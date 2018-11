FT buitenland. Mbappé: “Ik verdien onbeschoft veel” - Zlatan (37) verkozen tot ‘rookie’ van het jaar in MLS - Ook Embolo valt uit bij Zwitserland De voetbalredactie

13 november 2018

14u15 0

Mbappé: “Ik verdien onbeschoft veel“

Niet dat hij er zelf wat aan kan veranderen, maar Kylian Mbappé vindt zelf wel dat hij ‘onbeschoft’ veel verdient. Dat zegt de Franse voetballer van Paris Saint-Germain, die een marktwaarde vertegenwoordigt van 245 miljoen euro, in een interview met het Zwitserse RTS Sport. “Ik kom uit een bescheiden familie en dan zijn dit soort bedragen werkelijk onfatsoenlijk. Maar zo werkt de markt in het voetbal en ik denk niet dat ik dat in mijn eentje kan veranderen. Ik ben onderdeel van een systeem, dat ik respecteer, maar waarbij je wel met beide voeten op de grond moet blijven.’’

PSG plukte Mbappé voor 180 miljoen euro weg bij AS Monaco. “Een bedrag dat mijn voorstellingsvermogen te boven gaat’’, aldus de 19-jarige behendige aanvaller, die ook al een vaste waarde is in het Franse nationale elftal en genomineerd is voor de Gouden Bal. “Ik wil geen kopie zijn van een ander, maar mijn eigen stempel drukken op het voetbal, zoals alle grote spelers doen.’’

Engeland kan niet rekenen op geblesseerde Kieran Trippier

Kieran Trippier moet met een liesblessure verstek laten gaan voor de interlands met Engeland tegen de Verenigde Staten en Kroatië. Dat heeft de Engelse voetbalbond vandaag bekendgemaakt. De rechtsachter van Tottenham blesseerde zich zaterdag in de competitiematch tegen Crystal Palace (1-0 zege voor de Spurs). Maandag meldde hij zich in het nationaal oefencentrum St. George’s Park, maar hij werd teruggestuurd naar zijn club.

Gareth Southgate moest eerder al de naam van Danny Welbeck uit zijn 28-koppige selectie schrappen. De Arsenal-spits brak vorige week zijn rechterenkel in het thuisduel tegen Sporting Lissabon (0-0) op de vierde speeldag van de Europa League.

Donderdag nemen de Engelsen het in een oefeninterland op tegen de VS. Drie dagen later speelt Engeland zijn laatste match in de Nations League tegen Kroatië, in een duel tussen de nummers vier en twee van het WK. Beide wedstrijden worden in Wembley gespeeld.

Engeland begon de Nations League met een 1-2 nederlaag tegen Spanje. Daarna volgde een 4 op 6 met uitwedstrijden in Kroatië (0-0) en Spanje (2-3).

Voormalig Engels international Joe Cole zet punt achter carrière

Voormalig Engels international Joe Cole (37) zet een punt achter zijn carrière als speler. Dat heeft hij vandaag aangekondigd. Cole maakte in 1999 als zeventienjarige zijn profdebuut voor West Ham United, waar hij werd opgeleid. In 2003 trok hij naar Chelsea, waarmee hij drie keer de Premier League, twee keer de FA Cup en één keer de League Cup won en in 2007-08 de finale van de Champions League bereikte. De middenvelder was zeven seizoenen te bewonderen op Stamford Bridge. Verder speelde hij nog voor Liverpool, Lille, Aston Villa en Coventry. Sinds 2016 voetbalde Cole voor Tampa Bay Rowdies in de Amerikaanse United Soccer League. Tussen 2001 en 2010 maakte hij tien doelpunten in 56 interlands voor de Engelse nationale ploeg, waarmee hij aantrad op de WK’s van 2002, 2006 en 2010.

“Het is een droom die uitgekomen is. Al wat ik heb meegemaakt”, verklaart Cole in een persbericht. “Ik hoop dat de komende twee decennia even speciaal zullen zijn als mijn laatste twintig jaar als profvoetballer.” Cole wil in de voetbalwereld blijven en hoopt als coach aan de slag te kunnen gaan.

Lindelof ‘Voetballer van het Jaar’ in Zweden

Manchester United-verdediger Victor Lindelof is voor de eerste keer uitgeroepen tot Zweedse ‘Voetballer van het Jaar’. Lindelof ontving de Guldbollen in de Globe Arena in Stockholm. “Dit betekent heel veel voor mij”, zei de 24-jarige international, die zijn ploegmaats en familie bedankte. Op de erelijst volgt hij Andreas Granqvist op. Zlatan Ibrahimovic (37), die in de herfst van zijn carrière aantreedt voor LA Galaxy, werd voor de dertiende keer verkozen tot ‘Aanvaller van het Jaar’. De Guldbollen kreeg hij elf keer in zijn carrière. In 1997 won voormalig Anderlecht-middenvelder Pär Zetterberg de award.

Welbeck heeft tweede enkeloperatie achter de rug

Arsenal-spits Danny Welbeck heeft een tweede operatie ondergaan aan zijn gebroken rechterenkel. Dat hebben de Gunners vandaag bekendgemaakt. De 27-jarige Engelse international liep de zware blessure donderdag op in het thuisduel tegen Sporting Lissabon (0-0) op de vierde speeldag van de Europa League. Welbeck kwam na amper 25 minuten verkeerd neer na een kopbal en kreeg zuurstof toegediend toen hij op een draagberrie het veld verliet.

“De revalidatieperiode van Danny start nu. Het is te vroeg om nu al te zeggen hoe lang die zal duren”, zo meldt Arsenal op de clubwebsite. “Beide ingrepen verliepen goed, zonder complicaties.” Welbeck maakte dit seizoen tot dusver vijf doelpunten in veertien wedstrijden voor Arsenal.

Zwitsers zien ook Embolo uitvallen

Zwitserland moet het zondag in de Nations League-wedstrijd tegen België zonder aanvaller Breel Embolo stellen. De speler van Schalke 04 heeft een breuk opgelopen in zijn linkervoet en is mogelijk tot zes weken buiten strijd. In oktober was Embolo er wegens een schouderblessure eveneens niet bij in Brussel, toen de Rode Duivels met 2-1 aan het langste eind trokken. Bondscoach Vladimir Petkovic riep Dimitri Oberlin (FC Basel) op als vervanger. Embolo is al de vierde speler die Petkovic ziet uitvallen sinds hij vrijdag zijn selectie aankondigde. Aanvoerder en rechtsachter Stephan Lichtsteiner (dijbeen), reservedoelman Roman Bürki (dijbeen) en verdediger Manuel Akanji (heup) meldden zich afgelopen weekend af. Verder zijn verdedigers Ricardo Rodriguez en Nico Elvedi onzeker voor het duel tegen de Rode Duivels. Woensdag staat er voor de Zwitsers in aanloop naar de clash met België nog een oefeninterland op het programma, in Lugano tegen Qatar.

Ibrahimovic beste nieuwkomer in MLS

Zlatan Ibrahimovic is tot beste nieuwkomer van het seizoen verkozen in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS). De 37-jarige Zweed kreeg 32,25 procent van de stemmen en bleef daarmee nipt Wayne Rooney (32,25%) voor. De Mexicaan Carlos Vela werd op ruime afstand (13,47%) van beide Europese grootheden derde. Ibrahimovic, ex-speler van Ajax, Juventus, Inter Milaan, FC Barcelona, AC Milan en PSG, ruilde in maart Manchester United voor LA Galaxy. Hij slaagde er niet in de club uit Los Angeles naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assist in 27 wedstrijden zelf wel uit. De Zweed scoorde naar goede gewoonte enkele pareltjes en is twee keer genomineerd voor doelpunt van het jaar.

Ibrahimovic en Rooney maken ook kans om tot beste speler van het seizoen verkozen te worden. Ze hebben de concurrentie van Vela, de Venezolaan Josef Martinez en de Paraguayaan Miguel Almiron.

Ex-Rode Duivel Sepp De Roover alweer weg bij NAC Breda

NAC Breda moet alweer op zoek naar een nieuwe commissaris voor voetbaltechnische zaken. Oud-speler Sepp De Roover is op eigen verzoek teruggetreden uit de raad van commissarissen. De voormalig Rode Duivel acht zich op dit moment onvoldoende in staat om zijn functie optimaal uit te oefenen in combinatie met zijn privéleven en zijn baan in het bedrijfsleven. De Roover werd in mei van dit jaar voorgedragen als rvc-lid.

De Roover, gisteren 34 geworden, speelde tussen 2012 en 2015, toen hij zijn carrière beëindigde, voor NAC. De rechtsachter heeft ook een verleden bij onder meer Lokeren, Groningen, Sparta en FC Eindhoven. Twee keer droeg De Roover het shirt van de nationale ploeg, in 2009 tijdens de oefenduels tegen Hongarije en Qatar.