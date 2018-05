FT buitenland: "Lewandowski moet Chelsea-Belgen overtuigen" - Arsenal onderhandelt met ontslagen PSG-coach Redactie

22 mei 2018

09u14

Bron: AD en eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Chelsea wil uitpakken met Lewandowski

Robert Lewandowski staat mogelijk op het punt om te verkassen naar Londen. De spits van Bayern München moet deze zomer de topaankoop worden van Chelsea, zo meldt 'The Telegraph' vandaag.

De Pool, toch ook alweer dertig jaar oud, moet nog altijd honderd miljoen euro kosten. Chelsea wil echter zijn nieuwe ambities waarmaken met de komst van 'Lewa' en zet daarvoor de pas vorig jaar aangetrokken Alvaro Morata meteen in de etalage. Met de eventuele komst van Lewandowski wil Chelsea ook een signaal afgeven aan Eden Hazard en Thibault Courtois. Onze landgenoten van The Blues twijfelen nog steeds aan een verlengd verblijf op Stamford Bridge.

West Ham bevestigt komst Pellegrini

Manuel Pellegrini is vanaf komend voetbalseizoen trainer van West Ham United. De leiding van de Engelse club bereikte gisteren met de 64-jarige Chileen een akkoord voor drie seizoenen. West Ham bevestigde de komst vanmorgen.

Pellegrini liet zaterdag zijn contract bij de Chinese club Hebei China Fortune ontbinden. Tussen 2013 en 2016 werkte hij al in de Premier League, als coach van Manchester City. Pellegrini leidde de topclub in zijn eerste seizoen naar de landstitel en pakte met City ook twee keer de League Cup. Pellegrini maakte eerder naam in Spanje, waar hij Villarreal, Real Madrid en Málaga onder zijn hoede had.

"Manuel is een van de meest gerespecteerde coaches in de wereld. We kijken er naar uit met hem samen te werken", aldus David Sullivan, voorzitter van West Ham United. "Hij heeft al in Engeland gewerkt, dat is niet onbelangrijk. Manuel houdt van aanvallend voetbal en weet het beste uit zijn spelers te halen."

Bij West Ham United is Pellegrini de opvolger van David Moyes, die vorige week van het bestuur te horen kreeg dat zijn contract niet wordt verlengd.

Your new West Ham United manager... #WelcomePellegrini pic.twitter.com/UuPWfGCZbz West Ham United(@ WestHamUtd) link

Arsenal gaat voor ontslagen PSG-coach

Niet Mikel Arteta maar Unai Emery wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Arsenal. Hij volgt Arsène Wenger op, 22 jaar de baas in Noord-Londen. The Gunners stonden vorige week dicht bij een akkoord met Arteta, momenteel assistent van Guardiola bij City, maar kozen in laatste instantie toch voor een meer ervaren coach. Arsenal onderhandelde gisteren intensief met de bij PSG ontslagen Spanjaard en kwam tot een akkoord. (KTH)

SD Huesca voor het eerst naar La Liga

Huesca, een stadje in het noord-oosten van Spanje (Aragon) met 52.000 inwoners, heeft volgend seizoen voor het eerst een team in de Primera Division. Sociedad Deportivo Huesca verzekerde zich gisteren met een 0-2 zege op het veld van Lugo van een plaatst bij de eerste twee in La Liga 2.

De club die in 1910 werd opgericht door supporters van Barcelona en dan ook dezelfde clubkleuren (rood-blauw) draagt, heeft twee punten voorsprong op Rayo Vallecano. Dat beschikt over de beste papieren om samen met Huesca te promoveren. Met nog slechts twee speeldagen te gaan heeft Vallecano vijf punten voor op de derde in de stand. De nummers drie tot zes maken via barrages uit wie het derde ticket voor La Liga krijgt. Momenteel zijn dat Gijon, Zaragoza, Valladolid en Cadiz, maar Numancia, Oviedo en Osasuna volgen op korte afstand. Deportivo La Coruna, Las Palmas en Malaga degraderen uit de hoogste Spaanse afdeling.

¿Supongo que hay multa para quien llegue antes de las 06:00 no? Vaaaaaaaaaamooooos🔥 #HuescaDePrimera https://t.co/cDrvNMq0yy Álex Gallar(@ alexgallar11) link