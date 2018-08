FT buitenland. Mario Gomez stopt als Duits international - Paolo Maldini terug bij AC Milan Redactie

05 augustus 2018

18u48

Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Paolo Maldini weer aan de slag bij AC Milan

Paolo Maldini gaat opnieuw aan de slag bij AC Milan. De gewezen verdediger is aangesteld als directeur voetbalontwikkeling. De 50-jarige Maldini maakte in 1985 zijn debuut in het eerste elftal van de 'rossoneri'. De linkerverdediger speelde meer dan 1.000 wedstrijden. In 2009 stopte Maldini met voetballen. Hij won vijf keer de Champions League met AC Milan en zeven keer de Italiaanse titel.

"Maldini betekent erg veel voor AC Milan. Het was een voorrecht om hem te mogen zien spelen. Zijn ervaring en leiderskwaliteiten komen in zijn nieuwe functie goed van pas", aldus voorzitter Paolo Scaroni.

Kroos beste voetballer van Duitsland, Heynckes beste trainer

Toni Kroos mag zich de beste Duitse voetballer van het afgelopen seizoen noemen. De middenvelder won de jaarlijkse verkiezing van tijdschrift Kicker.

Kroos won met Real Madrid de Champions League. Op het WK scoorde hij vlak voor het laatste fluitsignaal een belangrijke treffer tegen Zweden (2-1). Kroos kon echter niet voorkomen dat Duitsland al in de groepsfase van de mondiale eindronde werd uitgeschakeld.

Dzsenifer Marozsán won de verkiezing bij de vrouwen. De ploeggenoot van Shanice van de Sanden won met Olympique Lyon de Champions League. Jupp Heynckes was volgens Kicker de beste Duitse trainer. Hij leidde Bayern München naar de landstitel.

Mario Gomez stopt als Duits international, "behalve als coach mij in 2020 nodig heeft"

Aanvaller Mario Gomez stopt op zijn 33e als Duits international. Dat liet hij vandaag weten op Facebook. Alleen als bondscoach Joachim Löw hem absoluut nodig heeft voor het EK in 2020, wil Gomez nog een terugkeer overwegen.

Recent kondigde Mesut Özil al zijn afscheid van de Mannschaft aan, die er op het WK in Rusland pijnlijk in de eerste ronde uitging, en nu volgt Gomez hem. "Het is tijd om plaats te maken voor de vele jonge en getalendeerde kerels, en hen de kans te geven om hun droom waar te maken", schreef Gomez op Facebook. "Alleen als de coach mij, om onwaarschijnlijke redenen, absoluut nodig heeft voor het EK binnen twee jaar en ik me klaar voel om te helpen, zal ik mezelf beschikbaar houden."

Carrasco scoort een pareltje

Yannick Carrasco heeft zijn klasse nog eens getoond in China. Na een knappe actie, waarbij hij twee verdedigers het bos in stuurde, plaatste Carrasco knap de bal in de linkerbenedenhoek.

Het was overigens het enige doelpunt van de wedstrijd. Het getover van de benen van Carrasco levert zijn ploeg, Dalian Yifang, zo de volle drie punten op. Dalian Yifang staat na 16 speeldagen derde in de Chinese eerste klasse.

ובינתיים סנסציה עצומה בדאליין - העולה החדשה מוליכה 1-0 על SIPG, אחרי שער נהדר של קראסקו

בסיבוב הראשון הביסה SIPG את העולה החדשה 8-0, שיפור ניכר בקבוצה של שוסטר, שעדיין מתחת לקו האדום pic.twitter.com/CizP4T7s3C Roy Tadmor(@ RoyTLuo) link

Voetbalbond van Iran in financiële problemen

De voetbalbond van Iran verkeert in financiële problemen. Zo kan bondscoach Carlos Queiroz niet betaald worden en heeft de bond geen geld voor de voorbereiding op het Aziatisch kampioenschap van begin volgend jaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is volgens bondsvoorzitter Mehdi Tadsch het gevolg van de economische sancties die de Verenigde Staten tegen Iran hebben genomen.

"We moeten Queiroz nog ruim 600.000 euro betalen, maar we kunnen het geld vanwege de sancties niet overmaken", verklaarde Tadsch. De voetbalbond hoopt met hulp van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tot een oplossing te komen.

Iran was deze zomer van de partij op het WK in Rusland. De ploeg van Queiroz begon met een zege tegen Marokko, maar werd met vier punten toch uitgeschakeld. Het contract van de Portugese trainer liep onlangs af. Volgens Tadsch is Queiroz inmiddels in onderhandeling met de voetbalbond van Zuid-Korea.

Real Madrid neemt de maat van Ronaldo-loos Juventus in Champions Cup

Real Madrid heeft Juventus met 3-1 verslagen op het toernooi om de International Champions Cup. Grote afwezige bij het duel tussen de twee topclubs op Amerikaanse bodem was Cristiano Ronaldo, die deze zomer overstapte van Real naar Juventus. De Portugees werkt in Turijn toe naar de start van de Italiaanse competitie.

De nieuwe club van Ronaldo kwam al vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Dani Carvajal. Gareth Bale bracht de stand in evenwicht met een fraaie treffer met zijn linkervoet. In de tweede helft trok Real Madrid, de winnaar van de Champions League, de wedstrijd naar zich toe via twee treffers van Marco Asensio.

Barça ten onder tegen AC Milan

FC Barcelona sloot de voorbereidingstrip door de Verenigde Staten af met een nederlaag tegen AC Milan. De Portugese spits André Silva bezorgde de Italianen diep in blessuretijd de winst: 1-0.

"We domineerden de wedstrijd van begin tot eind, maar we hebben onze kansen niet benut en lieten ons op het einde nog verrassen", zei Valverde na het duel in Californië.