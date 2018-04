FT buitenland: Man verliest vrouw bij weddenschap Manchester Derby - Rakitic breekt wijsvinger - Goal extra voor Kane Redactie

11 april 2018

18u45

Buitenlands Voetbal

Harry Kane heeft er goaltje bij

De Premier League heeft Tottenham-topschutter Harry Kane een extra goal toegekend. Het winnende doelpunt zaterdag, tijdens de partij van Tottenham bij Stoke (1-2), werd in eerste instantie toegeschreven aan de Deense spelmaker Christian Eriksen. Maar na een klacht van Kane, die benadrukte de bal te hebben geraakt, kwam de Premier League terug op die beslissing en gaf de goal aan de Engelse spits. Met dat extra doelpunt komt Kane op 25 treffers dit seizoen, vier minder dan de topschutter van de Premier League, de Egyptenaar Mohammed Salah van Liverpool.

"Ik zweer op het hoofd van mijn dochter dat ik de bal geraakt heb", was Kane erg duidelijk zaterdag. Ook Christian Eriksen was ervan overtuigd dat Kane gescoord had. "Hij vierde alsof het zijn doelpunt was. Ik geloofde dat dan ook." Kane stond in Stoke voor het eerst sinds begin maart aan de aftrap van een Premier League-wedstrijd. Hij sukkelde tussendoor met enkelblessure.

Rakitic breekt wijsvinger in duel tegen AS Roma

Ivan Rakitic blijkt zijn linkerwijsvinger te hebben gebroken tijdens het CL-duel van FC Barcelona gisteravond op het veld van AS Roma (3-0). De Kroatische middenvelder werd deze namiddag al geopereerd. Barça hoopt dat Rakitic opnieuw inzetbaar is in de finale van de Copa del Rey, op 21 april tegen Sevilla.

Panathinaikos moet drie punten inleveren wegens schulden

De Griekse Super League heeft Panathinaikos drie punten afgenomen wegens schulden aan de Duitse profvoetballer Jens Wemmer. Zoals de radiozender ERA-Sport berichtte, kan de topclub de punten recupereren als het tegen 20 april 498.000 euro overmaakt aan Wemmer. Verder moet Panathinaikos ook 100.000 euro belastingen betalen.

De financiële toestand van Panathinaikos, na de puntenaftrek het nummer elf in de Griekse eerste klasse, is precair. Volgens Griekse media heeft de club bijna 60 miljoen euro schulden bij (ex-)spelers en leveranciers. Dinsdag staakten de spelers nog door onder meer niet te trainen. Een dag later verklaarden ze zich bereid te spelen, nadat het bestuur had beloofd 30 procent van hun maandloon te betalen. De spelers zouden sinds november 2017 geen loon meer gekregen hebben, aldus Griekse media.

Panathinaikos mag zich trouwens aan nog meer moeilijkheden verwachten. Eigenaar Giannis Alafouzos wil de club niet langer financieel steunen en staat open voor een verkoop. De nieuwe eigenaar moet echter de schulden overnemen. Als de club de verplichtingen ten aanzien van de Super League niet kan nakomen, dan dreigt de club mogelijk voor het eerst in zijn geschiedenis te degraderen.

H πλευρά του Jens #Wemmer κατέθεσε νέα αίτηση για ενεργοποίηση της ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών στον #Panathinaikos με την οριστική απόφαση να αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα! https://t.co/aAW5XanFxY pic.twitter.com/bQlCUl678t Johnny Georgopoulos(@ YanniRamone) link

Man gaat weddenschap aan en verliest... zijn vrouw

Een gokje wagen op een voetbalwedstrijd: er zijn er wel meerderen onder ons die het wel een keertje doen. Meestal in de hoop om een veelvoud van een ingezet bedrag terug te verdienen, maar ene Amani Stanley uit Tanzania gooide het afgelopen weekend over een heel andere boeg. Hij was er heilig van overtuigd dat Manchester City de titel zou pakken in de derby tegen Manchester United. Daarom sloot hij met maatje Shilla Tony, een gedoodverfde United-fan een weddenschap af: de winnaar zou voor een week... de vrouw van de verliezer 'ter beschikking krijgen'. En het was dus United dat aan het langste eind trok...

Tanzania: Fan of Man City, Amani Stanley losses wife to friend Shilla Tony a United fan through betting. Both agreed on Manchester Derby day. The loser will give out his wife for one week to the other in a paper agreement. FT: City 2-3 Utd.#ManchesterDerbyConsequencies pic.twitter.com/2Kghc6gPKn Samuel Apam Sammer(@ apamone) link

Ontgoochelde Iniesta: "Mogelijk mijn laatste CL-match in shirt van Barcelona"

Met het schaamrood op de wangen droop Barcelona af naar de catacomben van het Stadio Olimpico. En dat ondanks een 4-1 in de heenwedstrijd. Na AC Milan in 2004 is Barcelona de tweede ploeg in de huidige versie van het kampioenenbal die zo'n riante voorsprong nog uit handen geeft.

"Roma speelde een geweldige wedstrijd, we moeten hen feliciteren", was coach Ernesto Valverde groot in de nederlaag. "Mijn spelers hebben nooit hun spel gespeeld. We zullen tijd nodig hebben om van deze klap te herstellen." Ook voor kapitein Andrés Iniesta (33) kwam de 3-0 in Rome hard aan. "Dit hadden we echt niet verwacht", aldus Iniesta. "Ze wisten waar ze ons pijn konden doen en enkel in de tweede helft konden we een beetje reageren. Dit is hard, we hadden dit seizoen hoge verwachtingen voor de Champions League en nu ontglipt het ons opnieuw."

Dat Barcelona de nederlaag ook aan zichzelf te danken had, wist Iniesta. "Eens je dingen verkeerd doet, komen de fouten snel na elkaar. Zo gaat het nu eenmaal in de Champions League." Toch had Roma nog nooit meer dan drie goals gemaakt in de knock-outfase, uitgerekend gisteren lukte dat wel. Roma staat zo voor het eerst bij de laatste vier, terwijl Barcelona nog maar eens sneuvelt in de kwartfinales. De voorbije vijf jaargangen wisten de 'Blaugranas' maar één keer door te stoten (2015), maar toen won het uiteindelijk wel de 'beker met de grote oren'. Of Iniesta dat ooit nog eens zal meemaken is nu hoogst twijfelachtig. "Het is mogelijk dat dit mijn laatste Champions League-wedstrijd was in het shirt van Barcelona", liet de ontgoochelde kapitein zich ontvallen. (DMM)

Zidane vreest nog voor het ergste

Zinédine Zidane (45) zal nooit dat Italiaanse trekje verliezen dat leert om overal en altijd op je hoede te zijn. Zidane vreest vanavond nog altijd voor het ergste: "Ik schat onze kansen op vijftig procent."

Dat is omdat Zidane zijn pappenheimers kent - in staat tot de hoogste pieken maar ook de diepste dalen. Tot consternatie van velen haalde de Real-coach afgelopen zondag nota bene in de altijd geladen stadsderby tegen Atlético na een uur Ronaldo naar de kant. Om zijn sterspeler te sparen voor het duel tegen Juve.

"Ik hou er niet van dat mensen ons al in de volgende ronde zien. Wij zijn niet beter dan Juventus. Ik voorspel een lastige avond waarbij we enorm zullen afzien."

Eenmaal de wedstrijd straks veeleer mentaal dan technisch en tactisch wordt - bijvoorbeeld mocht Juventus op voorsprong komen - heeft Zidane gelijk als hij de kwalificatiekansen van Real alsnog in twijfel trekt. Madrid haat het als voetbal een denksport wordt. En zeker tegen Italianen.

Daarom dat Zizou eens te meer alle hoop in de schoot van CR7 legt. (SK)

Allegri: "Als het na vijf minuten 0-1 wordt..."

Max Allegri zou wel eens ridder of mis kunnen spelen, vanavond. Vanuit Italië sijpelt het nieuws door dat de coach van Juventus overweegt om met vier spitsen aan te treden: Higuaín en Mandzukic, en Quadrado en Douglas Costa op de vleugels. Allegri heeft alvast nog niet alle hoop opgegeven, net omdat Real Madrid zo'n labiele ploeg is. "En wat als het na vijf minuten 0-1 staat...? Het voetbal is vol onverwachte gebeurtenissen."

Oude strijder Chiellini verwoordde de missie als volgt: "We trekken naar Madrid in een toestand van... 'gezond gek'." (SK)

RB Leipzig breekt contract van Oostenrijks international Sabitzer open

Marcel Sabitzer (24) heeft zijn handtekening geplaatst onder een nieuwe verbintenis bij RB Leipzig. De Oostenrijkse international (29 caps, 5 goals) verlengde met een jaar en ligt nu vast tot juni 2022. RB Leipzig bevestigde het nieuws vandaag voor de afreis naar Marseille voor de terugmatch in de kwartfinales van de Europa League. Leipzig verdedigt donderdagavond in het Stade Vélodrome van l'OM een 1-0 voorsprong uit de heenmatch.

"Mijn ontwikkeling is nog niet afgerond en ik ben ervan overtuigd dat met dit Leipzig nog veel mogelijk is", zegt Sabitzer, in 2017 Speler van het Jaar in zijn land. Dit seizoen is hij bij zijn club goed voor vijf goals en negen assists in 33 wedstrijden.

Leipzig staat na 29 speeldagen op de zesde plaats in de Bundesliga, op twee punten van Bayer Leverkusen. Dat heeft als nummer 4 voorlopig het laatste Champions Leagueticket in handen.

Van den Brom accepteert schorsing voor kritiek op arbitrage

AZ-trainer John van den Brom mist vrijdag de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Nederlander is geschorst nadat hij na afloop van AZ - PSV kritiek uitte op scheidsrechter Kevin Blom. De trainer accepteerde het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing van de aanklager van de KNVB.

"Het was een belachelijke strafschop en een belachelijke rode kaart. Onze grote vriend Blom krijgt het weer voor elkaar. Er is dit weekend één topwedstrijd. Ik begrijp niet dat we daar geen topscheidsrechter voor krijgen", zo zei gewezen Anderlecht-coach Van den Brom onder meer.

Vitesse zet trainer Henk Fraser aan de deur

Vitesse heeft coach Henk Fraser ontslagen. Dat bevestigt de club uit de Nederlandse Eredivisie. Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Vitesse, met ex-Anderlechtspelers Büttner en Kruiswijk in de selectie, verloor drie van de laatste vier duels en is in de stand weggezakt naar de zevende plaats. Frasers assistent Edward Sturing, oud-speler, neemt de taken voorlopig over.

Fraser won vorig seizoen nog de KNVB-beker met Vitesse, de eerste hoofdprijs in het 125-jarige bestaan van de club. Dit seizoen speelde het team in de poules van de Europa League twee keer tegen Zulte Waregem. Het werd 1-1 in Waregem en 0-2 voor Essevee in Arnhem. Beide ploegen strandden in de groepsfase.

De 51-jarige Fraser bereikte eerder al een akkoord om komend seizoen bij Sparta, dat knokt om het behoud, in dienst te treden. Hij was bij Vitesse bezig aan zijn tweede jaar. In de winterstop werd al bekend dat hij zijn contract in Arnhem niet zou verlengen.