FT buitenland: Mark Hughes nieuwe coach van Southampton De voetbalredactie

15 maart 2018

Hughes volgt Pellegrino op bij Southampton

De Welshman Mark Hughes is de nieuwe coach van Southampton. De onderhandelingen tussen de club uit de Premier League en de voormalige international zijn gisteravond afgerond. Vooralsnog duurt het contract slechts tot het einde van dit seizoen. Eerder deze week ontsloeg Southampton, dat in degradatiegevaar verkeert, de Argentijn Mauricio Pellegrino.

De 54-jarige Hughes is een oud-speler van de Saints. Begin dit jaar werd hij ontslagen bij Stoke City, de club waar hij 4,5 jaar werkzaam was. Southampton won in de laatste zeventien competitieduels één keer. Met nog acht wedstrijden te spelen staat het één punt en één plek boven de degradatiestreep.