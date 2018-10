FT buitenland. Maradona haalt uit naar Messi: "We moeten hem niet langer als God zien" Redactie

13 oktober 2018

17u18

Bron: Belga

Diego Maradona heeft uitgehaald naar Lionel Messi. Volgens de 'oude nummer 10' is zijn jonge opvolger geen leider op het veld en moet hij niet gezien worden als een voetbalgod.

"We moeten Messi niet langer vergoddelijken. Hij is Messi als hij voor Barcelona speelt. Messi is Messi als hij dat shirt draagt en hij is een andere Messi als hij voor Argentinië speelt", vertelt Maradona aan het Amerikaanse Fox Sports.

"Het is een geweldige speler, maar hij is geen leider. Het is zinloos om een leider te maken van een man die twintig keer naar de wc moet voor een wedstrijd."

De 31-jarige Messi kondigde onlangs aan voorlopig niet voor Argentinië uit te komen. Na het laatste teleurstellende toernooi, het WK in Rusland, koos de Argentijn er voor tijdelijk een stap terug te doen. "Ik zou hem nu ook niet oproepen", gaat Maradona verder. "Maar zeg nooit nooit. We moeten de druk van hem af halen."

Peru legt Chili makkelijk over de knie

Peru heeft in het Amerikaanse Florida Chili geklopt in een vriendschappelijke interland. De wedstrijd eindigde, na drie doelpunten na de pauze, op 3-0.

Chili-verdediger Roco (64.) was even na het uur de schlemiel, met een eigen doelpunt dat Peru lanceerde. Invaller Aquino (75. en 86.) diepte vervolgens de kloof uit. Bij Chili startte Nicolás Castillo, met een verleden bij Club Brugge, in de basis.

Peru kon zich afgelopen zomer voor het eerst sinds 1982 plaatsen voor de eindronde van een WK. In Rusland sneuvelden de Inca's in de poulefase na nederlagen tegen Denemarken (1-2) en de latere wereldkampioen Frankrijk (0-1), en een zege tegen Australië (2-0). Chili wist zich niet te kwalificeren.