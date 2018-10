FT buitenland. Man United ook tegen Everton nog zonder Fellaini, Dele wel weer fit bij Spurs - Africa Cup vanaf 2023 in zomer Redactie

26 oktober 2018

15u02

Bron: Belga

FIFA verzet zich tegen Spaans competitieduel in Miami

De FIFA wil niet weten van het plan om de Spaanse competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Girona in Miami te laten doorgaan. De Spaanse Liga wil de twee teams om commerciële en promotionele redenen op 26 januari in de VS tegen elkaar laten spelen, maar volgens de FIFA is zo’n verhuis niet voorzien in de reglementen. “Wij willen benadrukken dat officiële competitiewedstrijden moeten worden gespeeld op het grondgebied van de betrokken federatie”, luidde het. Volgens lokale media stapt de Spaanse voetbalbond mogelijk naar het TAS om de beslissing van de FIFA aan te vechten.

Africa Cup vanaf 2023 in de zomer

De Africa Cup wordt vanaf 2023 in de zomer georganiseerd. De FIFA Council zette daarvoor vandaag tijdens een bijeenkomst in het Rwandese Kigali het licht op groen. Tot op heden werd de Africa Cup tweejaarlijks in januari en februari gespeeld. Dat is veel Europese clubs een doorn in het oog omdat zij hun Afrikaanse spelers dan vaak in volle competitie een hele poos kwijt zijn. De Afrikaanse landen kwamen al eerder overeen om de landencompetitie naar de zomerperiode te verhuizen en uit te breiden van 16 naar 24 deelnemers. Kameroen won vorig jaar, met Hugo Broos op de bank, de Afrikaanse titel in Gabon.

Fellaini blijft op de sukkel

Marouane Fellaini raakt niet fit voor de competitiematch van Manchester United, zondag op eigen veld tegen Everton. Dat bevestigde zijn coach José Mourinho. Fellaini staat al enkele weken geblesseerd aan de kant. De 30-jarige middenvelder werd door bondscoach Roberto Martínez weliswaar opgeroepen voor de duels tegen Zwitserland (12 oktober) en Nederland (16 oktober), maar kwam daarin niet in actie. Daarna miste Fellaini ook het competitieduel tegen Chelsea (2-2) en de Champions League-match tegen Juventus (0-1 verlies).

Mourinho kreeg vandaag op zijn persbabbel ook vragen over Romelu Lukaku. De 25-jarige spits staat al een tijdje droog bij de Mancunians, maar hij blijft het vertrouwen genieten van zijn trainer. Mourinho: "Er komt een dag dat hij opnieuw zal scoren en zijn vertrouwen weer normaal zal zijn. Het is duidelijk dat dit er momenteel niet is."

Lukaku trof in de eerste vijf competitieduels vier keer raak, maar sindsdien zwijgt zijn kanon. Hij kon nu al acht matchen niet meer scoren in het shirt van ManU. Zijn ploeg kan de doelpunten van de Rode Duivel nochtans gebruiken, want met 14 op 27 en een voorlopige tiende plaats presteert United bleek in de competitie.

Spurs kunnen op Dele rekenen in clash tegen City

Dele Alli heeft de trainingen bij Tottenham hervat en is beschikbaar voor de topper van maandagavond thuis tegen Manchester City. Dat laten de Spurs vandaag weten. De 22-jarige Dele stond de voorbije maand aan de kant met een hamstringblessure.

Op Jan Vertonghen kan coach Mauricio Pochettino nog geen beroep doen. De verdediger en Belgisch recordinternational revalideert nog van een hamstringblessure die hem sinds eind september aan de kant houdt. “Hij boekt vooruitgang in zijn revalidatie”, luidt het. De Spurs hopen Vertonghen in december te recupereren.

Tottenham staat met 21 op 27 vijfde in de Premier League. Manchester City voert de ranking aan met 23 punten, evenveel als Liverpool.

