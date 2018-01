FT buitenland: Liverpool-icoon overleden - Nainggolan viert tegen Inter zijn terugkeer in de basis De voetbalredactie

15u43 0 Photo News

"Italië zal geen nieuwe bondscoach hebben voor juni"

De nieuwe bondscoach van de Italiaanse nationale voetbalploeg zal wellicht niet voor juni bekend zijn. Dat heeft Carlo Tavecchio, de aftredende voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), vandaag bekendgemaakt. Italië zit zonder nationale selectieheer sinds het vertrek van Gian Piero Ventura. Die werd begin november ontslagen nadat Italië door Zweden uit het WK in Rusland werd gehouden.

Na de misgelopen WK-kwalificatie besliste Tavecchio af te treden. Op 29 januari kiest de federatie zijn opvolger. "Ik blijf aan tot 29 januari. Ik denk niet dat er een nieuwe bondscoach zal zijn voor die datum", verklaart Tavecchio. "Kort na Zweden-Italië heb ik positieve contacten gehad met half Europa. Maar voor juni gaat niemand op het aanbod in, want alle trainers liggen onder contract. Iemand vastleggen voor juni is dan ook moeilijk."

In maart spelen de Italianen een oefeninterland tegen Engeland. Beloftecoach Luigi Di Biagio zal dan normaal gezien de 'Azzurri' coachen. Dat beweert Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse Spelersvereniging (AIC) en kandidaat voor het bondsvoorzitterschap.

Photo News Carlo Tavecchio.

Liverpool-icoon Tommy Lawrence sterft op 77-jarige leeftijd

De voormalige Liverpool-doelman Tommy Lawrence is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat maakten de Reds bekend op hun website. Lawrence was de vaste doelman van de roodhemden in het tijdperk van manager Bill Shankly in de jaren '60.

Lawrence, een Schot, kwam in Liverpool aan in 1957, maar moest tot 1962 wachten om zijn debuut te maken. Hij kreeg al snel de bijnam "The Flying Pig", omwille van zijn spectaculaire reddingen. De Schot droeg bij aan de terugkeer van de Reds aan de top van het Engels voetbal. Hij behaalde met Liverpool twee titels (1964 en 1966) en één beker (1965). In 1966 verloor hij met Liverpool de finale van de Beker der Bekerwinnaars tegen Borussia Dortmund.

In totaal stond Lawrence 390 keer tussen de palen bij de Reds. Hij miste tussen 1963 en 1969 slechts vier wedstrijden. In 1971 verliet hij Anfield Road voor de Tranmere Rovers, waar hij zijn loopbaan drie seizoenen later beëindigde.

In memory of Tommy Lawrence, LFC Legend... pic.twitter.com/uDcF9o4vNq Liverpool FC(@ LFC) link

Nainggolan viert tegen Inter zijn terugkeer in de basis

Radja Nainggolan is terug in vrede aangenomen door zijn club AS Roma. Dat bevestigde coach Eusebio Di Francesco tijdens een promotioneel event. "Er is geen affaire-Nainggolan. Radja zal starten tegen Inter", klonk het duidelijk. De Romeinen hernemen op 21 januari de competitie tegen Internazionale.

Nainggolan zat op 6 januari niet in de selectie van de Giallorossi voor de partij thuis tegen Atalanta (1-2). De Rode Duivel filmde zichzelf op oudejaarsavond al drinkend, rokend en vloekend en dat was niet naar de zin van zijn club. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport kreeg 'Ninja' zelfs een boete van 100.000 euro opgelegd.

Zijn coach, Eusebio Di Francesco, wilde woensdag niet weten van een zaak-Nainggolan. "Radja is de eerste geweest om zich te verontschuldigen. Tijdens de wedstrijd tegen Atalanta zat hij naast onze bestuurders op de tribunes. Hij is ook gewoon blijven trainen en zal starten tegen Inter. Zijn uitsluiting voor de match tegen Atalanta was van ethische aard. Maar nu kijken we vooruit."

Na een sterke seizoensstart en kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League kende Roma de voorbije weken een mindere periode. Het team uit de Italiaanse hoofdstad werd uitgeschakeld in de Italiaanse beker en kon drie competitiewedstrijden op rij niet winnen. Roma staat momenteel vijfde in de Serie A, op twaalf punten van leider Napoli. De Romeinen hebben wel nog een wedstrijd te goed.

Photo News

Photo News