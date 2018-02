FT buitenland: Lukaku en Manchester United blameren zich bij staartploeg Newcastle - T. Hazard verliest derde keer op rij Redactie

11 februari 2018

17u54

Mönchengladbach verliest derde keer op rij

Borussia Mönchengladbach heeft op de 22e speeldag in de Bundesliga zijn derde competitienederlaag op rij geleden. De Borussen gingen met het kleinste verschil (1-0) onderuit bij degradatiekandidaat Stuttgart.

Gladbach ontfermde zich over de bal en creëerde ook de meeste kansen, maar herstelde nooit van de vroege openingstreffer van Daniel Ginczek (5.). Bij Stuttgart mocht Orel Mangala het laatste halfuur volmaken. Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd voor Borussia, dat de aansluiting met de top dreigt te verliezen. Na vier nederlagen op vijf competitiewedstrijden bezet Gladbach de tiende plek. De kloof voor de posities die recht geven op Europees voetbal is evenwel niet onoverbrugbaar. Stuttgart pakt drie belangrijke punten in de strijd om het behoud en is nu veertiende.

In de Nederlandse Eredivisie kruipt het NAC Breda van coach Stijn Vreven weg van de degradatieplaatsen. NAC keerde na een doelpuntenloos gelijkspel tegen Excelsior met een punt terug uit Rotterdam. Bij de thuisploeg speelde Wout Faes de hele partij, Lucas Schoofs maakte voor NAC de match vol. Na een 4 op 6 staan de Breda op de vijftiende plaats, drie punten boven de gevaarlijke zone. Excelsior (26 ptn) is twaalfde.

Manchester United lijdt zure nederlaag

Manchester United is op de 27e speeldag in de Engelse Premier League met 1-0 onderuit gegaan op het veld van staartploeg Newcastle United. Na een vrijschop scoorde Matt Ritchie het belangrijke doelpunt voor "The Magpies".

Newcastle United startte uitstekend op St James' Park. Shelvey dwong doelman De Gea met een vlam al na 5 minuten tot een knappe parade. Romelu Lukaku kwam zelden in het stuk voor, maar zorgde wel voor de eerste dreiging van de Red Devils. Zijn schot werd afgeblokt. Net voorbij het halfuur slaagde ook zjn spitsbroer Anthony Martial er niet in de score te openen. De debuterende Newcastle-doelman Dubravka bracht redding. Na de thee scoorde Lukaku wel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De Rode Duivel gaf eerst een stevige duw aan zijn bewaker voor hij het leer binnen kopte. Ook Alexis Sanchez liet de 0-1 liggen. Manchester United kreeg uiteindelijk nog het deksel op de neus. Matt Ritchie (65.) opende na een vlotte combinatie de score. Nadien werd Dubravka, een huurling van Sparta Prag, nog enkele keren op de proef gesteld, maar Martial liet de gelijkmaker liggen.



Manchester United verliest voor de tweede keer in drie competitieduels en staat nu al 16 punten achter op stadsrivaal en leider City. Voor de Red Devils komt zelfs de tweede plaats in gevaar. Newcastle United klimt van de achttiende naar de dertiende plaats en doet een zaakje in de strijd om het behoud.