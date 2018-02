FT buitenland: Lukaku scoort 12de goal van seizoen bij zege tegen Huddersfield - Origi nog eens aan kanon voor Wolfsburg Redactie

03 februari 2018

20u16

03 februari 2018

Lukaku scoort twaalfde, Sanchez eerste voor United

Manchester United heeft vanmiddag met 2-0 van Huddersfield gewonnen op speeldag 26 van de Premier League. Romelu Lukaku maakte het openingsdoelpunt, Alexis Sanchez scoorde daarna voor het eerst in het shirt van Man United. De eerste helft in Manchester kon niet geweldig boeien. De thuisploeg, waarbij Marouane Fellaini ontbrak met een knieblessure, was dominant zonder veel kansen te creëren. Na de rust brak Lukaku de ban. Vooral de assist van Juan Mata was mooi, maar de Rode Duivel schoot toch al zijn twaalfde van het seizoen binnen. Daarna was het Alexis Sanchez die in zijn tweede partij voor United zijn eerste doelpunt maakte. De Chileen trapte een penalty op doelman Lössl, maar kon in de rebound scoren.

Een klein kwartier voor tijd mocht Lukaku gaan rusten. Met Pogba, Rashford en Martial had José Mourinho immers nog drie invallers klaarzitten om u tegen te zeggen. Aan de overkant maakte Laurent Depoitre wel de hele wedstrijd vol. Hij kreeg enkele kansen, maar kwam niet tot scoren. United is nog altijd tweede en komt tot op dertien punten van City, Huddersfield doet een hele slechte zaak in de strijd om het behoud. Achter hen won Southampton en pakte Swansea een punt. Depoitre en co zijn daardoor voorlaatste, terwijl de laatste drie degraderen.

Ook Origi scoort nog eens

Wolfsburg heeft op speeldag 21 in de Bundesliga in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Stuttgart. Rode Duivel Divock Origi maakte voor de thuisploeg zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Het was alweer drie maanden geleden dat Origi nog eens tot scoren kwam, maar tegen Stuttgart knalde hij mooi binnen van buiten het strafschopgebied: 1-0 na 24 minuten. Ook doelman Koen Casteels startte bij Wolfsburg, Orel Mangala begon bij Stuttgart op de bank. Mario Gomez, de voormalige doelpuntenmachine van Bayern München, maakte na een uur gelijk tegen zijn ex-club. Mangala mocht in het slot nog drie minuten opdraven en pakte daarin nog een gele kaart.

Wolfsburg noch Stuttgart raken zo definitief weg uit de gevarenzone in de Bundesliga. Wolfsburg is dertiende met 24 punten, Stuttgart volgt één plaatsje verder met drie punten minder.