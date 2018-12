FT buitenland. Liverpool enkel transfermarkt op als er spelers weggaan - Volgelopen El Monumental viert River Plate-spelers na triomf in Copa De voetbalredactie

24 december 2018

Jürgen Klopp: “Er komen enkel spelers bij als er weggaan”

Liverpool gaat in januari alleen de transfermarkt op als er spelers vertrekken uit de selectie van coach Jürgen Klopp. De Duitse trainer is tevreden met zijn huidige groep en hoeft in principe geen aanvullingen. “Ik ben blij met wat ik heb gekregen en met wat ik nu heb”, zegt Klopp. “Maar ik hou de deur toch open. Want als er iets gebeurt binnen onze selectie, zullen we zelf ook moeten reageren. We spelen enorm veel wedstrijden. Als er dus ineens een paar spelers weggaan, moeten we dat wel opvangen. Als er niets gebeurt, dan gaan wij ook niets doen.”

Liverpool is in de Premier League nog altijd ongeslagen en voert de ranglijst aan met 48 punten, vier meer dan Manchester City. De ‘Reds’ hebben zich daarnaast geplaatst voor de achtste finales van de Champions League en zitten ook nog in de FA Cup.

River Plate-fans vieren hun helden

De supporters van River Plate hebben in een volgelopen El Monumental in Buenos Aires hun team gevierd na de vierde eindzege van hun club in de Copa Libertadores. Het stadion van River Plate moest het zonder de terugmatch van de finale tegen Boca Juniors stellen. Die match werd in het Bernabeu-stadion van Real Madrid gespeeld na supportersgeweld. Twee weken geleden won River Plate de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League door in de return aartsrivaal Boca Juniors na verlengingen met 3-1 te kloppen. Gisteren toonden de spelers, die in een dubbeldekker werden rondgereden, de prestigieuze trofee aan de 60.000 supporters die opgedaagd waren om hen toe te juichen. Er werd ook duchtig gegooid met de bekende 'papelitos' (confetti).