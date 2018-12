FT buitenland. Lyon en Denayer te sterk voor Belgen van Monaco - Praet strooit met assists voor Sampdoria - Janevski gaat in Egypte aan de slag De voetbalredactie

Lyon te sterk voor Monaco

In de Franse Ligue 1 stonden met Lyon tegen Monaco drie Belgen tegenover elkaar: Jason Denayer verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg, Nacer Chadli en Youri Tielemans stonden in de basis bij kelderploeg Monaco, dat na een zes op negen hoopte om langzaam uit het degradatiedal te kruipen. Bij winst kwamen de Monegasken naast Amiens op de zeventiende plek terecht. Tegen een sterk Lyon kon het prinsdom echter geen vuist maken: 3-0 was de eindstand.

Na amper zeven minuten stond de 1-0 al op het bord: Houssem Aouar werkte de rebound op een vrije trap in doel. Iets voorbij het half uur verdubbelde kapitein Nabil Fekir de voorsprong. Monaco voetbalde voor de rust geen enkele noemenswaardige kans bij elkaar.

Vlak na de pauze was de malaise bij Monaco compleet toen Aleksandr Golovin na een overtreding op Fekir een rode kaart kreeg op aangeven van de VAR. Coach Thierry Henry greep in en haalde Chadli naar de kant, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. Op het uur duwde Ferland Mendy het mes nog wat dieper in de wonde met de 3-0. Tielemans speelde de wedstrijd uit, bij Lyon werd Denayer vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald. Lyon wipt over Montpellier naar een voorlopige derde plaats, Monaco blijft aanmodderen in de kelder van het klassement.

Praet strooit met assists voor Sampdoria in makkelijke zege tegen Parma

Dennis Praet lag met twee assists aan de basis van een vlotte 2-0-overwinning van Sampdoria tegen Parma in de Serie A. Opschudding vlak voor de rust, toen de scheidsrechter besloot om geen penalty te fluiten voor een overtreding van een Sampdoria-speler. Ook na tussenkomst van de VAR bleef de ref voet bij stuk houden. De eerste helft eindigde zo op 0-0, en daar moest vooral het onderliggende Parma blij mee zijn. De thuisploeg bleef aan het roer in de tweede helft, hetgeen in de 66ste minuut uitmondde in de openingsgoal. Praet haalde de achterlijn met de bal en zette goed voor, Gianluca Caprari had het leer maar binnen te tikken.

Amper drie minuten later was het weer raak: een uitstekende voorzet van Praet belandde op het hoofd van Fabio Quagliarella, die de 2-0 eindstand met een krachtige kopslag op het bord zette. Parma was gedurende de hele wedstrijd volstrekt onmondig, waardoor de thuisploeg een makkelijke zege boekte. Sampdoria blijft op de zevende plek aanklampen met de top zes, op één punt van Sassuolo.

Kluivert scoort voor AS Roma

Middenmotor Genoa, waar Stephane Omeonga niet van de bank kwam, moest op bezoek bij AS Roma, dat op een teleurstellende elfde plaats bengelde. Roma haalde het nipt met 3-2 en doet een uitstekende zaak in de stand: het klimt maar liefst vijf plaatsen en posteert zich op de zesde stek, op één punt van stadsgenoot Lazio. Genoa zakt naar de zestiende plaats.

Dessers op bank bij Utrecht

Op de 16e speeldag in de Nederlandse Eredivisie mocht de 18-jarige Belg Othman Boussaid in de slotminuten invallen voor Utrecht bij een nipte 2-3 stand op het veld van Heerenveen. Boussaid kreeg dus alweer een handvol speelminuten van coach Dick Advocaat. De 18-jarige Belg mocht in de 89e minuut invallen bij een 2-3 stand. De bezoekers scoorden drie keer in de eerste helft, waarbij de Heerenveen-doelman tweemaal niet vrijuit ging. Na de pauze trof de thuisploeg twee keer raak en in de slotfase werd het alsnog spannend voor Utrecht, maar de troepen van Advocaat hielden ternauwernood stand. Cyriel Dessers, die vorige maand nog drie matchen op rij scoorde, kwam niet van de Utrechtse bank af. Door de zege blijft Utrecht de vierde plaats bekleden in het klassement op zeven punten van de derde, Feyenoord.

Tottenham gaat eindejaarsperiode in zonder Eric Dier

Tottenham Hotspur zal tijdens de drukke eindejaarsperiode in de Premier League geen beroep kunnen doen op middenvelder Eric Dier. De Engelse international heeft een blindedarmoperatie ondergaan en zal tot na Nieuwjaar buiten strijd zijn, zo maakte de Londense topclub vandaag bekend.

Dier zat dinsdag nog op de bank in het duel tegen FC Barcelona. De Spurs bereikten dankzij een gelijkspel in Spanje de achtste finales van de Champions League. Niet veel later meldde hij zich met acute pijn in de buikstreek bij de medische staf, die een blindedarmontsteking vaststelde.

Janevski naar Egypte

Na acht maanden zonder club te zitten, trekt de Macedonische coach Cedomir Janevski voor een nieuwe uitdaging naar Egypte. De 57-jarige Janevski gaat aan de slag als nieuwe trainer van de Egyptische vicekampioen Ismaily SC.

Janevski moet bij Ismaily SC dringend de crisis bezweren. Vorig seizoen werd de Egyptische topclub nog vicekampioen, maar dit jaar staan ze na dertien speeldagen met evenveel punten op een troosteloze laatste plaats. De eerste opdracht voor Janevski wordt de Afrikaanse Champions League, waarin het Kameroense Cotonsport de tegenstander is.

In België was Janevski hoofdcoach van Club Brugge, waarmee hij in 2007 de Belgische beker won, en Waasland-Beveren, dat onder zijn leiding degradatie wist te vermijden in 2017. Vorig seizoen had Janevski Vardar Skopje onder zijn hoede. Met Vardar schreef Janevski geschiedenis door voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de groepsfase van de Europa League te halen.

Vader aanvoerder Gentner sterft in stadion

Het was een zwarte middag voor VfB Stuttgart-aanvoerder Christian Gentner. Zijn ploeg won thuis van Hertha BSC (2-1), maar dat bleek na afloop slechts bijzaak. De vader van Gentner zakte na het duel in het stadion in elkaar en overleed, zo maakte de club bekend.

Gentner gaf direct na het duel enkele interviews aan de aanwezige pers. Toen hij in de kleedkamer op de hoogte werd gebracht van de situatie van zijn vader, stormde hij weg richting de skybox waar Herbert Gentner de wedstrijd van zijn zoon bekeek.

Stuttgart heeft de clubwebsite aangepast op het trieste bericht. De club geeft aan in diepe rouw te zijn vanwege het overleden van Herbert Gentner en wenst de familie sterkte toe. Na afloop wilden de spelers van VfB Stuttgart niet meer over de wedstrijd praten.

Gentner is het boegbeeld van de club. De middenvelder komt uit de eigen jeugd en maakte al deel uit van de selectie van VfB Stuttgart die in 2007 landskampioen werd. Gentner vertrok vervolgens naar VfL Wolfsburg, waarmee hij in 2009 ook de titel veroverde. In 2010 keerde hij terug naar Stuttgart om er nooit meer te vertrekken. Ook na de degradatie in 2016 bleef de vijfvoudig Duits international de club trouw. Met succes, want Stuttgart promoveerde een jaar later weer naar de de hoogste klasse.