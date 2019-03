FT buitenland. Löw roept Müller, Boateng en Hummels niet meer op - Chelsea tekent beroep aan tegen transferverbod De voetbalredactie

05 maart 2019

15u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Löw gaat voor verjonging en roept wereldkampioenen Müller, Boateng en Hummels niet meer op

De Duitse bondscoach Joachim Löw zal Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels in de toekomst niet meer oproepen voor de Mannschaft. Dat heeft Löw laten weten. Duitsland opent op 24 maart zijn kwalificatiecampagne richting EK 2020 met een stevige verplaatsing naar Nederland.

Duitsland is na een mislukt WK in Rusland, met een exit in de groepsfase, en een degradatie naar de B-divisie in de Nations League, op zoek naar een nieuw elan. Löw zet voor deze doorstart duidelijk in op verjonging en zal routiniers Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) en Mats Hummels (30) voortaan niet meer oproepen.

“Het jaar 2019 is voor de Duitse nationale ploeg een nieuw begin”, verklaarde Löw. “Het was voor mij belangrijk om de spelers en verantwoordelijken van Bayern München zelf mijn plannen voor de toekomst uit de doeken te doen. Ik wil hen bedanken voor onze vele succesvolle jaren samen.”

“Nu is het tijd om aan de toekomst te denken”, vervolgde de bondscoach. “We willen de ploeg een nieuw gezicht geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit een juiste stap is. De jongere spelers krijgen nu de nodige ruimte om verder te groeien. Zij moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen.”

Het trio is al jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië. Müller maakte sinds 2010 38 doelpunten in honderd interlands. Hummels, die ook zijn debuut vierde in 2010, kwam zeventig maal voor zijn land uit. Boateng was er al van 2009 bij en komt aan 74 wedstrijden.

FIFA heeft beroep van Chelsea tegen transferverbod ontvangen

Chelsea heeft officieel beroep aangetekend tegen het transferverbod van een jaar dat de club kreeg opgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA bevestigt dat de nodige documenten door Chelsea zijn ingediend. Wanneer het beroep wordt behandeld, is niet duidelijk.

De FIFA maakte op 22 februari bekend dat Chelsea wegens inbreuken bij de transfers van 29 minderjarigen de volgende twee transferperiodes (tot eind januari 2020) geen spelers mag aantrekken. De Blues kregen tevens een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) opgelegd. Nog diezelfde dag liet Chelsea weten de beslissing van de FIFA te zullen aanvechten. Naast Chelsea werd ook de Engelse voetbalbond (FA) bestraft met een boete van 510.000 Zwitserse frank.

Tielemans moet 45 miljoen euro kosten

Leicester City heeft nog geen beslissing genomen over Youri Tielemans, maar weet wel dat de Rode Duivel (21) straks circa 45 miljoen euro moet kosten. Dat is volgens bronnen binnen de Engelse club de prijs die in januari tijdens de onderhandelingen met Monaco ter sprake kwam. Een definitieve overgang is momenteel nog niet aan de orde. Er lopen echter nog geen gesprekken.

Leicester huurt Tielemans zonder optie. Na het seizoen zullen The Foxes om de tafel moeten met de Monegasken indien ze de middenvelder definitief willen aantrekken. Tielemans, die in 2017 door Monaco voor 25 miljoen euro werd weggekocht bij Anderlecht, nam een meer dan degelijke start in de Premier League. Hij gaf 2 assists in 4 matchen en is een van de weinige lichtpunten. Nieuwe manager Brendan Rodgers heeft een voorname stem in zijn toekomst. (KTH)

Gnabry blijft Bayern tot 2023 trouw

Bayern München heeft zijn overeenkomst met Serge Gnabry met drie jaar tot juni 2023 verlengd. Dat heeft de Duitse kampioen vandaag laten weten. De 23-jarige vleugelspeler maakte in 2017 de overstap van Werder Bremen naar Bayern. Na een jaartje op uitleenbeurt bij Hoffenheim, groeide Gnabry dit seizoen uit tot sterkhouder in de Allianz Arena. De Duitser trof acht keer raak en deelde vijf assists uit in 29 duels.

“Ik voel me hier heel goed en heb het met het team enorm naar mijn zin”, reageerde de Duitse international (4 goals in 5 wedstrijden). “In de toekomst hoop ik uiteraard op vele titels en toffe momenten. Op sportief vlak loopt voor mij alles op wieltjes. Ik voel ook dat ik nog veel potentieel heb.”

Manchester United moet Alexis Sanchez zes tot acht weken missen

Manchester United kan de volgende zes tot acht weken geen beroep doen op de Chileen Alexis Sanchez. Hij blesseerde afgelopen zaterdag in de competitiematch tegen Southampton de mediale band van zijn rechterknie.

In de Chileense krant El Mercurio bevestigde de ploegdokter van de Chileense nationale ploeg dat de 30-jarige Sanchez een tijd buiten strijd zal zijn. “De mediale band van zijn rechterknie is geraakt. Hij zal zes tot acht weken niet kunnen spelen”, legt Pedro Onate uit. Voor Sanchez is het de tweede serieuze blessure dit seizoen. Eerder miste hij door een hamstringletsel al de volledige maand december.