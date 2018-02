FT buitenland: Lukaku wil 'All Star Game' in de Premier League - geen zege voor Batshuayi, die wel juicht om beslissing UEFA - Mertens scoort weer De voetbalredactie

26 februari 2018

23u21 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Dortmund niet voorbij Augsburg

Borussia Dortmund heeft slechts één punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. De ploeg van coach Peter Stöger neemt door het gelijkspel maar één punt afstand van rivaal Schalke 04 in de strijd om de tweede plek in de Bundesliga. Dortmund staat tweede op 41 punten, Schalke heeft 40 punten. Koploper Bayern München staat op 60 punten.

Borussia kwam na ruim een kwartier op voorsprong via Marco Reus. De aanvaller die sinds zijn ernstige knieblessure voor de derde keer weer vanaf het begin meespeelde, schoot na een snelle omschakeling de 1-0 binnen.

Dortmund liet na rust het initiatief aan Augsburg. De bezoekers kwamen een kwartier voor tijd gelijk. De Oostenrijker Kevin Danso kopte hard raak uit een corner. Een laat slotoffensief van de thuisploeg had niet meer het gewenste resultaat. Invaller Mahmoud Dahoud miste een grote kans op de 2-1.

Dortmund moest het in de thuiswedstrijd stellen zonder de massale steun van de zogenoemde 'Gelbe Wand' in het Signal Iduna Park. Uit protest tegen de maandagavond als speeldag hadden enkele duizenden Borussia-fans de wedstrijd geboycot. De Südtribune die normaal plaats biedt aan ruim 24 duizend fans vertoonde veel lege plekken. Een week eerder hadden de fans van Eintracht Frankfurt ook al hun ongenoegen laten blijken over wedstrijden op maandagavond.

Mertens trefzeker bij Napoli, dat zwaar uithaalt

Napoli heeft de uitwedstrijd bij Cagliari eenvoudig gewonnen. De ploeg uit Napels versloeg de Sardijnen met 5-0 en blijft koploper in de Serie A. Landskampioen Juventus heeft vier punten minder en een wedstrijd minder gespeeld. Het duel met Atalanta werd zondagavond afgelast wegens hevige sneeuwval.

De Spanjaard José Callejón zette Napoli na een klein half uur op voorsprong. Dries Mertens maakte er nog voor rust met een intikker 2-0 van. In de tweede helft waren Marek Hamsik, Lorenzo Insigne en Mario Rui nog trefzeker voor de ploeg van coach Maurizio Sarri. Insigne deed dat uit een strafschop, Rui in de negentigste minuut uit een vrije trap.

Kingsley Coman na enkeloperatie weken buiten strijd

Bayern München zal een tijdje niet op zijn Franse aanvaller Kingsley Coman kunnen rekenen. De 21-jarige vleugelaanvaller werd aan de linkerenkel geopereerd en zal enkele weken buiten strijd zijn. Coman blesseerde zich afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Hertha Berlijn (0-0). Het was voor de jonge Franse international de 32ste wedstrijd van het seizoen voor Bayern. Daarin scoorde hij acht goals en gaf hij zeven assists. De jongste weken zat Coman in bloedvorm en afgelopen dinsdag kreeg hij voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas (5-0) nog de voorkeur op zijn landgenoot Franck Ribéry op de linkerflank. Door zijn blessure moet hij alvast de terugwedstrijd in Istanboel missen en waarschijnlijk ook de kwartfinales.

Romelu Lukaku wil een All Star Game in de Premier League

Romelu Lukaku heeft een vondst: een All Star Game in de Premier League. De Rode Duivel - die gek is van de NBA - wil het idee rond de immens populaire Amerikaanse basketbalwedstrijd tussen de beste spelers van de Eastern Conference en de Western Conference naar Engeland brengen.

"Ik heb een idee: de NBA heeft een All-Star Game! Denken jullie niet dat we er ook een moeten organiseren in de Premier League? Ploegen uit het noorden versus ploegen uit het zuiden. En de fans stemmen wie mee mag doen… Wat denken jullie?"

Here’s an idea for you guys... the nba has all-star game! Don’t you guys think we should organise one in the @premierleague.. The north vs the south! And the fans vote... what do you guys think? @premierleague @FA 😏😉 R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

UEFA onderzoekt racisme naar Batshuayi

De Europese Voetbalfederatie UEFA is een tuchtzaak gestart tegen Atalanta Bergamo. De fans van die Italiaanse club zouden Dortmund-spits Michy Batshuayi afgelopen donderdag racistisch bejegend hebben tijdens een duel in de Europa League.

"2018 en nog steeds racistische apengeluiden in de tribunes... echt?", bracht de Rode Duivel de zaak via Twitter aan het licht. Nadat De UEFA meedeelde dat er een onderzoek komt, reageerde Batshuayi snel. "Een paar idioten kunnen ons de liefde voor het voetbal niet afpakken. Laten we onze stadions uitkuisen en het prachtige spelletje spelen", twitterde hij.

Atlanta wordt ook nog vervolgd om dat er in de tribunes vuurwerk afgestoken werd, omdat er voorwerpen op het terrein gegooid werden en omdat trappen geblokkeerd werden door Atlanta-supporters. Ook Dortmund gaat niet vrijuit. De fans van de Duitse clubs staken eveneens vuurwerk af en gooiden ook met objecten.

Antonio Percassi, de voorzitter van Atalanta, verontschuldigde zich al bij de Rode Duivel. "Ik zal eerlijk zijn, ik heb de uitlatingen niet gehoord. Maar als dat effectief gebeurd is, ben ik erg bedroefd en wil ik mij excuseren ten opzichte van Batshuayi. Dit had nooit mogen gebeuren."

💪🏾 a couple idiots should never make us forget why we love football. Lets clean our stadiums and play the beautiful game 🦇❤️🙏🏾 #KickItOut https://t.co/ePJuUGDEhe Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Celtic-aanvoerder Scott Brown stopt als Schots international

Middenvelder Scott Brown (32) houdt het voor bekeken bij de Schotse nationale ploeg. Dat heeft hij bekendgemaakt op de website van Celtic, de club waar hij aanvoerder is.

De voorbije vijf jaar was Brown tevens de kapitein bij Schotland, hij verzamelde 55 caps voor zijn land. In augustus stopte hij als international, twee maanden later kwam hij op die beslissing terug.

"Ik heb bondscoach Alex McLeish gezegd dat ik in deze fase van mijn carrière niet het beste van mezelf kan geven voor zowel mijn club als mijn land, ook gezien het feit dat het voetbal steeds meer van je vraagt", verklaart Brown, die zich nu alleen op Celtic wil concentreren.

Schotland wist zich niet te plaatsen voor het komende WK in Rusland.

SCOTLAND | Scott Brown has this morning announced his retirement from international football. Scott won 55 caps for Scotland, scoring four goals and captaining his country on numerous occasions.



Thanks for the memories, Scott. pic.twitter.com/der2XuuPLW Scottish FA(@ ScottishFA) link

Italiaanse interim-bondscoach Di Biagio wil Buffon oproepen voor oefeninterlands

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio is van plan veteraan Gianluigi Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. Dat heeft Di Biaggio verklaard op een persconferentie.

De 40-jarige doelman kondigde zijn afscheid van de Italiaanse nationale ploeg aan na het mislopen van de kwalificatie voor het WK in Rusland, al liet hij nadien in verschillende interviews uitschijnen dat hij nog kan terugkomen op die beslissing. Italië werd begin november in de barrages door Zweden uit het WK gehouden. Daardoor is Italië er volgende zomer voor het eerst in zestig jaar niet bij op de Wereldbeker.

"Ik heb met Buffon gesproken en heb hem nog twee à drie wedstrijden voorgesteld. Zo'n speler zou zijn carrière als international niet mogen beëindigen met een match zoals die tegen Zweden", zei Di Biagio op een persconferentie.

Italië neemt het op 23 maart vriendschappelijk op tegen Argentinië in Manchester. Vier dagen later volgt op Wembley een oefeninterland tegen Engeland. Begin juni oefenen de Italianen nog tegen Frankrijk en Nederland.

Meunier: "We winnen van Real Madrid"

Thomas Meunier heeft het volste vertrouwen in de return van de achtste finales van de Champions League. Paris Saint-Germain moet in eigen huis een 1-3-achterstand zien goed te maken, niet evident als de tegenstander Real Madrid heet. “Iedereen binnen de club is ervan overtuigd dat het duel in ons voordeel gaat uitdraaien”, blikt onze landgenoot bij Le10sport vooruit naar 6 maart. “Natuurlijk mogen we niet vergeten dat Real drie van de laatste vier Champions Leaguetrofeeën in zijn kast heeft staan. Toch ben ik er zeker van dat we gaan winnen. Of dat voldoende is voor de kwalificatie, zal dan moeten blijken.”

UEFA-voorzitter Ceferin: "Volgend seizoen geen videoref in Champions League"

Er zal volgend seizoen niet gebruik gemaakt worden van de videoref in de Champions League. Dat heeft Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese Voetbalbond (UEFA), vandaag verklaard op het UEFA-congres in het Slowaakse Bratislava.

"Niemand weet al exact hoe dit werkt. Ik zie hier en daar veel verwarring", zei Ceferin, die er wel vanuit gaat dat de videoref present zal zijn op het komende WK in Rusland. "Ik ben er helemaal niet tegen gekant, maar we moeten beter uitleggen wanneer we het gebruiken. Het kan een goed project zijn, nuttig voor het voetbal. Maar we moeten ons niet haasten om zulke beslissingen te nemen."

Komende zomer wordt er op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van een Video Assistent Referee (VAR). De International Football Association Board (IFAB) analyseerde het gebruik van de videoref in competities in meer dan twintig landen, waaronder België. Zaterdag zet de IFAB in Zürich normaal gezien het licht op groen voor het WK.

Winnaar van EK 2020 krijgt recordbedrag

Het prijzengeld voor het EK 2020 bedraagt 371 miljoen euro, een record. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt op zijn congres in het Slowaakse Bratislava. De Europese kampioen mag rekenen op een recordbedrag van 34 miljoen euro. Op het EK 2016 in Frankrijk mochten de landen nog 301 miljoen euro onder elkaar verdelen. Op het EK 2020, dat in twaalf landen wordt gespeeld, krijgt elk van de 24 deelnemende teams een startpremie van 9,25 miljoen euro, dat is 1,25 miljoen meer in vergelijking met 2016.

Verder maakte de UEFA bekend dat het in het boekjaar 2016-2017 6,7 miljoen euro verlies heeft geleden. De Europese voetbalbond beschikt wel nog over 626 miljoen euro aan reserves. De inkomsten stegen met zes procent tot 2,38 miljard euro. In 2018-2019 zullen die dankzij de invoering van de Nations League en het nieuwe format van de Champions League naar verwachting toenemen tot 3,9 miljard euro, kondigde penningmeester David Gill aan.

De UEFA had op het congres in Bratislava geen oren naar het verzoek van Jersey om lid te worden. Het grootste van de Kanaaleilanden voor de Franse kust van Normandië hoopte het 56ste lid van de Europese voetbalbond te worden.

Niet Torres, wél Gaitán met Carrasco op weg naar China

Naast Yannick Carrasco is nu ook Nicolás Gaitán op weg naar de Chinese promovendus Dalian Yifang. Die club zou een bedrag van 18 miljoen euro neertellen voor de 30-jarige Argentijn, die er een contract voor drie seizoenen voorgeschoteld krijgt. Dat betekent dus dat Fernando Torres allicht niet naar China verkast, aangezien Chinese clubs slechts drie buitenlanders in hun kern mogen hebben. Eerder tekende de Portugees José Fonte bij Dalian Yifang.

Neymar post foto van geblesseerde enkel

Neymar heeft vandaag op Instagram een foto gepost van zijn geblesseerde enkel. De Braziliaanse vedette van PSG viel gisteravond in de slotfase van het duel tegen Marseille uit en werd op een draagberrie afgevoerd. "8u10, gedaan voor vandaag", zet Neymar als commentaar bij de foto van zijn stevig ingepakte enkel. Nader onderzoek moet uitwijzen hoelang de aanvaller buiten strijd is.

Guardiola baalt om blessure Fernandinho

Fernandinho mist de komende wedstrijden van Manchester City. De Braziliaanse middenvelder viel gisteren geblesseerd uit in de finale van de League Cup tegen Arsenal, die City met 3-0 won. Coach Pep Guardiola noemt de blessure van Fernandinho een zware tegenslag voor zijn ploeg. De 32-jarige Braziliaan is dit seizoen één van de dragende krachten van City en speelde tot dusver alle wedstrijden in de Premier League. "Het is een groot verlies en ik moet op zoek naar een oplossing voor zijn positie. Hij mist de eerstkomende wedstrijden, maar de ernst van de blessure moet nog worden vastgesteld'', aldus de Spaanse coach.