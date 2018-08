FT buitenland. Liverpool kan nog niet rekenen op Lovren: "Wedstrijden op WK deden hem geen goed" Redactie

13 augustus 2018

10u07

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Lovren nog drie à vier weken buiten strijd

Liverpool zal het nog even zonder Dejan Lovren moeten stellen. De Kroatische verdediger liep op het WK voetbal in Rusland een bekkenblessure op en het herstel verloopt minder voorspoedig dan verwacht.

Lovren, die met Kroatië de finale van Frankrijk verloor, keerde vorige week terug naar Liverpool. Hij was niet in staat om mee te trainen. "Hij is niet fit. Vorig jaar had hij al dezelfde klachten, maar toen kon hij er gewoon mee spelen", verduidelijkte trainer Jürgen Klopp. "Op het WK heeft hij drie wedstrijden gespeeld van 120 minuten en dat heeft hem geen goed gedaan."

Liverpool opende zijn seizoen dit weekend met een 4-0 zege tegen West Ham United. The Reds verwachten Lovren nog drie à vier weken te moeten missen.