FT buitenland. "Martínez in beeld bij Real", bond nog niet gecontacteerd - Ronaldo reageert voor het eerst publiekelijk op verkrachtingszaak

23 oktober 2018

“Martínez in beeld bij Real”

“Een eer”, noemt KBVB-topman Mehdi Bayat de geruchten. De Spaanse krant Marca schrijft dat bondscoach Roberto Martínez één van de belangrijkste kandidaten is om Julen Lopetegui op te volgen bij Real Madrid - zijn dagen lijken geteld. Mocht Real daadwerkelijk concreet worden voor Martínez, dan moet het sowieso langs de voetbalbond passeren, want de Spanjaard heeft nog een contract tot 2020 aan de Houba de Strooperlaan. “Voorlopig heeft niemand zich gemeld”, aldus Bayat. Sinds zijn debuut in 2007 bij Swansea was Martínez nooit als trainer aan de slag in zijn thuisland. (PJC/VDVJ)

Ronaldo reageert: “De waarheid zal boven tafel komen”

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de vermeende verkrachtingszaak waarbij hij is betrokken. “Mijn advocaten hebben vertrouwen in een goede afloop, en ik ook.‘’

De Portugese superster keert morgen met Juventus terug op Old Trafford, waar hij van 2003 tot en met 2009 speelde in het shirt van Manchester United. Ronaldo miste het vorige Champions League-duel van ‘Juve’ wegens een schorsing na een rode kaart in de eerste wedstrijd tegen Valencia.

Recentelijk kreeg Ronaldo te maken met een beschuldiging van verkrachting uit 2009. Hij ontkent alle beschuldigingen. “Mijn advocaten hebben alle vertrouwen in een goede afloop van de zaak, en ik ook”, aldus Ronaldo tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel. “Ik ga niet liegen over de situatie.”

“Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld en dat doe ik altijd met een glimlach”, zei de Portugees. “Ik speel in een geweldige ploeg en heb een prachtige familie en vier kinderen. Ik ben een gelukkig man. Ik heb alles. Ik geniet van het voetbal en mijn leven. De waarheid zal boven tafel komen.”

De politie van de Amerikaanse stad Las Vegas heropende het onderzoek naar de aantijgingen van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Zij beschuldigt Ronaldo van verkrachting. De Portugese ster ontkent de beschuldigingen.

Sampdoria, met Praet in basis, geraakt niet voorbij Sassuolo

Sampdoria is op de negende speeldag in de Italiaanse Serie A thuis niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Sassuolo. Bij Sampdoria stond Rode Duivel Dennis Praet de hele wedstrijd op het veld.

Sampdoria blijft na het gelijkspel op plaats 5 staan met 15 punten uit 9 wedstrijden, op 3 punten van Lazio en op 10 punten van leider Juventus. Sassuolo staat achtste met 14 punten uit 9 wedstrijden.

In Spanje stond Rode Duivel Adnan Januzaj bij Real Sociedad gisteren niet op het wedstrijdblad, voor de negende speeldag van La Liga tegen Girona (0-0). De 23-jarige middenvelder liet op 11 oktober op de sociale media weten dat hij opnieuw traint, maar Asier Garitano nam hem nog niet op in de selectie.