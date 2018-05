FT buitenland: Lukaku revalideert in Antwerpen van enkelblessure - Verratti geopereerd aan adductoren De voetbalredactie

03 mei 2018

15u55 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Europese competities tegen plannen FIFA

De overkoepelende organisatie van Europese voetbalcompetities (EPFL) heeft grote bezwaren tegen het voorstel van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om twee nieuwe toernooien in het leven te roepen.

De belangenvereniging ziet niets in een uitgebreide versie van het WK voor clubteams en de komst van een mini-WK met acht toplanden in plaats van de Confederations Cup. Het zijn de eerste protesten tegen Infantino's plannen die, zo beweert hij, ondersteund worden door een groep nog niet nader genoemde investeerders.

"Dit proces herinnert me aan de manier waarop de 'oude FIFA' handelde. Ik dacht dat we dat achter ons gelaten hadden", reageerde Lars-Christer Olsson namens de verenigde topcompetities. "We hebben hier opnieuw te maken met een gebrek aan transparantie. Ons wordt niets gevraagd. Het is een manier om een beslissing erdoor te drukken over een plan voor 12 jaar met tal van onzekerheden en een gebrek aan uitleg."

Marco Verratti geopereerd aan adductoren

PSG kan in de bekerfinale en de laatste competitiewedstrijden van het seizoen geen beroep doen op Marco Verratti. De Italiaanse middenvelder onderging vanmorgen in Parijs een ingreep aan de adductoren.

"De operatie is probleemloos verlopen. Deze datum werd gekozen zodat hij het seizoen 2018-2019 in de best mogelijke omstandigheden kan voorbereiden", laat PSG weten.

Verratti sukkelde zowat het hele seizoen met de adductoren. Omdat de club van Thomas Meunier al zeker is van een nieuwe titel in de Ligue 1 en Italië niet naar het WK gaat, mist de 25-jarige Verratti alleen de finale van de Franse beker. De Parijzenaars nemen het op 8 mei in het Stade de France op tegen derdeklasser Les Herbiers.

Lukaku revalideert in Antwerpen van enkelblessure

Romelu Lukaku revalideert in Antwerpen bij Lieven Maesschalk van zijn enkelblessure die hij vorig weekend opliep tegen Arsenal. Lukaku hoopt fit te geraken voor de finale FA Cup, op zaterdag 19 mei tegen Chelsea. De kans dat hij de wedstrijd op Wembley haalt, is reëel.

Romelu Lukaku (ankle) is currently recovering in Antwerp, Belgium. Physios Lieven Maesschalck & Bert Driesen (@movetocure) will try to get him fit in time for the Cup Final - which is a realistic goal. #mufc pic.twitter.com/iUhXgBVrVa Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Van Gastel langer assistent bij Feyenoord

Jean-Paul van Gastel blijft de komende twee jaar assistent-trainer bij Feyenoord. Van Gastel zette vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Nederlandse bekerwinnaar. De rechterhand van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst was ook al assistent van Ronald Koeman en Fred Rutten bij het eerste elftal. "Ik kom nog elke dag met veel plezier en liefde naar Feyenoord, waar ik mezelf al jaren kan ontwikkelen en elke dag iets mag toevoegen aan de verdere groei van deze prachtige club", reageert Van Gastel op zijn nieuwe contract. "Het geeft mij steeds weer een gevoel van trots als ik kijk naar de stappen die op alle terreinen gemaakt zijn nadat de club in een moeilijke periode zat. Ik ben vooral erg tevreden over de vele jeugdspelers die de afgelopen jaren gedebuteerd hebben in Feyenoord 1."