FT buitenland. Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft De voetbalredactie

15 oktober 2018

09u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, ANP 4

Wales mist naast Bale ook aanstaande vader Aaron Ramsey tegen Ierland

Wales moet het morgen in het Nations Leagueduel tegen Ierland in Dublin zonder Aaron Ramsey stellen. De middenvelder van Arsenal kreeg van bondscoach Ryan Giggs de toestemming om de selectie te verlaten zodat hij zijn hoogzwangere vrouw kan bijstaan.

Colleen Ramsey moet in principe deze week bevallen van een tweeling. Eerder deze maand mocht Ramsey ook al het Europese duel van Arsenal tegen Qarabag laten schieten om bij zijn partner te blijven.

Als vervanger riep Giggs Swanseawinger Daniel James uit de U21-kern op. Gareth Bale haakte al eerder af door een spierblessure. De Real Madridster miste vorige week ook de oefenmatch in Cardiff tegen Spanje (1-4 verlies).

Wales versloeg vorige maand in zijn eerste wedstrijd van de Nations League B Ierland thuis met 4-1. Enkele dagen later volgde een 2-0 nederlaag in Aarhus tegen Denemarken.

Fernando Serena, die Real in Brussel 'la Sexta' bezorgde, is overleden

Real Madrid rouwt om ex-speler Fernando Rodriguez Serena. De oud-middenvelder, 77, gaat bij de Koninklijke de geschiedenisboeken in als de speler die zijn club op 11 mei 1966 een zesde overwinning in Europacup I bezorgde.

Real stond die avond in de finale op de Heizel in Brussel tegenover Partizan Belgrado. Bij een 1-1 stand maakte Serena in de 76e minuut met een rake trap van buiten de zestien het beslissende doelpunt. Voor Real was 'la Sexta' daarmee een feit. Het zou vervolgens 32 jaar duren (tot 1998) voor de withemden de belangrijkste Europese beker nog eens konden winnen.

Serena speelde tussen 1963 en 1968 voor Real Madrid. Hij won naast Europacup I ook vier landstitels met de club. In 86 wedstrijden scoorde hij 15 goals.

Fallece Serena. #RealMadridhttps://t.co/4ey6djALqD Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

Lothar Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft

Marc-Andre ter Stegen verdient een kans als eerste keeper bij de Duitse nationale ploeg, zo vindt althans Lothar Matthäus. Volgens de Duitse recordinternational moet bondscoach Joachim Löw zijn vaste nummer 1 Manuel Neuer opzijschuiven omdat die na zijn zware voetblessure nog niet op niveau acteert.

Matthäus lanceert zijn oproep in een column voor skysport.de daags voor de Nations Leaguewedstrijd in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk. Na de 3-0 pandoering afgelopen zaterdag in Amsterdam tegen Nederland is het volgens de wereldkampioen van 1990 tijd voor verandering in het Duitse doel.

"Manuel Neuer biedt nog niet de zekerheid van voor zijn ernstige blessure. Hij heeft nog niet de vorm waarmee hij het vier keer tot beste doelman ter wereld schopte", schrijft Matthäus. "Marc-Andre ter Stegen is al jaren wereldklasse bij Barcelona. Ik vind dat hij stilaan de kans verdient om in een belangrijke wedstrijd vanaf de aftrap erbij te zijn, ook als Neuer fit is."

Matthäus stelt zich overigens vragen bij de opstelling waarmee Löw in de Johan Cruijff Arena uitpakte om Oranje te bekampen. De Duitse coach stelt, aldus de 57-jarige Matthäus, te veel spelers op die met een vormcrisis kampen. "Er zijn heel wat jongens die met hun vorm worstelen en bij wie het ook in de club niet draait. Ik denk aan Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller. Ze zijn de meest ervaren spelers maar hebben hun zaken momenteel niet op orde. De opstelling van Joachim Löw heeft mij ten zeerste verwonderd."

Slordig Italië in extra tijd langs Polen

Italië heeft in de Nations League de eerste overwinning behaald. Het derde groepsduel met Polen leverde een benauwde zege op: 0-1. Cristiano Biraghi maakte in de extra tijd in Chorzow het verlossende doelpunt.

Italië liet legio kansen onbenut. In de eerste helft stond de lat twee keer een Italiaanse treffer in de weg. Na de rust bleef de ploeg van bondscoach Roberto Mancini slordig en onfortuinlijk in de afronding. Biraghi gleed in blessuretijd van dichtbij alsnog de bal in het net.

Italië speelde eerder thuis gelijk tegen Polen (1-1) en verloor met 1-0 van Portugal, dat leidt in groep 3 van divisie A met zes punten uit twee duels. Italië staat tweede met vier punten uit drie duels. Polen, dat donderdag in Chorzow ook al met 2-3 verloor van Portugal, is laatste met één punt uit drie wedstrijden en kan degradatie niet meer ontlopen.

Italië kwam afgelopen woensdag in de oefeninterland tegen Oekraïne niet verder dan 1-1.

Slowaaks bondscoach Jan Kozak dient ontslag in

Slowaaks bondscoach Jan Kozak heeft vandaag zijn ontslag ingediend. Hij was vijf jaar in dienst, maar verloor gisteren in de Nations League een burenduel tegen Tsjechië met 1-2. De Slowaakse voetbalbond spreekt van een "verrassende beslissing".

Onder Kozak plaatste de Slowaken zich voor het eerst voor een EK voetbal sinds de afsplitsing in 1993. Op het EK in 2016 bereikte Slowakije de achtste finales, waarin Duitsland met 0-3 te sterk bleek. In divisie B van de Nations League is Slovakije in groep 1 momenteel derde en laatste, zonder punten. Assistent Stefan Tarkovic neemt voorlopig over.

Portugal wint weer zonder Ronaldo

Portugal heeft in Glasgow de oefeninterland tegen Schotland gewonnen. De Europese kampioen zegevierde met 3-1. De Portugese treffers kwamen op naam van Helder Costa, Eder en Bruma. In de extra tijd haalde Steven Naismith de Schotse nul van het scorebord.

Portugal was afgelopen donderdag voor de Nations Cup al met 3-2 te sterk voor Polen. In beide duels ontbrak Cristiano Ronaldo. De prominente aanvaller van Juventus mocht van bondscoach Fernando Santos in Italië even bijkomen van alle commotie rond zijn persoon. Ronaldo wordt door een Amerikaanse vrouw beschuldigd van verkrachting. Het misdrijf zou in 2009 in Las Vegas hebben plaatsgevonden. De Amerikaanse politie heropende de zaak eind vorige maand.

Rusland opnieuw te sterk voor Turkije

De Russische voetbalploeg blijft het goed doen. Het elftal van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov was in Sochi met 2-0 te sterk voor Turkije en is in de Nations League nog altijd ongeslagen.

Rusland won in september de uitwedstrijd tegen Turkije met 2-1. Donderdag eindigde het thuisduel met Zweden in 0-0.

Roman Neustädter opende zondag in de 20e minuut de score. De verdediger van Fenerbahçe stond op de juiste plaats toen de bal na een hoekschop tegen de paal werd geschoten en weer het veld inkwam. Denis Tsjerisjev nam in de 78e minuut het tweede doelpunt voor zijn rekening. Tsjerisjev maakte afgelopen zomer op het wereldkampioenschap, waar Rusland tot de kwartfinales reikte, vier doelpunten.

Rusland leidt in groep 2 van divisie B van de Nations League met zeven punten uit drie duels. Turkije is tweede met drie punten uit drie wedstrijden. Zweden is met één punt (na twee wedstrijden) voorlopig laatste.

Belg scoort wereldgoal in Nederlandse amateurreeksen

Zegt de naam Zinho Chergui u iets? De 34-jarige verdediger kwam in ons land onder meer uit voor het toenmalige KSK Beveren, KV Mechelen en Antwerp. Tegenwoordig draagt de geboren Waaslander het shirt van HSV Hoek in de Nederlandse amateurreeksen, waar hij zich gisteren liet opmerken met een fabelachtig doelpunt. Vanop de eigen speelhelft verschalkte hij de doelman. Het leder verdween precies onder de lat in doel. "Ongelooflijk. Beter kan niet", is ook de commentator van bovenstaand filmpje onder de indruk.

VIDEO Wat een doelpunt van @hsvhoek-speler Zinho Chergui. En dan zeggen ze wel eens dat linksbacks niet kunnen voetballen.... #hoedij pic.twitter.com/cHWiAut8qB Omroep Zeeland Sport(@ omroepzldsport) link

Thierry Henry "is klaar" voor trainerschap, zegt Didier Deschamps

Thierry Henry, tot afgelopen vrijdag nog assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, zet bij AS Monaco zijn eerste stappen als hoofdcoach. En daar is hij klaar voor, verkondigde tenminste Frans bondscoach Didier Deschamps vandaag.

"Thierry is er klaar voor. Hij heeft alles gedaan om dit te bereiken en dat zie je", aldus Didier Deschamps. Henry kwam in 2016 voor de Belgische voetbalbond werken, maar zal dinsdag niet meer op de bank zitten tijdens België-Nederland. "Hij gooit zich in een opwindend project, waar hij veel verantwoordelijkheid zal dragen. Het is aan hem om de leiding te nemen."

Wordt Henry een succesvol trainer? "Hij heeft er alles voor", aldus Deschamps. Ook de Franse bondscoach begon in 2001 bij Monaco aan zijn trainerscarrière. "Het eerste seizoen was heel moeilijk, maar ik wens Henry veel moed en goeie resultaten." Momenteel staat AS Monaco pas achttiende in de Franse Ligue 1.

Duitsland mist Boateng in Frankrijk

De Duitse bondscoach Joachim Löw kan voor de Nations League-wedstrijd van dinsdag in en tegen Frankrijk niet rekenen op Jérôme Boateng. Dat heeft de Duitse voetbalbond DFB vandaag laten weten. Boateng sukkelt met de kuit. De 30-jarige verdediger ondervond hier al last van naar het einde van de partij tegen Nederland, die Duitsland zaterdag met zware 3-0 verloor. Boateng moest echter op het veld blijven omdat alle Duitse wissels op waren.

In zijn eerste Nations League-duel speelde Duitsland thuis 0-0 gelijk tegen Frankrijk. Halfweg de groepsfase telt de Mannschaft dus 1 punt, waarmee het in de poule op de laatste stek staat. Een eventuele degradatie naar de B-divisie zou voor Löw en co, na de vroege exit op het WK in Rusland, nieuw gezichtsverlies betekenen.