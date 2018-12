FT buitenland. Lukaku krijgt week vrij bij Manchester United - Arnautovic voor het eerst Oostenrijks Voetballer van het Jaar De voetbalredactie

21 december 2018

Lukaku krijgt week vrij bij Manchester United, Solskjaer: “Heb Romelu nog niet gezien”

Persoonlijke redenen houden Romelu Lukaku (25) een week weg bij Manchester United. De Rode Duivel heeft van zijn club een aantal dagen vrijaf gekregen, maar verdere details werden niet bekendgemaakt. “Ik heb Romelu nog niet gezien. Het was beslist beslist voor ik in dienst kwam”, aldus interim-coach Ole Gunnar Solskjaer.

Om een sterfgeval in de familie draait het naar verluidt niet. Tegen Cardiff en Huddersfield komt Lukaku alvast niet in actie en voor 30 december verwacht zijn club hem niet terug. Solskjaer zal vooraan moeten puzzelen. (KTH)

Arnautovic verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar

Marko Arnautovic is voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar. De 29-jarige spits van West Ham United haalde het voor David Alaba van Bayern München, die de trofee van 2011 tot en met 2016 in ontvangst mocht nemen.

“Ik ben blij deze prijs te krijgen. Ik zal hard werken om ervoor te zorgen dat het niet de laatste is”, verklaarde Arnautovic. Op de erelijst volgt hij Marcel Sabitzer op.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Oostenrijkse persagentschap APA. De trainers van de twaalf Oostenrijkse eersteklassers zijn stemgerechtigd.