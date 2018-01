FT buitenland: Liverpool, zonder Mignolet, druipt met schaamrood op de wangen af bij hekkensluiter De voetbalredactie

22 januari 2018

22u50 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Liverpool laat zich verrassen door allerlaatste

’t Viel te verwachten: ook vanavond geen Simon Mignolet onder de lat bij Liverpool. Klopp hield in Wales tegen Swansea vast aan zijn keuze voor Karius. Het werd overigens alles behalve een kat-en-muisspel tegen de hekkensluiter in de Premier League. De Reds hadden dan wel 66% van het balbezit voor de pauze, het waren de Swans die zowaar met een voorsprong de kleedkamers indoken. Recordaankoop Van Dijk kreeg op hoekschop het leer niet voldoende ontzet met het hoofd en in de kluts knalde Alfie Mawson raak: 1-0 in minuut 40. Liverpool kon daar maar weinig tegenover stellen op aanvallend opzicht.

Klopp en zijn mannen met de rug tegen de muur dus na de pauze. Mits winst kwam Liverpool nochtans naast Chelsea op plek drie, maar het mocht niet baten. Ondanks een pot eenrichtingsverkeer na de pauze, hield de allerlaatste de nul op het bord. De kanonnen van Salah, Mané en Firmino zwegen. Voor Liverpool is het pas de derde seizoensnederlaag. Straffe stunt.

In het klassement telt Liverpool als vierde 47 punten. Het verschil met Chelsea, het nummer drie, bedraagt drie punten. Manchester United telt als nummer twee zes punten meer dan de Reds. Leider City heeft een straatlengte voorsprong van 18 punten. Swansea boekt in de strijd om het behoud dan weer een gouden driepunter, maar het deelt wel nog steeds de laatste plek met West Brom. De kloof met de veilige 17de stek van Stoke City bedraagt nog amper drie punten.

Juventus doet het zuinig

Net als Napoli gisteren boekte Juventus vanavond een krappe zege. De Turijnse club versloeg Genoa met 1-0. Douglas Costa maakte na dik een kwartier spelen het doelpunt. Hij tikte van dichtbij binnen na de assist van Mario Mandzukic. Dankzij de overwinning blijft Juventus in het spoor van koploper Napoli, dat gisteren bij Atalanta met 0-1 won. De achterstand op Napoli blijft één punt.

Bernardo Silva vol lof over De Bruyne

Bernardo Silva heeft niets dan lof over voor zijn ploegmakker Kevin De Bruyne. De Portugees speelt nu al enkele maanden samen met de Rode Duivel en is dan ook goed geplaatst om zijn mening over de vormzwangere 'KDB' te geven. "Kevin was al een fantastische speler, maar werkte zich dit seizoen duidelijk op tot een ander niveau", vertelde de Portugees op de website van Manchester City. "Hij is een fantastische voetballer en heeft alles. Hij heeft al schitterende dingen gedaan dit seizoen en ik ben er zeker van dat hij een van de beste spelers in de wereld geworden is, zonder twijfel. Het is goed om spelers in je team te hebben die scoren, assists geven, verdedigen en aanvallen en een grote intelligentie hebben."