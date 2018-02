FT buitenland: Lukaku scoort 12de goal van seizoen bij zege tegen Huddersfield - Real geeft zege in slotfase weg - Zoon van Marc Emmers voor het eerst op bank bij Inter Redactie

03 februari 2018

23u48

Bron: Belga

Real geeft zege in slotfase uit handen

Real Madrid heeft vanavond bij Levante vrede moeten nemen met een gelijkspel (2-2). De landskampioen kwam tien minuten voor tijd op een 1-2-voorsprong via Isco, maar moest in de slotminuten nog een treffer incasseren van nieuwkomer Pazzini. Sergio Ramos had Real al vroeg in de eerste helft met een kopbal op 0-1 gezet. Boateng zorgde vlak voor rust in de rebound voor evenwicht.

Real hield voor de zesde wedstrijd op rij in La Liga de nul niet. Dat lukte de ploeg van Zinédine Zidane voor het laatst bij de 5-0-zege tegen Sevilla begin december. Real komt door het gelijkspel op 39 punten. Dat zijn er achttien minder dan FC Barcelona, dat zondag de stadsderby speelt bij Espanyol.

Giampaolo Pazzini kroont zich met een late gelijkmaker in zijn debuutmatch nu al tot publiekslieveling in Levante! 😱 #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/mNdFi92fFw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Emmers voor het eerst op bank bij Inter

Xian Emmers, een 18-jarige Belgische middenvelder, haalde vandaag voor het eerst de bank van Inter Milaan. Op de 23ste speeldag in de Serie A nam Inter het op tegen Crotone. De 'nerazzurri' kwamen in eigen San Siro niet verder dan een 1-1-gelijkspel. De zoon van voormalig Rode Duivel Marc Emmers keek de hele wedstrijd vanop de bank toe. Emmers is meervoudig jeugdinternational bij de Belgische U16, U17, U18 en U19.

El Belga de 18 años Xian Emmers entra en su primera convocatoria del primer equipo para el juego vs Crotone. pic.twitter.com/WrpY7xVLjG Inter Latino(@ inter_latino) link

Lukaku scoort twaalfde, Sanchez eerste voor United

Manchester United heeft vanmiddag met 2-0 van Huddersfield gewonnen op speeldag 26 van de Premier League. Romelu Lukaku maakte het openingsdoelpunt, Alexis Sanchez scoorde daarna voor het eerst in het shirt van Man United. De eerste helft in Manchester kon niet geweldig boeien. De thuisploeg, waarbij Marouane Fellaini ontbrak met een knieblessure, was dominant zonder veel kansen te creëren. Na de rust brak Lukaku de ban. Vooral de assist van Juan Mata was mooi, maar de Rode Duivel schoot toch al zijn twaalfde van het seizoen binnen. Daarna was het Alexis Sanchez die in zijn tweede partij voor United zijn eerste doelpunt maakte. De Chileen trapte een penalty op doelman Lössl, maar kon in de rebound scoren.

Big Rom laat het zo simpel lijken! 👌🇧🇪 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/XOEgXvb8Vt Play Sports(@ playsports) link

Een klein kwartier voor tijd mocht Lukaku gaan rusten. Met Pogba, Rashford en Martial had José Mourinho immers nog drie invallers klaarzitten om u tegen te zeggen. Aan de overkant maakte Laurent Depoitre wel de hele wedstrijd vol. Hij kreeg enkele kansen, maar kwam niet tot scoren. United is nog altijd tweede en komt tot op dertien punten van City, Huddersfield doet een hele slechte zaak in de strijd om het behoud. Achter hen won Southampton en pakte Swansea een punt. Depoitre en co zijn daardoor voorlaatste, terwijl de laatste drie degraderen.

Eerste match op Old Trafford, eerste goal voor @ManUtd​! 💯 @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/zcOXZPSLMk Play Sports(@ playsports) link

Pierre-Emerick Aubameyang scoort meteen in zijn eerste wedstrijd voor Arsenal. Beslissend in het duel tegen Everton was het doelpunt van de van Dortmund overgenomen aanvaller al lang niet meer. Op het moment dat Aubameyang na 37 minuten raak trof, stond het al 3-0 voor de ploeg van Arsène Wenger. Het duel eindigde op 5-1, waarmee Arsenal zicht houdt op een plaats die recht geeft op deelname aan de Champions League. Aaron Ramsey scoorde drie keer voor de Gunners.

Het eerste doelpunt voor @Aubameyang7 bij @Arsenal! Buitenspel of niet? 🤔🤔 pic.twitter.com/PXM1yKLzjN Play Sports(@ playsports) link

Ook Origi scoort nog eens

Wolfsburg heeft op speeldag 21 in de Bundesliga in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Stuttgart. Rode Duivel Divock Origi maakte voor de thuisploeg zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Het was alweer drie maanden geleden dat Origi nog eens tot scoren kwam, maar tegen Stuttgart knalde hij mooi binnen van buiten het strafschopgebied: 1-0 na 24 minuten. Ook doelman Koen Casteels startte bij Wolfsburg, Orel Mangala begon bij Stuttgart op de bank. Mario Gomez, de voormalige doelpuntenmachine van Bayern München, maakte na een uur gelijk tegen zijn ex-club. Mangala mocht in het slot nog drie minuten opdraven en pakte daarin nog een gele kaart.

Wolfsburg noch Stuttgart raken zo definitief weg uit de gevarenzone in de Bundesliga. Wolfsburg is dertiende met 24 punten, Stuttgart volgt één plaatsje verder met drie punten minder.

Meunier valt in bij zege PSG

Paris Saint-Germain is op de 24ste speeldag in de Ligue 1 met 0-3 gaan winnen bij Lille. Thomas Meunier moest het stellen met een invalbeurt. PSG-coach Unai Emery blijft afwisselen tussen Meunier en Dani Alves op de rechtsachter en dit keer kreeg de Braziliaan de voorkeur. Yuri Berchiche opende net voor rust de score, midden de tweede helft mocht Meunier invallen voor Di Maria. Vijf minuten later zette Neymar de 0-2 op het bord. Giovani Lo Celso kwam in het slot nog met een derde doelpunt voor de Parijzenaars. PSG telt nog altijd elf punten voorsprong op nummer twee Marseille.

Opare (ex-Standard) moet ophoepelen bij Augsburg

De Ghanese rechtsachter Daniel Opare, die tussen 2010 en 2014 voor Standard speelde, moet vertrekken bij het Duitse Augsburg. De contractverlenging die hem werd aangeboden, is weer ingetrokken. "Augsburg staat voor waarden als teamwork en eerlijkheid. Daniel Opare heeft die waarden recent herhaaldelijk overtreden. Hij heeft verschillende keren tegen ons gelogen en de gedragscode van het team meermaals geschonden", aldus sportief directeur Stefan Reuter.

De 27-jarige Ghanees, die nog een contract heeft tot het einde van het seizoen in Augsburg, werd uit de selectie gelaten voor het duel tegen Frankfurt zondag.

Gladbach en Hazard in extremis onderuit

Borussia Mönchengladbach, met Thorgan Hazard, heeft in extremis verloren van RB Leipzig in de Bundesliga. Het werd 0-1. De ingevallen Ademola Lookman maakte vlak voor tijd het enige doelpunt. De top vier, die recht geeft op de Champions League, is weer wat verderaf voor Hazard en co. Nummer vier Borussia Dortmund heeft nu drie punten meer. Leipzig schuift op naar de derde plaats.