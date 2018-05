FT buitenland: Manuel Neuer in Bayern-selectie voor Duitse bekerfinale - Lukaku nog onzeker voor FA Cup-finale De voetbalredactie

18 mei 2018

15u33 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Lukaku nog onzeker voor FA Cup-finale

Manchester United speelt morgen op Wembley de finale van de FA Cup tegen Chelsea, maar kan mogelijk nog altijd niet op Romelu Lukaku rekenen. "We moeten met Romelu tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen", vertelde United-coach José Mourinho vrijdag.

Lukaku liep eind april tegen Arsenal een enkelblessure op. Zonder de Rode Duivel, dit seizoen over alle competities heen al goed voor 27 treffers, vindt ManU heel wat moeilijker de weg naar doel. Het scoorde in zijn laatste drie partijen slechts één goal.

Marouane Fellaini lijkt dan weer wel dicht bij een terugkeer te staan. De middenvelder miste de twee laatste wedstrijden met 'The Reds', maar maakte mee de verplaatsing naar Londen. United won de FA Cup het laatst in 2016. Voor Chelsea, dat vorig jaar de finale van Arsenal verloor, is het al van 2012 geleden.

Coach Carlos Carvalhal verlaat Swansea na degradatie

Carlos Carvalhal is niet langer de coach van Swansea. Dat maakte de club, die zakt uit de Premier League, vrijdag bekend. Een naam van een opvolger is nog niet bekend. De 52-jarige Carvalhal volgde eind december de ontslagen Paul Clement op. Daarvoor werkte de Portugees onder meer bij Sheffield Wednesday.

Manuel Neuer in Bayern-selectie voor Duitse bekerfinale

Bayern München-coach Jupp Heynckes heeft Manuel Neuer opgenomen in de selectie voor de finale van de Duitse beker, morgen tegen Eintracht Frankfurt. De 32-jarige doelman stond vrijwel het hele seizoen aan de kant met een gebroken middenvoetsbeentje. Het is voor Neuer de eerste selectie sinds het begin van zijn blessureleed, in september vorig jaar. Ook voor Duits bondscoach Joachim Löw is de comeback van de keeper goed nieuws. Neuer, 74-voudig international en aanvoerder van de 'Mannschaft', is opgenomen in de voorselectie voor het WK in Rusland, maar kampt met gebrek aan matchritme.

Bayern won de Duitse beker voor het laatst in 2016. Vorig jaar trok Borussia Dortmund aan het langste eind. Frankfurt was toen verliezend finalist.