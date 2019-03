FT buitenland. Lukebakio en Raman knallen Düsseldorf naar ruime zege op Schalke Redactie

02 maart 2019

17u45

Bron: Belga 1

Lukebakio en Raman knallen Düsseldorf naar ruime zege op Schalke

Fortuna Düsseldorf heeft op de 24ste speeldag van de Duitse Bundesliga Schalke 04 een ferme oplawaai verkocht. Düsseldorf won in Gelsenkirchen met 0-4. Dodi Lukebakio en Benito Raman namen elk een doelpunt voor hun rekening.

Lukebakio (35.) opende iets over het halfuur de score op strafschop. Kownacki (62.) maakte er op een knappe doorsteekpass van Raman 0-2 van, waarna de Belg (68.), op aangeven van Lukebakio, zelf de score verder uitdiepte. Kownacki (84.) zette met zijn tweede de 0-4-eindstand op het bord. Beide Belgen verlieten in het slotkwartier het veld.

Düsseldorf staat in de stand met 31 punten op de elfde stek.

GOOAAL | @DodiLukebakio scoort dan toch de 0-1! Hij blijft kalm vanop elf meter! 💥🇧🇪



🇩🇪 #S04F95 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/8kKrHVq5JC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Na zijn assist trapt Raman nu zelf de 0-3 tegen de touwen! 👌🇧🇪



0️⃣-3️⃣ #S04F95 🇩🇪 pic.twitter.com/ozyQVXau2o Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Pech voor Dembélé, die in extremis driepunter door de neus geboord ziet bij debuut in China

Een dag na de 1-0 zege van het Shandong Luneng van Marouane Fellaini tegen Beijing Renhe, is die andere Belgische nieuwkomer in de Chinese Super League er niet in geslaagd de competitie te starten met een overwinning. Mousa Dembélé speelde in zijn openingsduel met Guangzhou R&F 2-2 gelijk bij Chongqing Lifan.

De thuisploeg, getraind door de Nederlander Jordi Cruijff, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een benutte elfmeter van Kardec (25.). Maar Dembélé, de hele wedstrijd centraal op het middenveld, en zijn ploegmaats bogen de achterstand na rust om, dankzij treffers van invaller Ye Chugui (56.) en Zahavi (74.). De zege leek binnen handbereik, maar drie minuten in blessuretijd zorgde opnieuw Kardec (90.+3) voor de 2-2 eindstand.



Morgen komt met Yannick Carrasco de derde (en laatste) landgenoot in China in actie. Hij trekt met Dalian Yifang naar Henan Jianye.