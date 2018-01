FT buitenland: Lukaku en Fellaini opnieuw speelklaar - Salah is Afrikaans Speler van het Jaar Redactie

Mohamed Salah is Afrikaans Speler van het Jaar

Egyptenaar Mohamed Salah is in het Ghanese Accra op een gala van de Afrikaanse Voetbalfederatie CAF tot Afrikaans Speler van het Jaar verkozen. De rechtsbuiten van Liverpool kreeg de voorkeur op de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) en op de Senegalees Sadio Mané, een teamgenoot van Salah bij Liverpool. Op de erelijst volgt hij de Algerijn Riyad Mahrez (Leicester City) op.

Salah ruilde afgelopen zomer het Italiaanse AS Roma voor een avontuur in de Premier League. Sindsdien scoorde hij in 21 competitiewedstrijden al 17 keer voor het team van doelman Simon Mignolet. Egypte leidde hij naar de finale van de Africa Cup en naar een eerste WK-deelname sinds 1990.

De Nigeriaanse Asisat Oshoala (Dalian Quanjian) werd Speelster van het Jaar, de Zambiaan Patson Daka (Liefering) Belofte van het Jaar, het Egyptische elftal Team van het Jaar en de Egyptische bondscoach Hector Cuper Trainer van het Jaar. Egypte moest in de finale van de Africa Cup nochtans met 2-1 de duimen leggen voor Kameroen. Hugo Broos, destijds de coach van Kameroen, haalde niet eens de shortlist. De Ghanees Ibrahim Sunday kreeg een Legend Award.

Robert Prosinecki krijgt Bosnië onder zijn hoede

Robert Prosinecki (48) is door de Bosnische voetbalbond aangesteld als nieuwe bondscoach. De ex-speler van Standard moet het land naar de eindronde van het EK 2020 loodsen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Prosinecki kwam in zijn rijke spelerscarrière uit voor onder meer Rode Ster Belgrado (waarmee hij in '91 de Europacup I won), Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Standard (in het seizoen 2000-2001) en Portsmouth. De oud-middenvelder startte als coach bij Zagreb, was assistent bij de Kroatische nationale ploeg en zat ook op de bank bij Rode Ster, Kayserispor en de nationale ploeg van Azerbeidzjan. Daar was hij drie jaar, tot 2017, aan de slag.

De Bosnische federatie zei vandaag dat de aanstelling van de Kroaat Prosinecki, gezien de Bosnische burgeroorlog die in de jaren '90 woedde, voor sommigen moeilijk kan liggen, maar drukte de hoop en de wens uit dat de nieuwe coach alle kansen zou krijgen van "media, fans en alle sportliefhebbers."

Prosinecki volgt bij de Bosnische nationale ploeg Mehmed Bazdarevic op. Die werd begin december aan de deur gezet nadat hij er niet in slaagde Bosnië, in een groep gewonnen door België, naar het WK 2018 te loodsen.

Maesschalck is het eens met Pep Guardiola

Pep Guardiola kaartte maandag het loodzware programma van de Premier League aan. Manchester City speelde vier wedstrijden in elf dagen, teveel van het goede volgens de coach van de leider. "Als je me zegt dat het technisch en fysiek gezien goed is voor de spelers, dan ben ik het daar niet mee eens. Het is een ramp", zei Guardiola tijdens een persconferentie. "Er zijn zoveel spelers geblesseerd, we maken ze kapot. Maar ik weet dat het hier een traditie is. Ik moet me aanpassen."

Lieven Maesschalck, de kinesist van onze Rode Duivels, is het voor de camera's van VTM Nieuws helemaal eens met de trainer van de Citizens. "Voetbal is een fysiek zware sport wat betreft de spieren, gewrichten en pezen. Op het einde van het seizoen zie je bijgevolg problemen, omdat er een sterke relatie is tussen vermoeidheid en blessures. Bovendien komen er in het voetbal veel contacten voor, wat kan leiden tot trauma's waardoor de recuperatie langer en lastiger wordt. Ik begrijp Guardiola dus voor de volle honderd percent.

Hoe zit dat dan met de fysieke toestand van onze Rode Duivels in aanloop naar het WK? Heel wat vedetten spelen immers in de Engelse hoogste voetbalklasse. "Juni is nog ver", aldus Maesschalck. "We hebben te maken met topatleten, ze weten perfect waar ze mee bezig zijn. Het is ook aan ons om ze fit te krijgen." Tot slot gaf Maesschalck zijn mening over de nieuwe blessure van Vincent Kompany. "Laten we rustig afwachten. Ik heb zoals altijd vertrouwen in Vincent. Hij is een grote kapitein, volharding en zelfkennis zijn een gave."

United-Belgen klaar voor de strijd

Romelu Lukaku is fit en speelklaar bevonden voor het duel van morgenavond tussen Manchester United en Derby County in de derde ronde van de FA Cup, zo maakte United-coach José Mourinho vandaag bekend.

"Romelu is terug", vertelde een tevreden Mourinho. "Zoals we eerder gezegd hadden, was het geen hersenschudding. We hielden hem even aan de kant als voorzorgsmaatregel, om hem in bescherming te nemen. Romelu wou immers al spelen tegen Everton."

Dat Premier League-duel tegen The Toffees is dus het enige dat Big Rom moest missen sinds hij op de voorlaatste dag van 2017 in het duel met Southampton geblesseerd uitviel. Bij een botsing met de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt leek hij toen een ernstige hoofdblessure te hebben opgelopen. De Belgische topschutter aller tijden moest met een zuurstofmasker - uit voorzorg - en op een draagberrie van het veld gedragen worden, maar uiteindelijk kwam er al snel goed nieuws omtrent de kwetsuur. De scans brachten niets ernstig aan het licht, waardoor de spits minder dan een week buiten strijd was.

Ook Marouane Fellaini is klaar voor het duel van morgen. De middenvelder is eindelijk verlost van een vervelende knieblessure die hem vijf weken aan de kant hield. Zijn laatste wedstrijd dateert van 25 november.

Pocognoli maakte het mooiste doelpunt voor Brighton in 2017

Tegenwoordig verdient hij opnieuw de kost bij Standard, maar in een niet zo ver verleden droeg Sebastien Pocognoli nog het shirt van Brighton & Hove Albion. De promovendus is onze linksvoetige landgenoot duidelijk nog niet vergeten. Sterker nog, het doelpunt dat Pocognoli tegen Queens Park Rangers maakte, werd door de fans verkozen als de knapste treffer van Brighton in 2017. En dat het een pareltje is, bewijzen onderstaande beelden nog maar eens.

Diego Forlan naar Hongkong

Diego Forlan denkt op zijn 38e nog niet aan stoppen. De Uruguayaanse prijsschutter zet zijn carrière verder in Hongkong. Hij bereikte een akkoord met landskampioen Kitchee SC.

Forlan begon zijn loopbaan in Argentinië bij Independiente. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. De aanvaller droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atletico Madrid (2007-2011) en Inter Milaan (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlan in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, het Uruguayaanse Penarol en het Indiase Mumbai City.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land vierde en eindigde Forlan met vijf goals als gedeeld topschutter. Hij werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Herstelde Dembélé meteen in wedstrijdselectie Barça

Precies een dag nadat hij volledig fit werd verklaard is Ousmane Dembélé definitief opgenomen in de wedstrijdselectie van Barcelona. Coach Ernesto Valverde riep de Franse aanvaller meteen op voor het duel in de Spaanse beker tegen Celta de Vigo.

Dembélé (20) kwam in het begin van het seizoen voor ruim 100 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Hij raakte vervolgens na enkele wedstrijden zwaar geblesseerd. Na 16 september kwam de Fransman niet meer in actie.

Valverde liet voor de ontmoeting van vanavond in Celta onder meer Andrés Iniesta, Luis Suárez en Lionel Messi achter in Barcelona. Doelman Jasper Cillessen is wel van de partij.

Mousa Dembélé is hersteld van heupblessure

Tottenham kan vanavond opnieuw rekenen op Mousa Dembélé voor het competitietreffen met West Ham. De Rode Duivel raakte op 26 december in de partij tegen Southampton geblesseerd aan de heup. Daardoor miste hij dinsdag de verplaatsing naar Swansea (0-2). Voor de thuismatch op Wembley tegen West Ham is Dembélé weer beschikbaar, zo bevestigen de Spurs. "Mousa heeft de training met het eerste elftal hervat en is beschikbaar voor een selectie", luidt het.

Toby Alderweireld werkt verder aan zijn herstel na zijn zware hamstringblessure die hij op 1 november tegen Real Madrid opliep. "Toby blijft progressie boeken met zijn trainingen outdoor", laat Tottenham weten.

Walter Mazzarri volgt ontslagen Mihajlovic op bij Torino

Walter Mazzarri is bij de Italiaanse eersteklasser Torino de opvolger van de ontslagen Sinisa Mihajlovic, zo maakte de club bekend.

De 56-jarige Mazzarri zat zonder club nadat hij eind vorig seizoen besliste op te stappen bij Premier League-club Watford, de club van Rode Duivel Christian Kabasele. Hij was er één seizoen aan de slag, voordien had hij onder meer Sampdoria, Napoli en Inter onder zijn hoede.

Mihajlovic werd de deur gewezen nadat Torino gisteravond in zijn eerste wedstrijd van 2018 met 2-0 onderuit was gegaan tegen stadsgenoot Juventus in de kwartfinales van de Coppa Italia. Douglas Costa en Mario Mandzukic zorgden voor de doelpunten in het Juventus Stadium. Mihajlovic werd in de tweede helft naar de tribunes gestuurd wegens kritiek op de scheidsrechter. In de Serie A moet Torino voorlopig vrede nemen met de tiende plaats, met slechts vijf zeges op de teller. Van hun laatste acht wedstrijden eindigden er zes op een gelijkspel.

De 48-jarige Mihajlovic was sinds mei 2016 aan de slag bij Torino. De Serviër volgde er toen Giampiero Ventura op, die de club verliet om Antonio Conte na het EK op te volgen als Italiaans bondscoach. Dat werd allesbehalve een succesverhaal en de Squadra slaagde er voor het eerst sinds 1958 niet in zich te plaatsen voor de WK-eindronde. Inmiddels is Ventura dan ook al weer weg bij de Italiaanse nationale ploeg.

Voordien trainde Mihajlovic met wisselend succes AC Milan, Sampdoria, Fiorentina en de Servische nationale ploeg. De Serviër, die in 2006 zijn schoenen aan de haak hing, speelde het gros van zijn carrière in Italië. Daar maakte hij het mooie weer bij AS Roma en stadsgenoot Lazio, Sampdoria en Inter. De voormalige bikkelharde verdediger telt 63 caps en negen doelpunten bij de nationale ploeg.

