het afgelopen seizoen met Chelsea vijftien keer de nul in de Premier League en was op het WK een van de Belgische uitblinkers. Courtois en co verlieten Rusland met een historische bronzen medaille.

De Wereldvoetbalbond maakt tijdens de ceremonie, in samenwerking met spelersvakbond FIFPro, ook de FIFA FIFPro World 11 bekend, het wereldelftal van afgelopen seizoen. Ook hier is Courtois een van de vijf genomineerde doelmannen. In de 55-koppige voorselectie zijn met Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) en Romelu Lukaku (Manchester United) nog drie andere Rode Duivels opgenomen. Nooit eerder haalde een Belg het team.

Sergio Padt (ex-AA Gent) is op vrije voeten

De Nederlandse doelman Sergio Padt (ex-AA Gent) is weer op vrije voeten. De 28-jarige aanvoerder van Eredivisieclub Groningen bracht de nacht van zondag op maandag in de cel door, nadat hij zich agressief gedragen zou hebben in de trein. De politie heeft de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, die de strafmaat moet bepalen.

Het is onduidelijk waarvan Padt precies wordt verdacht. Hij zou zich agressief hebben gedragen toen conducteurs hem gisteravond wilden beboeten omdat hij in de trein geen geldig vervoersbewijs bij zich had. De inwoner van het Groningse dorp Kropswolde zou hebben uitgehaald naar een beveiliger. Volgens de politie hebben twee treinpersoneelsleden aangifte gedaan.

Padt, aanvoerder van FC Groningen en al enige tijd de derde doelman van Oranje, verloor gisteren met zijn club de thuiswedstrijd tegen AZ (1-3). De noorderlingen staan met drie punten uit zes duels onderaan in de Eredivisie. Groningen speelt donderdag voor de beker tegen FC Twente.

De club reageert vooralsnog niet op de aanhouding van Padt en ook zijn zaakwaarnemer was niet bereikbaar voor commentaar. Groningen wil eerst met Padt spreken en duidelijk hebben wat er is gebeurd.

Sergio Padt, 28, stond tussen 2011 en 2014 tussen de palen bij de Buffalo's. Daarna verhuisde hij naar Groningen.

River Plate wint Superclasico tegen Boca

River Plate heeft verrassend de Superclasico op het veld van stadsgenoot en aartsrivaal Boca Juniors met 0-2 gewonnen, op de zesde speeldag in de Argentijnse eerste klasse.

In La Bombonera zorgden Argentijns international Gonzalo 'Pity' Martínez (14.) en Ignacio Scocco (68.) voor de doelpunten. In maart had River al de Argentijnse Supercup gewonnen tegen landskampioen Boca, met dezelfde doelpuntenmakers op het scorebord.

"Wat doet het plezier om op het veld van Boca te winnen", bekende River-coach, clubicoon en oud-international Marcello Gallardo na afloop. "Een belangrijke zege tegen de regerende landskampioen." Zijn collega bij Boca, Guillermo Barros Schelotto, zag eerder "een evenwichtige wedstrijd" waarin zijn spitsen scherpte voor doel misten. Schelotto verwees daarmee naar Carlos Tevez, die ondanks enkele opgelegde kansen niet tot scoren kwam.

Dankzij de zege komt River Plate met tien punten op gelijke hoogte met Boca op de gedeelde vierde plaats, op vier punten van de verrassende leider Atlético Tucuman. Boca en River Plate zijn eveneens nog actief in de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, waarin ze een goede kans maken om zich te plaatsen voor de halve finales.