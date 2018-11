FT buitenland. Liverpool laat Shaqiri na dit gebaar thuis uit vrees voor vijandige ontvangst in Servië - “Adidas wil Real jaarlijks 110 miljoen betalen” Redactie

05 november 2018

13u05

Bron: Belga 0

“Adidas wil Real jaarlijks 110 miljoen betalen”

Het ‘contract van de eeuw’, zo omschrijft de Spaanse krant Marca de onderhandelingen tussen Real Madrid en kledingsponsor Adidas over een nieuw contract. Volgens Marca wil Adidas in tien jaar liefst 1,1 miljard betalen om de kleding te mogen leveren aan de ‘Koninklijke’. Het zou dan gaan om de grootste sponsordeal ooit in het Europese voetbal.

Het nieuwe contract moet in 2020 ingaan. Adidas levert sinds 1998 de kleding aan Real Madrid. Het Duitse merk betaalt nu jaarlijks maximaal 52 miljoen euro (42 miljoen vast en 10 miljoen variabel), maar in de nieuwe deal zou dat bedrag verdubbeld worden. Volgens Marca krijgt Real Madrid tussen 2020 en 2030 jaarlijks 110 miljoen. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot bijna 150 miljoen.

Hoofdsponsor Fly Emirates betaalt 70 miljoen euro per jaar om op de voorkant van het witte shirt van de Madrilenen te staan. Daar steekt de 55 miljoen euro die FC Barcelona van Rakuten ontvangt zowaar schril bij af.

Liverpool laat Shaqiri thuis

Xherdan Shaqiri ontbreekt in de selectie van Liverpool voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado. Volgens Jürgen Klopp, de manager van de Reds, wordt de middenvelder in bescherming genomen omdat hem anders een heel vijandige ontvangst in Servië zou wachten.

De Zwitser van Kosovaars-Albanese afkomst stootte afgelopen zomer tijdens het WK de Servische supporters voor het hoofd door een doelpunt tegen Servië op een provocerende manier te vieren. Hij vormde met zijn handen een dubbele adelaar, het symbool van de Albanese vlag. Daarnaast ergerde hij de Servische aanhang, die hem constant uitfloot, door met Kosovaarse vlagjes op zijn schoenen te spelen.

De politieke verhoudingen tussen enerzijds Servië en anderzijds Albanië en Kosovo liggen nog altijd heel gevoelig. Jürgen Klopp wil de zaak niet op de spits drijven en laat Shaqiri daarom thuis. “Wij gaan naar de fantastische stad Belgrado als een voetbalploeg om er voetbal te spelen. We hebben ook geruchten opgevangen over de ontvangst die Shaq er zou krijgen, en al weten we niet wat er zou gebeuren, we willen alleen maar 100 procent op voetbal gefocust zijn. Shaq is er niet bij en hij aanvaardt en begrijpt dat. Hij is onze speler, we houden van hem en hij zal nog vaak voor ons spelen, maar niet dinsdag.”