FT buitenland: Marcelo: "Dit is het ergste wat ik ooit bij Real heb meegemaakt"

07u56 15

Real Madrid raakt steeds verder achterop bij FC Barcelona in de strijd om de Spaanse titel en dat verleidde linksback Marcelo tot een opvallende ontboezeming. "We zijn teleurgesteld en boos en hebben het gevoel alsof we zinken", zei de Braziliaan na het gelijkspel op het veld van Celta de Vigo. "Dit is één van de ergste situaties die ik hier ooit heb meegemaakt."

Marcelo, die al elf jaar voor Real Madrid speelt, fungeerde tegen Celta bij afwezigheid van de geblesseerde Sergio Ramos als aanvoerder. Real moest in Vigo in de slotfase de gelijkmaker incasseren (2-2) en staat nu liefst zestien punten in het krijt bij koploper FC Barcelona. "We werken hard om uit deze situatie te komen", aldus Marcelo. "Maar hoe meer wedstrijden we verliezen of gelijkspelen, hoe hoger de druk wordt. We zijn deze situatie niet gewend. We kunnen nu niets anders doen dan ons hoofd omhoog houden, vechten en zorgen dat we weer gaan winnen."