FT buitenland. Martínez in de running voor prestigieuze prijs - "Henry heeft akkoord met Aston Villa" - Casillas nóg maar eens in de bres voor Karius

Martínez in running voor prestigieuze prijs

Roberto Martinez maakt kans om door de FIFA te worden uitgeroepen tot Coach van het Jaar. De sportieve baas van de Rode Duivels is een van de elf genomineerden bij de mannelijke trainers. De Spanjaard leidde België na een knappe kwalificatiereeks (28 op 30) naar een historische derde plaats op het WK in Rusland.

Voor de prijs krijgt hij concurrentie van Massimiliano Allegri (ITA - Juventus), Stanislav Cherchesov (RUS - Russische nationale ploeg), Zlatko Dalic (KRO - Kroatische nationale ploeg), Didier Deschamps (FRA - Franse nationale ploeg), Pep Guardiola (SPA - Manchester City), Jurgen Klopp (DUI - Liverpool), Diego Simeone (ARG - Atlético Madrid), Gareth Southgate (ENG - Engelse nationale ploeg), Ernesto Valverde (SPA - FC Barcelona) en Zinedine Zidane (FRA - Real Madrid).

De kandidaten zijn geselecteerd door een panel van elf FIFA-legenden, bij wie Fabio Capello, Didier Drogba, Kaka, Lothar Matthäus, Alessandro Nesta en Ronaldo (de Braziliaan). Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

De winnaar wordt gekozen door het publiek (dat online kan stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen. Op 10 augustus wordt de voting afgesloten. Aansluitend maakt de FIFA drie supergenomineerden per categorie (mannelijke en vrouwelijke coach, beste speler en speelster) bekend. De laureaten worden onderscheiden tijdens een gala-avond op 24 september in Londen.

Vorig jaar werd Cristiano Ronaldo uitgeroepen tot beste speler. De genomineerden bij de spelers voor dit jaar worden later vandaag/dinsdag bekendgemaakt.

Casillas blijft Karius maar steunen

Daags nadat hij Loris Karius met een tweet al steunde in alle bagger die de Duitse doelman over zich kreeg na nieuw ondoortastend keeperswerk, is Iker Casillas nog een stapje verder gegaan in het verdedigen van zijn collega-doelman. Zo gooide hij vandaag een compilatie op zijn Twitterpagina van alle fouten die hij doorheen zijn carrière al gemaakt heeft. "Achter elk van ons schuilt ook een mens. Dat diegene die nog nooit een fout maakten, gerust de hand opsteken. Leren uit onze fouten maakt ons sterker", klonk het.

Barça opent tegen Alavés, Real ontvangt op eerste speeldag Getafe

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft vandaag de kalender voor de Primera Division van komend seizoen voorgesteld. Kampioen Barcelona opent de nieuwe jaargang in eigen huis tegen Alavés. Real Madrid, dat na een derde plaats vorig jaar absoluut beter wil doen, kijkt in Santiago Bernabéu Getafe in de ogen.

De eerste speeldag (weekend van 19 augustus) is al meteen goed voor een topper, met Valencia tegen Atlético Madrid. Dat is de nummer vier van vorig jaar tegen de runner-up. Nieuwkomers Huesca (naar Eibar) en Real Valladolid (naar Girona) beginnen met een uitmatch. Rayo Vallecano, de derde stijger, ontvangt Sevilla.

Barça maakt op speeldag 2 (weekend van 26 augustus) zijn eerste verplaatsing van het seizoen, naar promovendus Real Valladolid. Real moet eveneens reizen, de Koninklijke trekt naar Girona.

De Spaanse wedstrijd der wedstrijden, de Clasico, volgt op de tiende speeldag (weekend van 28 oktober) in Camp Nou. De terugwedstrijd staat op speeldag 26 (weekend van 3 maart 2019) in Madrid op de agenda. De altijd beladen stadsderby's tussen Real en Atlético zijn gepland op speeldag 7 (weekend van 30 september in Santiago Bernabéu) en speeldag 23 (weekend van 10 februari 2019 in Wanda Metropolitano).

Boëtius (ex-RC Genk) krijgt dubbele sanctie bij Feyenoord

Jean-Paul Boëtius moet een week meetrainen met de beloften van Feyenoord. De Nederlandse winger, ex-speler van RC Genk, moet ook een boete betalen. Boëtius krijgt de sanctie omdat hij vorige zaterdag na een oefenduel tegen Fenerbahçe weigerde een extra training af te werken.

"Invallers en spelers die tijdens de wedstrijd geen speelminuten hadden gemaakt, moesten in Turkije na afloop van het duel een korte training afwerken. Dit om ook op deze dag van de opbouw naar het nieuwe seizoen voldoende fysieke inspanning te hebben verricht. Boëtius weigerde dat", luidt het op de website van Feyenoord. "De speler heeft inmiddels excuses aangeboden en de opgelegde straffen aanvaard."

Boëtius droeg tussen januari en juni 2017 het shirt van RC Genk, dat hem huurde van FC Bazel. In 23 matchen scoorde hij vijf keer en gaf vijf assists.

Ajax-fans willen standbeeld voor Cruijff

Een groep Ajax-supporters wil een standbeeld van Johan Cruijff in Amsterdam. Voor een beeld in de buurt van de Johan Cruijff ArenA hopen de fans zo'n 75.000 euro op te halen bij bewonderaars van de Nederlandse voetballegende, die in 2016 overleed. De inzamelingsactie begint woensdag bij de thuiswedstrijd van Ajax tegen het Oostenrijkse Sturm Graz in de Champions League. Enkele ambassadeurs - onder meer ex-Ajacied Sjaak Swart - hebben zich achter het initiatief geschaard. De komende tijd vragen zij in videoboodschappen om donaties. "Johan Cruijff heeft Ajax, de club waar wij zo trots op zijn, wereldwijd op de kaart gezet. Deze man verdient een standbeeld", zegt een woordvoerder van het initiatief.

"Henry heeft mondeling akkoord met Aston Villa"

Verlaat Thierry Henry de Rode Duivels? Volgens 'Daily Star' heeft de T3 van onze nationale ploeg een mondeling akkoord met de Engelse tweedeklasser Aston Villa. Dat de voormalige topspits graag aan de slag wil als hoofdcoach, is al langer bekend. Onlangs besliste de 40-jarige Fransman zijn job als analist bij Sky op te zeggen om zich volledig op een trainerscarrière te kunnen richten.

De nieuwe en schatrijke hoofdaandeelhouders Nassef Sawiris en Wes Edens zouden huidig Villa-trainer Steve Bruce opzijschuiven om zo plaats te maken voor Henry. "Een bron die dicht bij de onderhandelingen rond de overname stond, vertelde dat Henry mondeling heeft ingestemd om de nieuwe trainer van Aston Villa te worden", klinkt het bij 'Daily Star'. "Maar er is nog veel werk. Zo moet Bruce nog de laan worden uitgestuurd en moeten ze het nog met Henry eens raken rond het salarissenpakket en het transferbudget die hij ter beschikking krijgt."

Als zijn overgang naar Aston Villa wordt bevestigd, stopt hij quasi zeker ook als T3 bij de Rode Duivels. Henry vervoegde de ploeg rond bondscoach Roberto Martinez in de zomer van 2016. Aston Villa greep vorig seizoen nipt naast promotie naar de Premier League. Het Fulham van Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic bleek eind mei in de finale van de play-offs in de Championship sterker.

Löw niet op de hoogte van plannen van Özil

Joachim Löw wist niet dat Mesut Özil van plan was om te bedanken voor het Duitse nationale elftal. Volgens Löws adviseur Harun Arslan moest de Duitse bondscoach de beslissing van Özil net als iedereen van het internet vernemen. "De bondscoach noch ik was vooraf geïnformeerd", liet Arslan aan de Duitse krant Bild weten. Arslan is al jaren de zaakwaarnemer van Löw en was ook verantwoordelijk voor diens contractonderhandelingen met de Duitse voetbalbond. Löw besliste ondanks het tegenvallende WK in Rusland aan te blijven als bondscoach van de 'Mannschaft'.